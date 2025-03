Microsoft presenta il nuovo Copilot: innovazioni e funzionalità all’evento di New York

Oggi, Microsoft ha svelato una serie di novità durante un evento a New York, con il focus sul rinnovato Copilot, una piattaforma che promette di rivoluzionare l'interazione degli utenti con i propri dispositivi. L'azienda ha introdotto un design completamente innovativo per il Copilot, visibile attraverso una nuova interfaccia a schede, accessibile da dispositivi mobili, web e Windows. Tra le innovazioni più interessanti ci sono funzionalità personalizzate, tra cui il Copilot Vision, capace di interpretare gli elementi visivi e una modalità di conversazione vocale che ricorda l’approccio di OpenAI. Inoltre, è stata presentata una modalità di presentatore virtuale, in grado di leggere le notizie in tempo reale agli utenti.

Novità di Windows 11: notifiche e funzionalità grafiche

In parallelo al rilascio del nuovo Copilot, Windows 11 riceverà diverse funzionalità che miglioreranno l'esperienza degli utenti. Una delle novità più attese è il Phone Link, disponibile nel menu di avvio, permettendo di visualizzare le notifiche e lo stato della batteria del proprio smartphone direttamente dal computer. Questa integrazione semplifica l'interazione tra i dispositivi, rendendo il passaggio tra smartphone e PC più fluido.

In aggiunta, i programmi di Paint e Photos si stanno evolvendo con l'introduzione di strumenti entusiasmanti come il Generative Fill e la funzione di cancellazione, ottimizzando ulteriormente le capacità creative degli utenti. Questi nuovi strumenti consentiranno di apportare modifiche sorprendenti e snelle alle immagini, rendendo l'editing più accessibile anche per utenti meno esperti.

Sviluppi nel settore AI e cambiamenti executive

Quest’anno ha visto anche significativi cambiamenti nella direzione della divisione software di Microsoft. Pavan Davuluri è stato designato a capo delle divisioni Windows e Surface, mentre Mustafa Suleyman è stato nominato CEO del settore AI. Questi cambiamenti di leadership seguono un periodo di riordino interno scaturito dall'improvvisa partenza di Panos Panay, il cui impatto è stato notevole sulle strategie aziendali.

Con il completamento di questa riorganizzazione, Microsoft sembra puntare su una spinta aggressiva verso l’integrazione dell'intelligenza artificiale nei computer, portando l’ecosistema dei suoi prodotti a un nuovo livello. È un momento cruciale per l’azienda, che intende delineare un percorso chiaro per il futuro del PC dotato di intelligenza artificiale.

Mentre gli utenti e gli sviluppatori attendono con interesse il battesimo di queste nuove tecnologie, rimane da vedere in che modo Microsoft stabilirà la propria identità in un mercato sempre più competitivo. La presentazione di oggi offre solo un assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi anni, mettendo in luce le intenzioni dell’azienda di ridisegnare le interazioni quotidiane con la tecnologia.