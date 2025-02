Microsoft avanza verso l'AI nei videogiochi con il nuovo modello Muse

Microsoft continua a innovare nel settore dei videogiochi, introducendo il modello di intelligenza artificiale Muse, una novità che potrebbe trasformare la creazione e la preservazione dei giochi. L'azienda ha reso noto che questo modello di AI rappresenta un passo significativo verso l'automatizzazione della generazione di contenuti ludici, offrendo nuove opportunità non solo per i programmatori, ma anche per i giocatori e gli sviluppatori di giochi classici.

Un modello innovativo per la creazione di giochi

Il modello Muse di Microsoft si distingue per la sua capacità di generare ambienti di gioco in base alle azioni dei giocatori o agli elementi visivi forniti. Grazie a questa tecnologia, l'intelligenza artificiale riesce a comprendere le dinamiche fisiche e tridimensionali dei giochi, rispondendo in tempo reale alle interazioni degli utenti. Fatima Kardar, vice presidente della sezione gaming AI di Microsoft, ha sottolineato che questo progresso rappresenta un passo avanti verso la creazione di modelli AI capaci di potenziare la creatività degli sviluppatori.

Muse è stato addestrato utilizzando dati provenienti dal gioco Bleeding Edge, sviluppato in collaborazione con il team di Ninja Theory. Questa sinergia ha permesso di raccogliere sette anni di dati di gameplay, consentendo al modello di elaborare un miliardo di coppie immagine-azione. Pur rappresentando un importante sviluppo, il modello attuale ha ancora limitazioni, generando visualizzazioni di gioco a bassa risoluzione , ben lontano dai livelli di qualità che i giocatori moderni si aspettano, come il 1080p.

Applicazioni nella preservazione dei giochi classici

Un aspetto interessante del modello Muse riguarda la sua applicabilità nella preservazione di giochi storici. Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha condiviso la visione di un futuro in cui Muse potrebbe apprendere dai dati di gameplay esistenti, rendendo i classici riadattabili a piattaforme moderne. Questa prospettiva di “preservazione dei giochi” rappresenta una direzione strategica studiata dall'azienda, ricercando soluzioni per mantenere vivo il patrimonio videoludico e renderlo accessibile alle nuove generazioni.

Secondo Spencer, il modello di AI ha il potenziale di sostituire le difficoltà legate alla compatibilità dei giochi originali con l'hardware attuale, aprendosi a possibilità inedite di accesso e fruizione. Questa iniziativa potrebbe anche portare a un'evoluzione dell'industria, con un focus su come l'AI possa supportare sviluppatori e creatori.

Un futuro di collaborazione tra AI e creatività umana

Nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato un prototipo di Muse in tempo reale capace di generare contenuti di gioco interattivi. Nonostante la dimostrazione avesse un frame rate limitato e una risoluzione diminuita, ha messo in luce le potenzialità della tecnologia. Microsoft intende esplorare come Muse possa agevolare i processi di sviluppo iniziali e arricchire i titoli esistenti con esperienze ludiche nuove e innovative.

Kardar ha affermato che l'approccio dell'azienda all'AI è mirato a creare più valore per gli sviluppatori e i giocatori, rendendo disponibili strumenti AI in fase di progettazione e sviluppo. Tuttavia, ogni studio avrà la libertà di decidere come integrare l'AI nel proprio lavoro creativo, garantendo che la visione degli sviluppatori rimanga al centro del processo.

Le preoccupazioni dell'industria videoludica

Malgrado l'entusiasmo per le nuove tecnologie, esistono preoccupazioni diffuse riguardo all'impatto dell'AI sulla creatività e sulle dinamiche lavorative nel settore videoludico. Le recenti notizie di licenziamenti all'interno dell'industria alimentano timori su come questi strumenti possano alterare i processi creativi. Dom Matthews, presidente di Ninja Theory, ha affermato che la loro intenzione non è quella di utilizzare Muse per sostituire il talento umano ma piuttosto di rendere il lavoro più efficace, permettendo ai creatori di concentrarsi su ciò che rende i giochi speciali: il genio creativo dell'uomo.

Con le opportunità che l'AI porta con sé, Microsoft sta tracciando un percorso verso un futuro dove tecnologia e creatività possono coesistere, suggerendo che i tempi della pura automazione sono ancora lontani, lasciando la porta aperta a una collaborazione armoniosa tra AI e capacità umane.