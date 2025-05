Microsoft lancia il nuovo editor di testo da riga di comando per Windows: ecco tutte le novità

Un’importante novità nel panorama delle applicazioni per sviluppatori è stata annunciata oggi da Microsoft. Durante la conferenza Build, l’azienda ha presentato un editor di testo da riga di comando, progettato per semplificare il lavoro degli sviluppatori su Windows. Questo strumento innovativo, chiamato “Edit on Windows”, segna un passo significativo verso il miglioramento dell’esperienza degli sviluppatori nel sistema operativo.

Cos’è Edit on Windows e come funziona

Edit on Windows è un progetto open-source lanciato da Microsoft che permette agli sviluppatori di modificare file direttamente dalla riga di comando. Questa funzionalità elimina la necessità di passare da un’applicazione all’altra, facilitando l’editing di testo direttamente nell’ambiente in cui si sta lavorando. Con un peso inferiore a 250KB, Edit è caratterizzato dalla sua leggerezza e rapidità di esecuzione, garantendo un’interfaccia essenziale ma efficace.

Ogni opzione di menu è accessibile tramite scorciatoie da tastiera, rendendo più agile l’interazione da parte degli utenti. È possibile aprire più file contemporaneamente e passare da un documento all’altro utilizzando il comando ctrl + P. Inoltre, l’editor integra funzionalità di ricerca e sostituzione, supporta la distinzione tra maiuscole e minuscole e consente di utilizzare espressioni regolari, tutte caratteristiche che arricchiscono notevolmente le capacità di modifica dei file.

La genesi di Edit: rispondere a una necessità concreta

Christopher Nguyen, Product Manager del Windows Terminal, ha dichiarato che la decisione di sviluppare Edit è nata dalla necessità di fornire un editor di testo predefinito per le versioni a 64 bit di Windows. Infatti, mentre le versioni a 32 bit includono l’editor MS-DOS Edit, le versioni a 64 bit non avevano un editor CLI disponibile di default. Microsoft ha così deciso di riempire questo vuoto creando una soluzione interna anziché fare affidamento su editor di terze parti.

Nguyen ha anche evidenziato un aspetto interessante della motivazione dietro questa scelta: evitare la famigerata domanda “come esco da vim?”. È per questo che l’azienda ha optato per un editor senza modalità, in modo che gli utenti, specialmente quelli meno esperti, non debbano memorizzare diverse modalità di operazione e come passare da una all’altra. Questo approccio rende Edit più accessibile e intuitivo nell’utilizzo rispetto ad editor più complessi.

Futuro e disponibilità di Edit on Windows

I membri del programma Windows Insider potranno accedere a Edit on Windows nei prossimi mesi, aprendo nuove opportunità per testare e fornire feedback su questa innovativa applicazione. Microsoft ha allestito una pagina dedicata su GitHub, dove gli sviluppatori possono trovare ulteriori dettagli e segnalazioni relative al progetto.

Questa mossa sottolinea l’impegno di Microsoft nel migliorare costantemente le esperienze degli sviluppatori su Windows, offrendo strumenti che rispondano a esigenze reali e facilitino la produttività. Con l’arrivo di Edit on Windows, si apre una nuova era di possibilità per gli sviluppatori che lavorano con il sistema operativo di Microsoft, promettendo di rendere l’esperienza di modifica del codice più fluida e meno complicata.