WhatsApp, il supporto multi-account arriva in beta

WhatsApp ha lanciato molte nuove funzionalità ultimamente e nelle prossime settimane dovremmo vedere altre novità. Solitamente il sito WaBetaInfo è il primo a individuare le innovazioni introdotte da Meta per la piattaforma di messaggistica, che vengono sempre rilasciate prima per i beta tester.

Sotto i riflettori, in queste ultime ore, è finita la versione beta di WhatsApp per Android 2.23.17.8. Questa versione, infatti, offre una delle funzionalità più richieste, vale a dire la possibilità di aggiungere più account all’app.

Secondo quanto riportato da WaBetaInfo, la nuova funzionalità è attualmente sottoposta al Beta test prima di essere rilasciata in tutto il mondo. Attualmente solo beta tester selezionati hanno accesso al supporto per più account, ma con l’avanzare del processo di test la sua disponibilità potrebbe espandersi.

Con il supporto multi-account gli utenti di WhatsApp possono aggiungere un nuovo account alla loro applicazione. Tutto ciò che bisogna fare è toccare l’icona della freccia che si trova accanto al pulsante del codice QR. Il passaggio da un account all’altro può essere effettuato anche dallo stesso menu. I nuovi account rimarranno collegati all’app WhatsApp finché l’utente non deciderà di disconnettersi.

L’aggiunta del supporto multi-account renderà più facile per gli utenti di WhatsApp mantenere tutte le loro conversazioni da più account su un singolo dispositivo. È una funzionalità molto utile per coloro che hanno più di un account WhatsApp e attualmente utilizzano due dispositivi per gestirli.

Al momento, come detto, la funzionalità è in fase di test e non è detto che non possa subire alcune modifiche in corso d’opera. Indipendentemente da ciò, l’unica cosa che conta è che il supporto per più account è in dirittura d’arrivo.