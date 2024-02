Le migliori app per telefonare gratis con Internet

Fino a qualche anno fa sembrava vera e propria fantascienza ma, ad oggi, telefonare gratis con Internet è tutt’altro che impossibile.

L’utilizzo di determinate app, che presenteremo in questo articolo, ti consentono di metterti in diretto contatto con i tuoi amici, familiari e colleghi senza dover spendere un centesimo.

Nonostante il numero telefonico resti comunque utile per diversi servizi, tra cui le chiamate d’emergenza, avendo a che fare con una SIM e un piano Internet mobile adeguato, puoi chiamare senza spendere denaro (escluso il traffico dati, comunque contenuto se ti limiti a chiamate audio).

App per telefonare gratis online: da quelle più conosciute a nuove scoperte

Andiamo dunque ad approfondire le applicazioni più utili in questo contesto. Alcune di esse potrebbero sorprenderti mentre altre, con tutta probabilità, sono già installate sul tuo smartphone.

WhatsApp

A questa lista non poteva mancare l’app di messaggistica per eccellenza, ovvero WhatsApp.

Stiamo parlando di un’applicazione di proprietà di Meta, che accoglie svariati milioni di utenti. Da semplice app per chattare online con i propri contatti, WhatsApp è oggi una piattaforma completa, che permette non solo di comunicare tramite testo ma anche di effettuare videochiamate e chiamate gratis online.

Non solo: l’app offre anche una modalità di chiamate di gruppo, con possibilità di aggregare fino a 256 persone in una sola discussione.

Così come tutti gli altri software di questa lista, il raggio d’azione di WhatsApp è limitato: utilizzando l’app, infatti, potrai contattare solo persone che hanno il software installato e che, in quel momento, avranno accesso alla rete. Nonostante ciò, la sua enorme diffusione mitiga in modo sensibile questo potenziale limite.

Altro punto in favore di WhatsApp è la sua compatibilità con Android, iOS, iPadOS, Windows e macOS. Di fatto, si tratta di un’app ormai onnipresente.

Facebook Messenger

Messo un po’ in ombra da WhatsApp, Facebook Messenger è comunque altrettanto diffuso come strumento di comunicazione online.

Stiamo parlando del servizio di messaggistica di Facebook che, oltre ai messaggi, offre anche la possibilità agli utenti di contattarsi attraverso chiamate e videochiamate gratuite. Di fatto, funziona in modo simile a WhatsApp e, nonostante abbia alcuni limiti rispetto alla suddetta app, la sua diffusione capillare rende Facebook Messeger comunque un’ottima scelta.

L’app funziona sia in versione browser Web, sia su Windows che su macOS, Android, iOS e iPadOS.

Telegram

Come non citare Telegram tra le migliori app per telefonare gratis con Internet?

Rispetto a tante altre applicazioni dell’elenco, questa propone una crittografia più che sicura nel contesto di messaggi di testo e chiamate. La sua facilità di utilizzo e la costante crescita di utenti, abbinata alla presenza di una pratica app desktop, rendono Telegram una scelta più che sensata.

Oltre all’ampia compatibilità (incluso Linux) funzioni come i canali (capaci di raccogliere fino a 200.000 in ognuno di essi) ****e i bot rendono questa opzioni più che valida rispetto a tante altre app di messaggistica.

Skype

Skype è un veterano del settore, con possibilità di individuare utenti tramite indirizzo e-mail o numero telefonico registrato.

Così come tante altre app, permette di effettuare chiamate audio, videochiamate e chat testuali, il tutto con un’interfaccia semplice da padroneggiare.

Altro vantaggio è la sua diffusione capillare, dovuta anche al fatto che si tratta di un’app spesso preinstallata su diversi dispositivi. Per quanto riguarda la compatibilità, Skype funziona con Android, iPhone, iPad, Mac, Linux, Windows, Xbox One, Alexa e diverse altre piattaforme.

Google Meet

Sarà anche meno conosciuta di tante altre app, ma anche Google Meet merita una citazione.

Spesso limitato al contesto lavorativo, questo software permette di effettuare riunioni protette da crittografia. Sebbene sia l’ambiente ideale per meeting, però, Google Meet supporta anche le chiamate audio.

Un enorme pregio dell’app è che, in caso di videochiamate, offre anche sottotitoli in tempo reale. Altro vantaggio legato a Google Meet e che, di fatto, basta un account Google per utilizzare il servizio: basta anche solo un semplice browser per partecipare a una chiamata.

Signal

Signal è un’app sviluppata con priorità totale su privacy e sicurezza, come sottolineato dall’utilizzo di crittografia end-to-end.

Per quanto riguarda il resto, si comporta come altre app simili, con possibilità di chattare e di effettuare tanto chiamate vocali quanto videochiamate (incluse quelle di gruppo). Le diverse funzioni avanzate, tra cui i messaggi che si autodistruggono, sono di certo ulteriori vantaggi legati all’app.

Sebbene Signal sia una piattaforma ben lontana dai numeri di WhatsApp, sta accogliendo un numero di utenti in costante crescita.

FaceTime

Se sei un utente Apple conoscerai di sicuro FaceTime.

L’app in questione supporta chiamate video e audio con altri dispositivi Apple, il che può essere interessante se nella tua cerchia di amici e familiari hai tanti fan della compagnia di Cupertino. Tra le funzionalità extra, segnaliamo la possibilità di condividere il tuo schermo attraverso l’app.

Le chiamate possono essere effettuate attraverso contatti costituiti da numeri telefonici o indirizzi e-mail, il tutto sfruttando l’hardware di Apple, che ti permette di sfruttare al meglio i sistemi di filtraggio audio di sottofondo e non solo.

Unico e grande limite è la compatibilità. Puoi partecipare alle chiamate FaceTime anche da Android o Windows, ma non puoi avviare una chiamata se non disponi di un dispositivo Apple.