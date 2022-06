I migliori accessori e gadget tecnologici per l’estate

Con l’avvicinarsi dell’estate e la scelta del luogo di villeggiatura, si comincia anche a pensare alle valigie da preparare.

Tenendo conto che la tecnologia è ormai una parte importante delle nostre vite, è impensabile andare in vacanza senza qualche accessorio o gadget. Che si tratti di mare o montagna, poco cambia: esistono alcuni prodotti di cui non possiamo proprio fare a meno.

L’immancabile smartphone infatti, non è il nostro unico compagno di viaggio e, in questo articolo, andremo ad analizzare cosa è realmente utile e deve per forza trovare spazio nei nostri bagagli.

I migliori accessori per stare all’aperto

Vivere la vacanza all’aperto è sicuramente piacevole, ma comporta anche delle necessità che possono essere colmate solamente con alcuni prodotti specifici.

Powerbank per non rimanere a secco di energia

Il già citato smartphone è un prodotto tecnologico che, al giorno d’oggi, viene facilmente messo sotto stress.

Che si tratti di scattare fotografie, di controllare un percorso tramite Google Maps o di giocarci durante il viaggio il consumo della batteria può essere più elevato del solito. E se ti trovi distante da una presa elettrica per lunghi periodi?

Per fortuna, esistono degli strumenti conosciuti come powerbank che offrono più ricariche “extra” a cui attingere quando non vi è una fonte di elettricità nelle immediate vicinanze. Insieme a cover e cuffie, questo gadget è diventato ormai un accessorio indispensabile per chi viaggia.

Quale scegliere però? Percepita questa necessità specifica dell’utenza, sono innumerevoli le marche che propongono prodotti di questo tipo. Di fatto, esistono modelli di ogni forma, capacità e prezzo.

Se ci soffermiamo sul brand, possiamo considerare Aukey come una scelta sicura. Stiamo infatti parlando di un produttore all’avanguardia in questa nicchia di mercato che, nel corso degli ultimi anni, ha diminuito le dimensioni delle powerbank e ridotto l’ingombro degli accessori.

Un chiaro esempio in tal senso Powerbank Anker PowerCore 5000 è un prodotto estremamente interessante. Questo infatti offre una capacità da 5000 mAh, sufficiente per ricaricare due volte un iPhone 6s e almeno una volta un Galaxy S7.

La forma cilindrica si adatta a tasche o borse, anche in virtù delle misure contenute: si parla di 10 centimetri di altezza e 3 di larghezza. Va poi tenuto conto che Powerbank Anker PowerCore 5000 lavora tramite tecnologia PowerIQ, che consente una ricarica più rapida della norma.

Se il precedente modello di powerbank può colpire per le dimensioni, alcuni utenti potrebbero avere necessità di una maggiore riserva di energia. Con il Powerbank 10000 Anker, si passa a 10.000 mAh, sufficienti a ricaricare più di 3 volte un iPhone 8 e più di due volte un Galaxy S8.

Anche in questo caso parliamo di un dispositivo che lavora tramite tecnologia PowerIQ, in grado di rendere più rapide le ricariche. Va poi sottolineata la presenza del sistema di sicurezza MultiProtect e le celle ad alta qualità LG delle batterie, il tutto per una resa decisamente superiore alla media del settore.

La miglior custodia impermeabile per smartphone

Sempre in ottica smartphone, oltre alla batteria, un’altra priorità è quella di mantenere al sicuro il dispositivo. Se ti trovi all’esterno però, il rischio che il telefono venga a contatto con l’acqua è molto elevato.

In questo contesto, ua custodia impermeabile per il tuo smartphone può essere un accessorio indispensabile. Se in passato ti abbiamo già parlato della custodia universale resistente all’acqua in un UnboxingDay, possiamo consigliarti anche UNBREAKcable.

