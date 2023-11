4 metodi per aggiungere audio a un video su iPhone

Il tuo iPhone ha uno dei sistemi di fotocamere migliori e più versatili attualmente sul mercato mobile.

Quando si parla di registrazione video, infatti, è difficile trovare strumenti non professionali in grado di competere con il prodotto Apple. Oltre alle riprese, però, potresti aver bisogno di dare più verve a un video poco efficace sotto il punto di vista audio.

Dunque, come potresti aggiungere dell’audio a un video su iPhone? Le app di social media come Instagram e TikTok ti consentono di aggiungere del sonoro ai video prima di caricarli sulla piattaforma. Tuttavia, la libreria delle tracce audio su tali app è limitato e anche lato editing video, non hai grande libertà d’azione.

Con i seguenti metodi, invece, riuscirai ad aggiungere un qualunque brano o traccia audio a un video da iPhone senza particolari limiti.

Primo metodo: utilizza l’app Foto per aggiungere audio a un video su iPhone

L’app Foto predefinita ti consente di creare un lavoro più che apprezzabile in questo contesto, sia rispetto video che per semplici immagini.

Dopo aver creato un ricordo, puoi aggiungere una delle tracce audio integrate o sceglierne una da Apple Music. Andiamo a vedere qual è la procedura che dovrai seguire:

apri l’ app Foto sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Seleziona foto e video nella scheda Libreria predefinita ;

; Tocca l’icona Condividi in basso e seleziona Aggiungi all’album ;

in basso e seleziona ; Seleziona Nuovo album ;

; Assegna allo stesso un nome e tocca Salva ;

; Vai su Album e seleziona l’album appena creato, per poi toccare il menu con tre punti orizzontali in alto e selezionare Riproduci video in memoria ;

e seleziona l’album appena creato, per poi toccare il menu con in alto e selezionare ; L’app Foto inizia a riprodurre un ricordo: tocca l’icona della musica per modificarlo sotto questo punto di vista;

Seleziona l’icona della musica e aggiungi la colonna sonora preferita dal menu che segue (quando selezioni un brano dalla libreria Apple Music , devi avere un abbonamento attivo al servizio di streaming musicale);

, devi avere un abbonamento attivo al servizio di streaming musicale); Tocca l’icona di condivisione nell’angolo in alto a destra e seleziona Salva video.

Secondo metodo: utilizza iMovie

iMovie è uno degli strumenti più interessanti tra i tanti dell’ecosistema Apple. L’app è disponibile su iPhone, iPad e Mac ed è scaricabile e utilizzabile gratuitamente. Per utilizzare tale strumento al fine di aggiungere audio a un video su iPhone:

Avvia iMovie e seleziona Film sotto Avvia nuovo progetto ;

; Seleziona video e foto e tocca Crea film in basso;

e tocca in basso; Tocca il simbolo + e seleziona Audio ;

; Ora ouoi scegliere una colonna sonora, un effetto sonoro o un clip audio dal menu La mia musica ;

; Tocca + accanto al contenuto desiderato: così facendo iMovie aggiunge la clip audio al tuo video;

Tocca il pulsante di riproduzione per controllare l’anteprima per dare uno sguardo al risultato finale;

per controllare l’anteprima per dare uno sguardo al risultato finale; Seleziona l’icona Condividi in basso e tocca Salva video.

Puoi anche aggiungere una voce fuori campo alle tue foto e ai tuoi video. Quando tocchi l’icona +, seleziona Voiceover e inizia a registrare l’audio per aggiungerlo al video. A seconda del contenuto che stai realizzando, questa soluzione potrebbe esserti molto utile.

Terzo metodo: utilizza l’app Clips

iMovie è un servizio fantastico ma che ha un piccolo limite: si riferisce a utenti professionali o comunque con una certa dimestichezza con il video editing.

Se non sei pratico del settore, puoi però virare sull’app Clips di più facile utilizzo ma, al contempo, ideale per creare video divertenti. Puoi aggiungere gratuitamente diversi effetti audio, musica dinamica, emoji, adesivi e altro al tuo filmato. Andiamo a vedere come:

Scarica l’app Clips dall’ App Store ;

; Avvia Clips e tocca l’ icona della galleria per poi selezionare un video;

per poi selezionare un video; Tocca Aggiungi per aggiungerlo al progetto;

per aggiungerlo al progetto; Seleziona il tuo video e tocca Disattiva per rimuovere l’ audio corrente ;

per rimuovere l’ ; Tocca l’ icona della musica in alto;

in alto; Ora puoi aggiungere una delle colonne sonore integrate o sceglierne una dalla sezione La mia musica ;

; Dopo aver selezionato una colonna sonora, tocca l’ icona di riproduzione e testala, per valutare come si sovrappone al tuo video;

e testala, per valutare come si sovrappone al tuo video; Tocca Fine ;

; Seleziona l’icona di condivisione nell’angolo in basso a destra e seleziona Salva video.

Quatro metodo: usa Adobe Premier Rush

A proposito di aggiunta di audio al video: non possiamo lasciare Adobe Premier Rush fuori da questo elenco.

Si tratta di una delle migliori app di editor video di terze parti per iPhone. Ecco come utilizzarlo in questo contesto:

Avvia l’ app Adobe Premier Rush sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Tocca Crea un nuovo progetto e seleziona un video dal menu che ne consegue;

e seleziona un video dal menu che ne consegue; Dopo aver importato un video in Premier Rush utilizzando l’icona + , seleziona Audio in basso;

, seleziona in basso; Puoi disattivare l’audio e toccare Sfoglia ;

; Seleziona una traccia audio e tocca Aggiungi.

Nota bene: alcune colonne sonore offerte dall’app richiedono un abbonamento. Inoltre, con questa soluzione non puoi nemmeno importare una clip audio dal tuo iPhone.

Dopo che sei soddisfatto del risultato, tocca Condividi in alto, controlla la dimensione stimata del video e premi Esporta.