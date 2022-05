Le migliori calcolatrici per iPhone e iPad

A quanto pare, ad Apple le calcolatrici non piacciono troppo. Su iPhone infatti, l’app con questa funzione presente non appare particolarmente avanzata, mentre su iPad esiste una soluzione “nascosta”, comunque più che migliorabile.

Per gli utenti che vogliono usare i dispositivi del colosso di Cupertino per gestire i propri calcoli dunque, non resta che affidarsi a software di terze parti. Per fortuna, come vedremo, in tal senso le alternative non mancano di certo.

Calcolatrici per iPhone e iPad: tutte le alternative di terze parti

Accedere alla calcolatrice da iPhone non è molto complicato. Con iPhone X (o successivo) ti basta scorrere verso il basso dall’angolo in alto per aprire Centro di Controllo e per poi selezionare Calcolatrice. Molto più difficile è l’accesso da iPad, visto che è necessario passare da Siri oppure effettuare una ricerca attraverso Spotlight.

Se però vuoi delle app avanzate in tal senso, di seguito ti proponiamo alcune delle alternative più convincenti tra le tante disponibili.

Calcbot 2

L’app Calcbot 2, di Tapbots è considerata come una delle migliori calcolatrici per prodotti Apple. Come l’app Calcolatrice per iOS, questa offre opzioni di calcolo scientifico come esponenti e funzioni tangenti. Calcbot ha anche funzionalità legate alle conversioni (come da gradi Fahrenheit a Celsius, da libbre a once, e da piedi a iarde) e tanti altri strumenti utili.

Calcbot non viene aggiornato regolarmente, nonostante non presenti praticamente mai bug. Il software in questione è gratuito anche se alcune caratteristiche richiedono la versione pro, anche se il prezzo una tantum di appena 1,99 dollari non è così elevato.

PCalc

PCalc è un’app di TLA Systems Ltd. ed è un programma in grado di offrire tutto ciò che serve alla maggior parte degli utenti. L’app si propone sul mercato anche con una versione più leggera, ovvero PCalc Lite, capace di offrire le funzioni base dello strumento senza dover pagare nulla.

Entrambe le versioni hanno un sacco di funzionalità come conversioni e operazioni matematiche dalle più semplici alle più complesse. In tal senso, la versione “full” del software da il meglio di se: pagando una cifra che va da 0,99 a 2,99 dollari infatti, è possibile ottenere funzioni scientifiche, ingegneristiche, contabili, frazioni, costanti e tutte le conversioni di cui si potrebbe aver bisogno in ambito lavorativo e non.

PCalc è aggiornata meno spesso rispetto a Calcbot 2 ma, nonostante ciò, risulta comunque molto stabile.

Simple Calculator

Simple Calculator di Tasser Gyati è una soluzione straordinaria se stai cercando una calcolatrice super semplice. Ha una tonnellata di temi grafici e, allo stesso tempo, ti permette di gestire funzioni fiscali e legate al mondo del business. Secondo la descrizione dell’app, il software si rivolge a professionisti e proprietari di piccole imprese, ma può essere ottimo per chiunque.

Simple Calculator sembra essere aggiornata abbastanza regolarmente, con correzioni di bug e l’aggiunta di nuove e interessanti funzioni. L’app è completamente gratuita e si mantiene attiva con la pubblicità. Se vuoi però, è possibile rimuovere gli annunci per una settimana guardando un video di 30 secondi. Puoi anche accumulare settimane di calcoli senza pubblicità guardando più video di fila.

Un’altra opzione è l’acquisto di Simple Calculator +, la versione senza pubblicità dell’app, per 1,99 dollari.

Calctan

Calctan, software creato da Jorge Lozada, è un’applicazione semplice da usare ma potente. Questo ti offre la possibilità di personalizzare il tema grafico, modificandone il colore. Oltre a ciò, va detto che Calctan ha praticamente tutte le normali standard della calcolatrice di cui puoi avere bisogno. È possibile scorrere sulla colonna di sinistra e selezionare qualunque tipo di operazione matematica necessaria.

L’app non viene aggiornata molto spesso, ma sembra abbastanza stabile e facile da usare. È anche completamente gratuita nonché senza acquisti in-app. La pubblicità è un po’ superiore alla norma ma, visto quanto offre, può essere un disagio con cui convivere.

