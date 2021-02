Migliori controller Bluetooth per giocare con PC e smartphone

Quali sono migliori controller bluetooth per giocare con PC, emulatori e smartphone?

I videogame per smartphone, che siano per piattaforma iOS o Android, sono sempre più numerosi. I titoli disponibili spaziano da quelli totalmente gratuiti ai videogiochi pagamento, senza dimenticare quelli disponibili con la formula IAP (In App Purchases).

Di fatto, i tempi in cui si giocava con i Nokia a Snake sono ben distanti. Dispositivi sempre più potenti in ambito mobile hanno permesso di realizzare dei titoli di tutto rispetto, in grado di intrattenere gli utenti per ore e ore. Alcuni di questi, sono talmente articolati che per essere padroneggiati alla perfezione richiedono l’utilizzo di veri e propri controller a parte. Uno smartphone moderno, dotato di un ottimo controller Bluetooth, può di fatto quasi competer con una console.

Il discorso in ambito computer invece, affonda le radici in una storia ben più lunga e sviluppata. Se quando si parla dei migliori emulatori per PC un controller adeguato è pressoché indispensabile, al giorno d’oggi queste periferiche sono utilizzabili in gran parte dello sconfinato parco titoli offerto da Steam o da altri servizi simili.

Quali parametri valutare per l’acquisto di un controller?

Se in ambito console sono disponibili dei controller originali, offerti anche in bundle con il dispositivo acquistato, in ambiente PC e mobile non esiste un prodotto specifico.

Sul mercato infatti, sono disponibili una serie impressionante di modelli dotati di caratteristiche. Sotto questo punto di vista dunque, individuare i migliori controller Bluetooth è piuttosto difficile. A grandi linee, senza andare nello specifico, i parametri a cui dare maggior risalto sono:

Autonomia e batterie , in ottica Bluetooth sono un fattore di estrema importanza. Avere tra le mani un pad che si scarica sempre sul più bello non è per niente piacevole. Anche il peso , sotto questo punto di vista, merita un minimo di attenzione;

e , in ottica Bluetooth sono un fattore di estrema importanza. Avere tra le mani un pad che si scarica sempre sul più bello non è per niente piacevole. Anche il , sotto questo punto di vista, merita un minimo di attenzione; Il design e l’ ergonomia , estremamente importanti sia per il feeling sia perché, utilizzare un dispositivo scomodo, a lungo andare, può portare a veri e propri problemi alle mani;

e l’ , estremamente importanti sia per il feeling sia perché, utilizzare un dispositivo scomodo, a lungo andare, può portare a veri e propri problemi alle mani; Numero e possibilità di personalizzazione dei tasti , soprattutto se si intende utilizzare titoli particolarmente complessi o se si vuole avere il totale controllo del gioco e degli eventuali menu che esso propone.

e possibilità di , soprattutto se si intende utilizzare titoli particolarmente complessi o se si vuole avere il totale controllo del gioco e degli eventuali menu che esso propone. Il prezzo, infine, è una caratteristica di notevole importanza. Sul mercato esistono modelli che costano pochi euro, anche se va detto che alcuni tra i migliori controller Bluetooth possono raggiungere e superare anche gli 80 – 100 euro.

Passiamo dunque alla lista dei 5 modelli che abbiamo selezionato tra i tanti disponibili sugli store digitali.

Quali sono i migliori controller Bluetooth per PC e smartphone e quanto costano

SteelSeries Stratus XL

Il brand MadCatz è famoso per i mouse, ma la sua produzione va ben oltre a questo tipo di periferica. L’azienda infatti, realizza anche alcuni tra i migliori controller Bluetooth, come il modello Stratus XL.

Il dispositivo qui presentato vanta un design basato sul colore nero con accenti arancioni e grigi, l’estetica risulta dunque di alto livello visto che si tratta di controller bello da vedere e tenere in mano. Il feeling è più che buono e qualunque tipo di giocatore sente subito che la qualità dei materiali è eccellente così come la presa. Grazie al peso contenuto (290 grammi) Stratus XL non stanca le mani anche se si gioca per tempi piuttosto lunghi.

