Microsoft Powertoys: la nuova funzione "Incolla avanzato" rivoluziona la gestione degli appunti

Microsoft ha sempre cercato di ottimizzare l'esperienza utente su Windows, e con i nuovi aggiornamenti di PowerToys, ha introdotto strumenti che potenziano notevolmente la produttività. Questi strumenti, pensati per utenti più esperti, sono open source e mettono a disposizione funzionalità innovative, tra cui "Incolla avanzato", recentemente potenziato con la capacità di convertire file audio e video. In questo articolo, esploreremo cosa sono i PowerToys e tutte le caratteristiche di "Incolla avanzato", con un focus particolare sulla sua nuova opzione di transcodifica.

Cosa sono i Microsoft PowerToys e le loro funzionalità

I Microsoft PowerToys sono un insieme di strumenti avanzati che aiutano a migliorare la produttività su Windows. Sviluppati da programmatori Microsoft, questi strumenti offrono diverse opzioni per personalizzare l'interfaccia e rendere più semplice l'uso delle finestre. Tra le funzionalità principali ci sono FancyZones, che consente una gestione avanzata delle finestre, PowerRename per rinominare file in modo massivo, e il tool PowerToys Run che permette ricerche rapide nel sistema.

Uno strumento fondamentale è "Always on Top", che mantiene le finestre desiderate sempre visibili. La caratteristica che sta attirando maggiore attenzione è proprio "Incolla avanzato", una funzione che promette di semplificare ulteriormente il lavoro degli utenti.

La capacità di riconoscere e modificare il testo nelle immagini attraverso la tecnologia OCR è una delle funzionalità che distingue questa opzione, rendendo così possibile incollare elementi in formati diversi, da testo normale a e JSON. La gestione degli appunti viene completamente rivisitata grazie a questa opzione, ampliando di gran lunga le possibilità di utilizzo quotidiano.

Le potenzialità di "Incolla avanzato" e l'integrazione con l'AI

"Incolla avanzato è molto più di una semplice funzione per gestire gli appunti." Questa opzione analizza il contenuto degli appunti permettendo di incollare in molteplici formati. Oltre alla funzionalità di incollare testo normale, è disponibile anche l'opzione per incollare come file immagine o testo trasformato. Per gli sviluppatori e per chi lavora spesso con diversi formati, la possibilità di incollare come JSON o è un vero e proprio vantaggio.

Recentemente, grazie all'integrazione con l'intelligenza artificiale, "Incolla avanzato" può trasformare il testo copiato in varie modalità. Questo include la traduzione automatica, la sintesi di contenuti o persino la generazione di codice. Questa caratteristica innovativa si attiva attraverso la scorciatoia da tastiera Windows+MAIUSC+V, una combinazione che può essere personalizzata secondo le preferenze degli utenti. Con questa funzione, gli utenti sono messi nelle condizioni di gestire al meglio le informazioni, risparmiando tempo e semplificando processi complessi.

Trasformazione di file audio e video: la nuova era di "Incolla avanzato"

Un elemento che sta suscitando particolare interesse è la funzione di transcodifica di file audio e video durante l'uso di "Incolla avanzato". Dimenticate i tradizionali strumenti come VLC e Handbrake. Ora, con una semplice operazione di copia e incolla, è possibile convertire file tra vari formati direttamente dagli appunti di Windows.

Per utilizzare questa funzione, basta copiare un file audio o video con CTRL+C. Successivamente, richiamando "Incolla avanzato" tramite la scorciatoia Windows+MAIUSC+V, proprio come si farebbe per incollare un testo, è possibile scegliere il formato desiderato.

Immaginate di avere un file MKV e di volerlo convertire in MP4: è sufficiente copiare il file e successivamente selezionare MP4 come formato di output. La versatilità è incredibile; per esempio, è anche possibile eseguire il reverse e incollare un MP4 come MP3, estraendo così solo il flusso audio. Questa nuova funzione amplia notevolmente le applicazioni pratiche e promette di semplificare le attività quotidiane di chi lavora con audio e video.