Graphing Calculator X84

Graphing Calculator X84 è, tra le calcolatrici per iPhone, uno dei software più complessi e complicati da utilizzare. Questo perché si tratta di un’app in grado di trasformare i numeri in grafici.

Un buon aspetto di questa applicazione è che ha un manuale utente incorporato, in modo da poter imparare ad usare tutte le funzioni, anche se con un po’ di pazienza. Basta toccare il punto interrogativo in basso a sinistra per entrare nel manuale.

Il software non viene aggiornato molto spesso dal suo sviluppatore, ma sembra piuttosto stabile. L’applicazione è gratuita ma include annunci pop-up. Tuttavia, è possibile acquistare la versione premium, Graphing Calculator Plus, per 4,99 dollari per rimuovere gli annunci in via definitiva.

Calculate84

Calculate84 è un’altra app molto complessa, che la rende un’eccellente alternativa al precedente software. Non ti concede molta libertà in ambito personalizzazione, ma ti permette comunque di passare da un’interfaccia scura a una chiara a seconda delle tue preferenze.

Va detto che questa soluzione però, offre anche delle funzioni non comuni nell’ambito delle calcolatrici per iPhone. Qualche esempio? La possibilità di cambiare la dimensione dei numeri oppure la funzione Auto Solve, che calcola le operazioni mentre si stanno digitando. Lo sviluppatore, Century Light LLC, ha fornito l’app di un pulsante di feedback in modo che, qualunque utente, possa contribuire a rendere l’applicazione ancora migliore.

L’app viene aggiornata abbastanza regolarmente ed è completamente gratuita. Al momento, la stessa non propone neanche pop-up. Lo sviluppatore però, con grande onestà, ha ammesso che in futuro saranno presenti pubblicità per rendere sostenibile Calculate84.

All-in-one Calculator

All-in-one Calculator è un programma creato da Tasser Gyati, lo stesso sviluppatore che ha proposto Simple Calculator (di cui abbiamo parlato in precedenza).

Rispetto all’altr’altra app, questa offre calcolatrici per tutti i gusti: una minimalista, una scientifica e una serie di soluzioni specifiche per finanza, tempi, conversioni e tanto altro. All-in-one Calculator viene aggiornata raramente, ma sembra essere abbastanza stabile.

È gratuita ma ha degli annunci e, come con Simple Calculator, puoi guardare un video per ottenere sette giorni senza pubblicità. Se vuoi un’esperienza completamente priva di pubblicità, puoi invece scaricare All-in-one Calculator Pro pagando 3,99 dollari.

Calculator – Pad Edition

Calculator – Pad Edition è un’app realizzata da Ratha Sou conosciuta per adattarsi a molteplici situazioni.

Ha tantissime funzionalità, tra cui quelle legate alle conversioni e un calcolatore avanzato per operazioni scientifiche. I temi per personalizzare l’app sono a pagamento e gli aggiornamenti non sono frequenti, ma comunque il progetto appare tutt’altro che abbandonato.

Calculator – Pad Edition si sostiene attraverso annunci pubblicitari, eliminabili attraverso il pagamento una tantum di 4,99 dollari.

The Calculator

L’app The Calculator è in circolazione dal 2000 risultando una delle calcolatrici per iPhone con la più lunga carriera alle spalle. Secondo Impala Studios (lo sviluppatore), ha oltre 210 milioni di download. A rendere così longeva e di successo questa app sono diversi fattori come:

i molti temi dell’interfaccia ;

; le funzionalità per le conversioni ;

; un calcolatore di frazioni e di funzioni scientifiche ;

; un sistema di dettatura vocale ;

; il supporto per Apple Watch.

L’app viene aggiornata abbastanza regolarmente e ha anche il vantaggio di essere gratuita da scaricare e utilizzare. Tuttavia, le conversioni di valuta ei calcoli delle frazioni sono limitate rispetto ad altri software di questa lista. Inoltre, gli annunci pop-up e banner possono essere frustranti per alcuni utenti.

Puoi rimuovere gli annunci, ottenere calcoli illimitati delle frazioni e sbloccare tutte le conversioni di valuta per 0,99 dollari al mese, 3,99 dollari per sei mesi o 5,99 dollari all’anno. La buona notizia è che c’è una prova gratuita di tre giorni per testare le funzionalità pro.

