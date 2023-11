I 7 migliori lettori musicali audio loseless per Windows

Un computer, soprattutto se dotato di altoparlanti adeguati, può diventare una postazione musicale molto interessante. A tal proposito, però, è anche bene individuare un lettore musicale audio loseless all’altezza della situazione.

Se anni fa la scelta era limitata ad alcuni software con ben poche opzioni disponibili, ora esiste una scelta alquanto ampia. In questo articolo andremo a prendere una per una le app in questione, cercando di capire quali sono i punti di forza e le lacune, per individuare la scelta migliore per le tue necessità.

5KPlayer

5KPlayer è un lettore multimediale versatile dotato di radio integrata. L’app ti consente di sintonizzarti sulla radio Internet in diretta da stazioni di alto livello come BBC, Heart e Capital. Ti consente anche di scaricare video da piattaforme online come Vevo, Facebook e Vimeo per guardarli offline: una funzione che, se rientra nelle tue necessità, può risultare preziosa.

Una delle caratteristiche uniche di 5KPlayer è che supporta lo streaming wireless tramite Digital Living Network Alliance (DLNA). Ciò ti consente di condividere file audio tra dispositivi sulla tua rete domestica, incluso il tuo smartphone.

Questo lettore ha anche un’interfaccia intuitiva che mostra tutte le funzionalità principali al centro dello schermo. Di fatto, con poca fatica hai il pieno controllo del volume e dell’ordine della playlist da riprodurre.

5KPlayer è gratuito, il che lo rende un’ottima opzione per gli amanti della musica che desiderano la migliore esperienza con un budget limitato. Puoi scaricare il software direttamente dal sito ufficiale.

Winamp

Per chi ha vissuto Internet tra gli anni ‘90 e 2000 risulta quasi impossibile non ricordarsi del leggendario Winamp. Il celebre lettore multimediale desktop è tornato, andando oltre ai classici MP3 e offrendo anche supporto a formati multimediali come WMA, WAV e FLAC.

Dopo l’installazione, Winamp chiede immediatamente il permesso di scansionare e importare le tracce e le playlist esistenti sul computer. In questo modo, non devi aggiungere manualmente tutti i tuoi file audio preferiti all’app.

Inoltre, l’interfaccia è molto facile da navigare e ti consente di passare facilmente da audio, video, radio e podcast. Inoltre, puoi personalizzare l’interfaccia utente con temi e skin creati dall’utente, così come avveniva con le vecchie versioni dell’app.

Winamp supporta i plugin, il più popolare dei quali è Shoutcast. Questo plugin è un sistema multimediale in streaming che ti aiuta a trovare le migliori stazioni radio Internet e fornisce guide su come creare la tua trasmissione. Anche in questo caso, stiamo parlando di un’app gratuita, imperdibile tanto dai nostalgici quanto chi vuole scoprire per la prima volta le sue potenzialità.

Lettore multimediale VLC

VLC è un lettore multimediale gratuito e popolare facilmente riconoscibile dall’icona a forma di cono stradale. Grazie al codec integrato, puoi riprodurre diversi formati di file senza installare codec esterni per i singoli tipi di file. Questa opzione integrata protegge anche il tuo dispositivo da software potenzialmente dannoso.

Il lettore ha un’interfaccia minimalista ma intuitiva con potenti strumenti di riproduzione audio. Le sue impostazioni avanzate dell’equalizzatore ti consentono di personalizzare la tua esperienza di ascolto modificando le uscite audio per adattarle a generi musicali diversi.

Un’altra caratteristica chiave di VLC è la sua capacità di fornire una riproduzione fluida e senza pause, anche su sistemi di fascia medio-bassa, offrendo allo stesso tempo diverse funzionalità.

AIMP

Con il suo design elegante e funzionalità complete, AIMP è forse la soluzione audio lossless più completa. Ha un layout personalizzabile e altamente funzionale per soddisfare i tuoi gusti. Inoltre, è dotato di un convertitore audio che ti consente di cambiare i tuoi file da un formato all’altro.

Oltre a caricare file dal tuo disco locale, AIMP ti consente di importare file audio da Google Drive, OneDrive, Dropbox e altri servizi di archiviazione cloud.

Se ti piace dormire con la musica in sottofondo, AIMP fornisce una funzione di timer di spegnimento che ti consente di programmare uno spegnimento automatico o un’ibernazione dopo una durata prestabilita.

Il lettore dispone anche di un motore sonoro integrato con un equalizzatore a 18 bande, che ti consente di regolare l’uscita audio per adattarla ai diversi stati d’animo. Tieni anche presente che AIMP è disponibile per Linux e Android.

Foobar2000

Foobar2000 è rinomato per il suo design minimalista, flessibilità e prestazioni elevate. Supporta l’installazione portatile, consentendoti di eseguire il lettore da un dispositivo USB su qualsiasi computer.

Questo lettore musicale offre un’interfaccia utente semplice ma personalizzabile, che ti consente di modificare l’aspetto del lettore mentre ascolti la tua musica. Fornisce inoltre una funzionalità di tagging avanzata che ti aiuta a organizzare facilmente le tue tracce e playlist.

Una caratteristica distintiva di Foobar2000 è il suo Digital Signal Processing Manager, che ti dà accesso all’equalizzatore, al crossfeed e ad altri strumenti per ottimizzare la qualità audio. Inoltre, la funzione ReplayGain ti aiuta ad analizzare e riprodurre l’audio a un volume costante, prevenendo improvvisi picchi audio.

MusicBee

Nella lista dei lettori audio loseless non può mancare l’apprezzabile MusicBee. L’armoniosa combinazione di un’interfaccia di alto livelllo, varie funzionalità e uscita audio di alta qualità rende MusicBee una scelta molto interessante. Dotato di un ripper di CD, questo lettore ti consente di convertire i tuoi CD musicali in tracce digitali senza sforzo.

MusicBee offre funzionalità audio di fascia alta, incluso il supporto WASAPI e ASIO. Questi driver audio funzionano con l’interfaccia Windows per migliorare la riproduzione audio loseless. Garantiscono inoltre un’esperienza di ascolto ottimale senza alterazioni indotte dal sistema.

MusicBee offre anche un’ampia gamma di skin dell’interfaccia utente, che ti consentono di personalizzare il layout del lettore secondo i tuoi gusti. Inoltre, offre un eccellente sistema di gestione di tracce, playlist e podcast con recupero automatico dei metadati e strumenti di tagging avanzati.

MediaMonkey

MediaMonkey è un lettore efficiente che supporta grandi librerie multimediali in vari formati, inclusi FLAC, ALAC e WAV. Oltre alla funzione di riproduzione, questo lettore ti consente di gestire e organizzare i tuoi file in raccolte musicali distinte.

Una delle caratteristiche impressionanti di questo lettore è la modalità DJ automatica e la modalità secure jukebox, che ti consentono di creare e riprodurre playlist dinamiche per le feste. Media Monkey si sincronizza anche su tutti i tuoi dispositivi, così hai sempre accesso alle tue playlist anche da dispositivi diversi.

Le versioni premium di questa app ti consentono di rinominare file, convertire automaticamente l’audio durante la sincronizzazione e codificare un numero illimitato di file MP3.

Conclusioni

La scelta, quando si tratta di lettori audio loseless, è molto ampia. Quanto ti abbiamo mostrato rappresenta solo alcune delle migliori soluzioni in circolazione.

Si tratta di soluzioni che dovrebbero permetterti di interagire al meglio con file audio, risultando ideali se vuoi affidarti a contenuti locali evitando app come Spotify o simili.