WhatsApp, ora è possibile la ricerca per data: la nuova funzione

Dopo le tante innovazioni dell’ultimo periodo, tutte accolte con una certa soddisfazione dagli utenti, WhatsApp sta ricevendo un’altra interessante funzionalità che renderà l’esperienza di utilizzo della piattaforma di messaggistica ancora più semplice e coinvolgente.

Di recente abbiamo visto come su WhatsApp siano state aggiunte migliorie come la verifica dell’e-mail e la possibilità di utilizzare due account sullo stesso telefono.

L’ultima novità consiste invece nella possibilità di rintracciare i messaggi all’interno delle conversazioni effettuando una ricerca per data. La barra di ricerca ottiene infatti una nuova icona che rappresenta il calendario: basta cliccarci sopra per far comparire un selettore di date completo che consente di effettuare la ricerca in base a data, mese e anno.

Questo è senza dubbio uno dei miglioramenti più utili che WhatsApp ha ottenuto negli ultimi mesi, poiché spesso la ricerca all’interno delle conversazioni su WhatsApp può rivelarsi un’operazione piuttosto complessa, specialmente se non si ricorda il mittente o il destinatario dell’elemento da ritrovare. La funzionalità dovrebbe inoltre consentire la ricerca di messaggi che includano note vocali, immagini e altri media: all’utente basterà ricordare l’intervallo di tempo durante il quale il messaggio è stato ricevuto.

L’unico dettaglio negativo è che WhatsApp – almeno fino ad ora – ha introdotto questa nuova funzionalità di ricerca per data solo sulla versione web/PC e solo per coloro che utilizzano l’app beta. Android e iOS, insieme alla versione non beta dell’app per PC, probabilmente riceveranno la funzionalità nelle prossime settimane: tuttavia non è da escludere che possa volerci un po’ di tempo, dato che WhatsApp tende a testare in maniera molto dettagliata le nuove funzionalità prima di renderle ampiamente disponibili.