Stiamo parlando di un prodotto che offre un utilizzo agevole del touch screen (anche se non permette l’utilizzo di touch ID o sistemi simili). Queste custodie sono realizzate in materiali come ABS e TPS e, a dispetto della protezione, questi non vanno ad influire l’utilizzo della fotocamera. Il grado di resistenza IPX8 offre fino la possibilità di portare il dispositivo contenuto fino a 30 metri sott’acqua, per una protezione di alto livello anche contro neve o polvere.

Un’alternativa a questa soluzione è costituita dalla custodia proposta da ShellBox.

Questo prodotto permette di immergersi a 15 metri di profondità per un’ora, essendo costituito da una spessa pellicola trasparente PET abbinata a uno strato di plastica composita. Grazie a questa combinazione di materiali, non viene alterata la qualità delle eventuali riprese.

La trasparenza in concomitanza con la telecamera e l’effetto antiriflesso del materiale in questione, non causa problemi all’utente in tal senso. Da apprezzare anche l’ampia compatibilità offerta che include da iPhone 6 fino a iPhone 11 e 12, così come spazia da Samsung Galaxy S6 fino a Note 10 e Note 10+. I 12 mesi di garanzia sul prodotto, sono un’ulteriore riprova della serietà di questa azienda.

Kit impermeabile per smartphone e tablet

Chi si trova in spiaggia o in altri contesti particolari non deve fare solo attenzione allo smartphone. Anche i tablet, nel caso si intenda portarne uno in vacanza, sono a rischio.

La borsa flintronic, in tal senso, offre adeguate garanzie. Si tratta di un prodotto disponibile in diversi colori e in diversi formati da 5, 10, 20 o 30 litri di capienza. Si tratta di uno zaino a tracolla impermeabile, dotato di certificazione IP66.

Le cinghie regolabili e l’ampio raggio d’utilizzo rende questa borsa una delle più apprezzate in questo settore Essa può essere utilizzata da chi pratica kayak, canottaggio, pesca o chi vuole passare una vacanza in barca.

Drone per scattare foto suggestive

Se ti ritrovi in una spiaggia sperduta o in una splendida location di montagna, lo smartphone potrebbe non bastare per scattare foto altamente suggestive.

Nei contesti naturali (e non solo) un drone può dunque rappresentare un accessorio molto interessante anche se alquanto costoso. Il mini drone tech rc, in tal senso, rappresenta un buon compromesso tra prezzo e qualità.

Si tratta di un prodotto dotato di una batteria in grado di garantire 20 minuti di volo e che permette di sfruttare il tuo smartphone per poter effettuare foto e modificare le stesse in tempo reale. Decollo e atterraggio risultano operazioni alquanto semplici, grazie all’apposito pulsante: questa semplicità rende il prodotto tech rc adatto anche a bambini o principanti del settore.

Se poi sei alla ricerca di qualcosa di più avanzato, ti consiglio di dare uno sguardo al nostro articolo sui migliori droni acquistabili online. tech rc Mini Drone con Telecamera HD con Due Batterie Funzione di Sospensione Altitudine Un Pulsante...



eBook Reader Kindle

Se la vacanza prevede lunghi viaggi, attese e tempi morti, la lettura può essere un ottimo modo per passare il tempo in attesa del prossimo aereo, treno o bus.

In questo contesto, i prodotti proposti da Amazon rappresentano una delle migliori soluzioni per poter portare sempre con te la tua personale libreria. Perché proprio il prodotto di Amazon? Il rapporto qualità-prezzo, così come ergonomia, peso e autonomia rappresentano i punti forti di questi dispositivi.

Il classico Kindle, per esempio, rappresenta un prodotto apprezzabile dalla maggior parte dei possibili utenti. Questi dispositivi offrono una luce frontale regolabile da 6 pollici e uno schermo antiriflesso da 167 ppi che propone un effetto carta difficilmente riproducibile da altri eBook reader.

La batteria, in grado di durare per intere settimane, risulta un altro punto in favore di questo splendido prodotto.

Chi vuole qualcosa di livello maggiore, può optare per Kindle Oasis. Lo schermo, in questo caso, risulta da 7 pollici e con 300 ppi, nonché dotato dell’innovativa tecnologia Paperwhite e di un design a filo. La luce regolabile e la resistenza all’acqua IPX8, rende questo reader adatto alla lettura in spiaggia o a bordo piscina.

