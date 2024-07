I migliori videogiochi per il tuo portatile nel 2024

Quando si parla di videogiochi e portatile, le immagini che vengono in mente sono principalmente due.

Dei super laptop da gaming, caratterizzati da un costo esorbitante, oppure dei giochi semplici e poco interessanti. In realtà, anche con un portatile tutto sommato nella norma è possibile divertirsi e non poco.

Ovviamente, a livello tecnico dovrai scendere a compromessi. Niente titoli tripla A con requisiti hardware da capogiro, per intenderci. Nonostante ciò, soprattutto grazie all’emergente movimento Indie, molti videogiochi riescono ad essere avvincenti nonostante possano girare anche su laptop non ideali per il gaming.

Altro vantaggio di questi prodotti è il loro costo visto che, in molti casi, con una cifra intorno ai 10 euro (o meno) puoi già ottenere ore e ore di divertimento. Andiamo dunque a vedere quelli che sono i videogiochi più interessanti per i possessori di laptop.

Videogiochi per il tuo portatile: una piccola premessa

In questo articolo ti proponiamo alcuni videogiochi per il tuo portatile che, per requisiti tecnici, dovrebbero girare anche su dispositivi basici. In ogni caso, ricorda che è possibile “potenziare” il tuo dispositivo con GPU esterne per poter far girare anche titoli più complessi.

In ogni caso, con un mouse e un laptop di medio-basso livello, i titoli che ti presenteremo sono in grado di offrirti ore e ore di divertimento a un costo relativamente basso.

Balatro

Uscito a inizio 2024, Balatro rappresenta uno dei titoli di maggior successo di quest’annata.

Stiamo parlando di una sorta di poker abbinato alla filosofia roguelike, tanto bizzarro quanto avvincente. Se l’idea base è quella legata al classico gioco di carte, in Balatro hanno un peso specifico anche l’utilizzo dei moltiplicatori e di altre carte bonus (joker e tarocchi), per raggiungere determinati punteggi come obiettivo.

Se a un primo sguardo il titolo può disorientare, una volta che ci si prende la mano è difficile farne a meno. Balatro è attualmente disponibile per Windows e macOS, con requisiti hardware molto limitati (1 GB di RAM, processore Intel Core i3 e 150 MB di spazio disponibile) che lo rendono fruibile anche su laptop molto datati.

Vampire Survivors

Nonostante Vampire Survivors sia un gioco pubblicato qualche anno fa, resta comunque un must per gli utenti di portatili o comunque di computer poco prestanti.

Giusto per introdurre al meglio questo titolo, ti basti sapere che è il videogioco italiano più venduto di sempre. A dispetto di quanto detto, è un gioco semplicissimo e alla portata di tutti.

I controlli sono facili da gestire, le partiti sono avvincenti e, raggiungendo determinati obiettivi, vi è un numero elevato di personaggi (e non solo) da sbloccare. Dovrai gestire proprio un personaggio, muovendoti in un’area e sopravvivendo alle ondate di nemici, raccogliendo gemme e scegliendo mano a mano nuove abilità con il passare dei livelli.

Il tutto con una grafica in pixel art semplice ma tutt’altro che fastidiosa. Vampire Survivors costa solo pochi euro e ha requisiti hardware davvero ridicoli (1 GB di RAM e 600 MB di spazio su disco).

The Binding of Isaac: Repentance

The Binding of Isaac, il “re” dei roguelike, ha ottenuto il suo ultimo DLC Repentance che ha di fatto rivoluzionato il titolo, rendendolo ancora più avvincente (ma anche difficile).

Stiamo parlando di un Indie storico che, a dispetto di una grafica simpatica, propone una storia di fondo dalle tinte horror. Oggetti, carte, consumabili: in questo gioco serve tanto la prontezza di riflessi quanto la conoscenza di quanto viene proposto al videogiocatore (oltre a un pizzico di fortuna).

La rigiocabilità di The Binding of Isaac, soprattutto con l’ultimo DLC, è impressionante: si parla di centinaia e centinaia di ore di gioco. Abbinando titolo e Repentance il costo non è dei più bassi della lista ma, anche in questo caso, parliamo di un titolo ideale per dispostivi poco potenti.

Per ottenere il massimo dal gioco consigliamo di utilizzare un controller (con la tastiera del portatile può risultare un po’ ostico).

Baba Is You

Baba Is You è un rompicapo tanto semplice graficamente quanto avvincente.

Questo titolo si basa su blocchi con cui il giocatore deve interagire e che possono essere manipolati per modificare le regole fisiche (e non solo) del livello. Anche se serve conoscere un minimo di inglese e se è un titolo uscito ormai da tempo, Baba Is You resta un assoluto must per chi ama i puzzle, ma anche per chi adora le sfide logiche di un certo livello.

Questo gioco è talmente poco esoso in termini hardware che teoricamente può funzionare anche su computer con Windows 7.

Tetris Effect: Connected

Potevamo non parlare di una delle più recenti reincarnazioni del classicissimo Tetris?

Tetris Effect: Connected è un titolo del 2020 che mira a riportare il leggendario gioco sui dispositivi di nuova generazione. Le regole sono sempre le stesse, ma il “contorno” viene ammodernato in modo più che efficace.

Al gioco standard si affianca una modalità infinita, oltre ad alcune modalità multigiocatore, compresa un’interessante per la coop con amici. Il costo elevato e i requisiti (4 GB di RAM e 5 GB di spazio libero richiesto) sono dei piccoli limiti di Tetris Effect: Connected, che resta comunque un ottimo intrattenimento su laptop e non solo.

Don't Starve Together

Concludiamo la lista dei migliori videogiochi per il tuo portatile con un altro pezzo di storia del movimento Indie, ovvero Don’t Starve Togheter.

Stiamo parlando di un titolo che viene definito, dai suoi stessi sviluppatori come di “sopravvivenza estrema”. La grafica singolare, le creature bizzarre, il sistema di crafting semplice ma interessante, rendono Don’t Starve Together molto interessante.

La possibilità di giocare in coop è un plus da non sottovalutare. Il gioco, infatti, è senza pietà: ti troverai ben spesso braccato da mostri e animali, oppure dovrai fare i conti con la fame e il fuoco… se non da temibili creature notturne che si celano nelle ombre.

Don’t Starve Together non è un gioco rilassante ma sa dare stimoli straordinari a chi piace questo genere.