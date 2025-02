Microsoft lancia una versione gratuita di Office per Windows con funzionalità limitate

Microsoft ha introdotto recentemente una nuova edizione gratuita di Office per Windows, che permette lo svolgimento di attività di modifica documentale senza richiedere un abbonamento a Microsoft 365 o una chiave di licenza. Questa iniziativa si rivela particolarmente interessante per coloro che cercano un’opzione economica per utilizzare le famose applicazioni di produttività, sebbene con alcune rilevanti limitazioni.

Una nuova opportunità per gli utenti

La versione gratuita di Office si basa sulle applicazioni desktop complete e offre la possibilità di modificare documenti in Word, PowerPoint ed Excel. Tuttavia, la maggior parte delle funzionalità avanzate è riservata agli abbonati a Microsoft 365, il che significa che gli utenti della versione gratuita potrebbero trovare un’esperienza piuttosto vincolata. Una delle prime cose che si notano sono le pubblicità permanenti che compaiono all'interno dei documenti, un chiaro incentivo per gli utenti a considerare un abbonamento a pagamento.

Inoltre, gli utenti gratuiti avranno accesso esclusivo a OneDrive per il salvataggio dei file, non potendo modificare file archiviati localmente. Questa scelta potrebbe creare qualche disagio a chi non è abituato a lavorare con il cloud o preferisce mantenere i propri documenti sui dispositivi. Le limitazioni non si fermano qui: non sarà possibile utilizzare componenti aggiuntivi, funzionalità di dettatura e avanzate opzioni di formattazione, rendendo l’esperienza d’uso piuttosto basilare.

Come accedere alla versione gratuita

Accedere a questa nuova edizione di Office non richiede passaggi complessi. Gli utenti possono semplicemente ignorare il prompt di accesso che compare al primo avvio di un'applicazione Office. Dopo averlo saltato, si avrà la possibilità di continuare a utilizzare Office in modalità gratuita, accettando di visualizzare pubblicità e operando con funzionalità ridotte. In questa modalità, sarà possibile aprire, visualizzare e modificare documenti analogamente a quanto avviene con la versione web delle applicazioni di Office. Tuttavia, i limiti imposti potrebbero spingere gli utenti a rivalutare l’acquisto di un abbonamento per accedere a un’esperienza d’uso più completa.

Uno sguardo al futuro di Office

Attualmente, la versione gratuita di Office sembra essere ancora in fase di test in alcune aree geografiche, e Microsoft non ha ancora comunicato ufficialmente dettagli come questa novità. Ci sono indicazioni che l'azienda possa essere in fase di valutazione del mercato, testando il servizio con un numero selezionato di utenti. L'assenza di comunicati ufficiali e la mancanza di riconoscimento nei documenti di supporto aumentano le speculazioni riguardo a questo lancio, lasciando molti a chiedersi quando e se la versione gratuita sarà ampliata a un pubblico più vasto.

Nei prossimi giorni o settimane, potrebbero arrivare aggiornamenti più chiari da parte di Microsoft, chiarendo le modalità di distribuzione e le opzioni disponibili per gli utenti. Nel contesto attuale, il lancio di una versione gratuita rappresenta un'importante mossa strategica che potrebbe riposizionare Office nel mondo delle applicazioni di produttività, spingendo gli utenti a considerare la transizione verso soluzioni Microsoft anche in presenza di un sistema di monetizzazione alternativo e meno costoso.