Il punto debole di questi dispositivi è la mancata compatibilità con il formato EPUB, standard diffuso nel settore degli ebook. Ciò però, non costituisce un grosso problema: grazie a programmi come Calibre, la conversione degli ebook scaricati dai più celebri portali risulta alla portata di tutti.

I migliori accessori da avere in hotel

A questo punto passiamo all’analisi di accessori che possono essere utili in vacanza, soprattutto nel contesto di un hotel o di una struttura simile.

Caricatore USB da muro

Un buon caricatore da muro è utile tanto in casa quanto in hotel. Il prodotto che ti consigliamo è legato a un marchio già citato e di sicuro affidamento come Anker. Si tratta di un dispositivo dotato di una porta USB-C Power Delivery per una carica di 18 W, perfetto per alimentare il tuo iPhone.

A questa porta viene affiancata anche una USB Anker PowerIQ, che permette di caricare in contemporanea anche qualunque altro accessorio in tuo possesso. Facile da trasportare e con una compatibilità molto ampia, si tratta di una delle soluzioni più apprezzabili in questo contesto.

I migliori accessori per chi vuole smanettare anche in vacanza

Tastiera Bluetooth

Può capitare di dover scrivere mail quando si è in vacanza: un’e-mail urgente, piuttosto strutturata, potrebbe essere difficile da redigere tramite smartphone. In tal senso, una piccola tastiera Bluetooth può sicuramente essere un accessorio utile.

Su Amazon ce ne sono di svariati tipi e di ogni fascia di prezzo ma, avendo provato personalmente il modello OMOTON, posso assicurare che si tratta di una delle migliori soluzioni possibili. Si tratta di un prodotto che funziona con iPad PRO/iPad Air/iPad Mini/iPhone, tenendo conto che supporta iOS 13 e versioni successive.

Grazie alla connessione Bluetooth, può funzionare anche a 10 metri di distanza dal dispositivo ed è alimentata da 2 batterie AAA (tastiera) e una batteria AA (mouse), che vanno acquistate a parte. Nota bene: non è compatibile con sistemi macOS, Android e Windows.

Zaino multifunzione

Lo zaino è un must per chi vuole andare in vacanza ma, grazie ad alcune soluzioni specifiche, è possibile elevare questo accessorio rendendolo ancora più utile.

In tal senso, lo zaino da uomo Della Gao, offre alcune caratteristiche molto interessanti. Si tratta di un modello dotato di 3 tasche principali e 9 piccole interne, con tanto di scomparto imbottito separato ideale per ospitare un laptop anche piuttosto grande (fino a 17,3 pollici) ma anche iPhone, iPad e vari accessori.

Per gli appassionati di tecnologia, la soluzione proposta da Della Gao offre una piccola chicca, ovvero uno slot di ricarica USB. Pur non contenendo un powerbank, ciò permette di integrarne uno con lo zaino, facilitando la ricarica dello smartphone anche mentre si cammina.

Altro vantaggio è la presenza di un meccanismo antifurto, con tanto di sistema di blocco con password e doppie cerniere in metallo. La resistenza all’acqua, ottenuta grazie ai tessuti idrorepellenti, rendono questo accessorio uno dei più apprezzabili dell’intero settore.

Speaker Bluetooth impermeabile per ballare senza pensieri

Che si tratti di mare o montagna, avere a disposizione la propria musica preferita è quasi d’obbligo. I prodotti in questa nicchia di mercato sono molteplici: nella mia selezione personale però, vorrei citare JBL GO 3.

Si tratta di un prodotto dal rapporto qualità-prezzo a dir poco invidiabile, con un design che lo rende particolarmente portatile (ma anche apprezzabile alla vista). Grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IPX67) è uno strumento ideale per qualunque contesto. Le batterie proposte offrono fino a 5 ore di riproduzione tramite tecnologia Bluetooth.