Il controller in questione è compatibile con PC e Android, ottimizzato per la maggior parte dei giochi più famosi del Play Store e non solo, va una bellezza anche con gli emulatori. La presenza di ben 14 tasti è sicuramente apprezzabile. La batteria, 2 x AA, fa il suo dovere, non dura un’eternità come alcuni controller concorrenti però riesce tranquillamente ad arrivare dalle 6 alle 8 ore di gioco.

Non ha il phone holder, ovvero il supporto per poter “agganciare” lo smartphone allo stesso controller per avere il massimo della mobilità, a riprova del fatto che Stratus XL sia più un vero e proprio controller che un semplice pad bluetooth.

Il prezzo è sicuramente tra i più alti, soprattutto per chi ha preso in considerazione anche possibili alternative cinesi dal prezzo molto più contenuto, però vi assicuriamo che il rapporto qualità-prezzo di questo prodotto è davvero notevole.

iPEGA PG-9025

Tra i tanti controller wireless che possiamo trovare in commercio spicca senza dubbio anche il modello PG-9025 realizzato da iPEGA. La compatibilità è assicurata con tantissimi giochi per Android, anche se il dispositivo risulta anche ampiamente compatibile con Apple iOS (sia iPhone che iPad), Mac OS e Windows (testato da Windows 8.1 in su, però non dovrebbe dare alcun tipo di problema anche con Windows 7).

Il corpo è di colore nero con accenti rossi molto accattivanti, la connessione è di tipo Bluetooth versione 3.0, la batteria riesce ad essere piuttosto duratura, circa 20 ore, grazie alla capacità di 380 mAh a 3.7V. Nella confezione troviamo il controller, un cavo USB e il manualetto utente.

Questo è sicuramente uno dei migliori controller bluetooth per quanto concerne la fascia bassa di costo, anche perché nonostante il prezzo la qualità dei materiali risulta comunque apprezzabile.

BDA Power A MOGA Pro ACE

Un videogiocatore occasionale, potrebbe trovare eccessivi i modelli sinora elencati. Qual è la soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi a questo settore spendendo giusto pochi euro? BDA Power A MOGA Pro ACE sembra la risposta ideale a tale domanda.

Il modello che ci apprestiamo ad analizzare, presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un dispositivo colorato, elegante e pratico quando si tratta di inserire lo smartphone tra le due impugnature, garantendo dunque un dispositivo compatto ed estremamente funzionale. Per l’autonomia utilizza una batteria integrata da 1800mAh e può essere utilizzata anche per ricaricare lo smartphone.

Sono presenti tutti i principali pad, joystick direzionali e tasti funzione, per un’esperienza di gioco notevole e piacevole. Non ideale per i videogiocatori più incalliti, ma comunque un prodotto apprezzabile per i casual gamers

Razer Serval Gamepad

Quando si parla di un prodotto Razer, lo standard qualitativo è sempre elevatissimo. Non fa eccezione a questa regola lo splendido Razer Serval Gamepad, uno dei migliori controller Bluetooth in assoluto.

La periferica che stiamo analizzando è dotata di un’impugnatura adatta alle lunghe sessioni di gioco e di un design classico. Il controller presenta quattro tasti sul lato destro, il pad direzionale sul lato sinistro e il joystick direzionale e un altro pad nella parte sottostante. Inoltre sul retro sono presenti altri pulsanti per avere accesso ad un alto numero di funzioni e comandi.

Con pochi semplici passaggi è possibile passare dal controllo dello smartphone a quello del gioco su PC. È possibile configurare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Il costo è piuttosto elevato, ma gli standard qualitativi offerti sono davvero elevatissimi.

GameSir T4 PRO

Concludiamo la lista dei controller Bluetooth più interessanti con il valido GameSir T4 PRO. Fornito già al momento dell’acquisto con il supporto per smartphone, questo dispositivo funziona perfettamente sia in ambito Android che su Windows XP e successivi.

Il design è particolare, visto che propone una cover semitrasparente e opaca, resa ancora più accattivante da una retroilluminazione a LED in corrispondenza dei principali pulsanti. La possibilità di personalizzare i tasti, creando delle vere e proprie macro, è sicuramente interessante in alcuni ambiti specifici. La batteria, da 600mah, è in grado di garantire un’autonomia negli standard del settore.