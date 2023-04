Apple Music: quali sono i principali problemi e come risolverli

Apple Music è un servizio di streaming musicale molto utilizzato ma… non sempre senza problemi. Per dare una mano a tutti i nostri lettori interessati a risolvere i principali ostacoli con questo strumento, di seguito abbiamo stilato un elenco dei problemi più comuni di Apple Music e alcuni suggerimenti per risolverli.

Apple Music non carica?

A volte è possibile che Apple Music non si carichi. Quando ciò accade, nella maggior parte dei casi il problema è causato da una connessione Internet difettosa o dai server di Apple Music.

Prova a utilizzare alcuni siti web per verificare la velocità della tua connessione a Internet: se è lenta, è meglio attendere e lasciare che Apple Music si carichi correttamente. Se la connessione a internet invece è ben performante, verifica se i server di Apple Music sono operativi. Puoi farlo visitando il sito web di Apple System Status.

Apple Music si blocca continuamente?

Se Apple Music continua a bloccarsi sul tuo device, probabilmente si tratta di un bug del software. È possibile risolvere questi problemi in pochi modi: la prima cosa da fare è riavviare Apple Music sul dispositivo; la seconda è aggiornare il dispositivo e l’app Apple Music alla versione più recente. Se hai un dispositivo Android, prova a disconnetterti e ad accedere nuovamente con il tuo ID Apple.

Apple Music non riproduce i brani su Android?

Purtroppo, Apple Music su Android è tutt’altro che perfetto: uno dei suoi problemi principali è che spesso Apple Music si rifiuta di riprodurre alcun brano. Per risolvere questo problema, prova a svuotare la cache del dispositivo Android. Se non funziona, prova a riavviare il telefono!

I brani non sono disponibili su Apple Music?

Se alcuni dei brani sono grigi o non sono disponibili, è in realtà probabile che il brano/album sia stato rimosso in Italia. In questo caso, non è possibile fare nulla finché il brano non diventa nuovamente disponibile.

Se il brano invece è effettivamente disponibile e non è possibile accedervi, potrebbe trattarsi di un problema di sincronizzazione della libreria iCloud. Per risolvere il problema sul tuo iPhone, vai su Impostazioni > Musica e disattiva l’opzione Sincronizza libreria. Tocca Disattiva per confermare. Aspetta 30 secondi, riavvia e verifica se il brano è disponibile.

Apple Music non scarica alcun brano?

Apple Music Voice è l’unico piano di abbonamento che non consente di scaricare i brani sul dispositivo. Se questo è il piano che stai utilizzando, dunque, non puoi scaricare nessun contenuto fino a quando non sottoscriverai un altro piano Apple Music più adatto.

Se invece il problema non è l’abbonamento, le ragioni principali per cui Apple Music non scarica i brani sono due: una connessione Internet non soddisfacente o lo spazio di archiviazione in esaurimento.

La libreria non viene caricata?

Se la libreria di Apple Music non viene visualizzata sul dispositivo, il problema potrebbe essere una connessione debole. Una volta collegati a una connessione Internet forte, chiudi e riapri Apple Music sul dispositivo. Questo problema potrebbe verificarsi anche se il dispositivo è stato aggiornato di recente o se è stato ripristinato un backup: è quindi meglio aspettare qualche ora prima che iCloud scarichi tutto sul telefono.

Se il problema non si risolve nemmeno dopo qualche ora, ripristina le impostazioni di rete del tuo iPhone, che può risolvere quasi tutti i tipi di problemi di Apple Music.

La libreria di Apple Music non viene sincronizzata o scompare improvvisamente?

A volte la libreria di Apple Music potrebbe scomparire o non essere sincronizzata con iCloud: questo potrebbe accadere se si disattiva l’opzione Libreria di sincronizzazione.

In questo caso, vai su Impostazioni > Musica e attiva Libreria di sincronizzazione. Puoi anche provare a scaricare di nuovo i brani manualmente o a reinstallare l’app se hai un dispositivo Android.

Apple Music continua a cancellare i brani scaricati?

Si potrebbe pensare che Apple Music cancelli alcuni dei brani scaricati per errore, ma l’applicazione in realtà lo fa intenzionalmente. Se il tuo iPhone sta esaurendo lo spazio, Apple Music eliminerà i brani che non ascolti da un po’ di tempo per risparmiare spazio.

È possibile risolvere il problema andando in Impostazioni > Musica > Ottimizza memoria e disattivando lo switch accanto a Ottimizza memoria. In questo modo Apple Music non cancellerà più i brani scaricati.