Calculator Pro+ for iPad

Calculator Pro+ for iPad di Apalon Apps, è un software apprezzabile se stai cercando semplicità e funzionalità senza troppi fronzoli. L’app ha funzioni di base di una calcolatrice, funzionalità scientifiche, diversi sistemi di conversione, temi, una barra della cronologia e tanto altro ancora.

L’app veniva aggiornata regolarmente, ma l’ultima risale a novembre 2021. Ciò non significa che sia abbandonata a se stessa: vista la natura di questi software, è normale che gli aggiornamenti non siano settimanali. Calcolatrice Pro+ per iPad è gratuita ma presenta annunci pubblicitari abbastanza intrusivi.

Eliminare gli annunci in maniera definitiva e ottenere tutti i temi inclusi nell’app è molto economico: bastano infatti solo 0,99 dollari. Esiste anche una versione premium di Calculator Pro+ for iPad (che costa 2,99 dollari) ma non è aggiornata dal 2019, quindi forse è meglio optare per l’app base.

Intuitive Calculator

Un’altra delle calcolatrici per iPhone e iPad più apprezzate è, senza ombra di dubbio, Intuitive Calculator. L’app, rilasciata nel dicembre 2021 da Evgueni Bykov, è ancora poco conosciuta ma sembra avere ottime prospettive per il futuro.

Si tratta di una calcolatrice che, come è facile intuire dal nome, risulta molto intuitiva. Le funzionalità presenti spaziano da quelle più standard, fino alle funzioni specifiche e al calcolo delle frazioni. Il generatore di numeri casuali è uno dei segni distintivi di tale app.

Dal momento del rilascio Intuitive Calculator non ha ancora ricevuto aggiornamenti, ma lo sviluppatore è ancora attivo ed è possibile segnalargli qualunque tipo di bug provato. L’app è totalmente gratuita e non presenta pubblicità di sorta.

EduCalc Classic

Sempre in ottica app gratuite (o quasi), spicca anche il nome di EduCalc Classic.

Si tratta di una calcolatrice scientifica con tutte le operazioni più comuni per questo tipo di soluzione (radice quadrata, radice cubica, permutazioni e tanto altro). A ciò, EduCalc Classic aggiunge la possibilità di rappresentare graficamente fino a 4 equazioni in contemporanea, avendo il pieno controllo dei grafici e di vederli da vicino (grazie alla funzionalità pinch-zoom).

L”app risulta gratuita e con pubblicità. Per rimuovere la stessa basta pagare un solo dollaro. Semplice da padroneggiare ma al contempo in grado di effettuare lavori complessi, EduCalc Classic è sicuramente degna di rientrare nella lista delle migliori calcolatrici per iPhone.

CALC Smart

CALC Smart è un’app attraente a livello di interfaccia che ti consente di memorizzare e tenere organizzati i tuoi calcoli separandoli in base alla data. La visibilità dei risultati in tempo reale e lo strumento di conversione, sono altri segni distintivi di questo software molto interessante.

Puoi anche condividere le espressioni tramite apposito link o effettuare la conversione delle valute: tutte funzioni inedite rispetto alla maggior parte di app di questo tipo. Puoi anche personalizzare temi e layout per far rendere la tua calcolatrice unica.

Numerical2

Se per te l’estetica è una priorità, Numerical2 è forse la scelta più azzeccata. Si tratta di una calcolatrice multicolore, molto veloce e reattiva.

Con Numerical2 non esiste il pulsante uguale: il risultato viene presentato in tempo reale. Nonostante questa soluzione minimalista, il software rappresenta una calcolatrice scientifica completa, con la possibilità di svolgere tutte le operazioni matematiche e le equazioni possibili.

Nota bene: Numerical2 supporta pienamente il multitasking dell’iPad e, dunque, risulta in grado di dare il meglio di se su questa piattaforma.

PowerOne Calculator

Terminiamo dunque la lista delle calcolatrici per iPhone con PowerOne Calculator. Si tratta di una calcolatrice che può vantare 100 funzioni che spaziano dalla matematica base alla trigonometria.

Gli sviluppatori assicurano di come l’app si adatti perfettamente a qualunque dispositivo Apple, inclusi iPhone, iPad e M1 Mac. PowerOne Calculator è utilizzabile gratuitamente ma, con un abbonamento premium, è possibile ottenere funzioni aggiuntive, 12 temi e tanti altri vantaggi.

