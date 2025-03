Linux Mint: novità in arrivo con il rinnovato launcher di Cinnamon e Linux 22.2

Nella newsletter di febbraio 2025, Clement Lefebvre, il fondatore e sviluppatore di Linux Mint, ha svelato interessanti aggiornamenti riguardanti la popolare distribuzione basata su Ubuntu. Tra le notizie più rilevanti c'è la presentazione di un nuovo launcher per le applicazioni, il quale si promette di migliorare l'esperienza dell'utente. Lefebvre ha spiegato anche alcune importanti decisioni relative alla futura versione di Linux Mint, garantendo agli utenti progressi significativi nel prossimo aggiornamento.

Linux Mint 22.2: nessuna versione EDGE in arrivo

Un aspetto che ha colpito gli utenti è la conferma che non ci sarà una versione EDGE per Linux Mint 22.x. Lefebvre ha spiegato che la decisione è motivata dalla scelta di adottare il kernel HWE della distribuzione Ubuntu 24.04.2 LTS. Questo significa che la nuova versione di Linux Mint 22.2 sarà basata sul kernel Linux 6.11, che apporterà miglioramenti in termini di stabilità e compatibilità con l'hardware. Questa scelta sottolinea l'impegno del team di sviluppo nel mantenimento di una base solida per la distribuzione, escludendo il rilascio di aggiornamenti non completamente testati che avrebbero potuto compromettere l'affidabilità del sistema.

In aggiunta a questo, il team di Linux Mint ha avviato i lavori per una riprogettazione del menu/launcher delle applicazioni dentro l'ambiente desktop Cinnamon. Anche se non sono state fornite tempistiche precise per il rilascio dell'aggiornamento, è probabile che il nuovo launcher arriverà in concomitanza con la versione Cinnamon 6.6. La scelta di dare priorità a una struttura di sistema più coesa appare mirata a garantire migliori prestazioni e usabilità agli utenti.

Novità nel design del launcher di Cinnamon

Il rinnovato launcher di Cinnamon in Linux Mint 22.2 si distingue per un pannello laterale espanso, il quale offre un'esperienza utente significativamente migliorata. La nuova interfaccia mostrerà il nome completo delle icone delle applicazioni, come Firefox, Gestore Software, Impostazioni di Sistema, Terminale e File, rendendo più immediato l'accesso alle applicazioni. Ma c'è di più: le cartelle home standard sono state aggiunte al menu, una funzionalità che semplifica la navigazione per l'utente.

Tra le modifiche più rilevanti c'è il riposizionamento dei pulsanti per il blocco dello schermo, la disconnessione e lo spegnimento. Ora, questi pulsanti sono stati spostati dalla parte laterale alla parte inferiore del browser delle applicazioni, un cambiamento pensato per ottimizzare l'accessibilità e la rapidità di operazione da parte dell'utente. Inoltre, il pannello laterale mostrerà il nome e l'avatar dell'utente corrente, un'innovazione che contribuisce a creare un'interazione più personalizzata e coinvolgente con il sistema.

Fino ad ora, Lefebvre non ha fornito una data di rilascio precisa per Linux Mint 22.2 o per la versione aggiornata di Cinnamon, ma gli utenti stanno già aspettando con grande entusiasmo un annuncio ufficiale che potrebbe giungere nei giorni a venire. È interessante notare che le novità introdotte nel design del launcher non saranno esclusive di Linux Mint, ma verranno rese disponibili anche per tutte le altre distribuzioni che adottano l'ambiente desktop Cinnamon, garantendo una diffusione più ampia delle migliorie.

Queste evoluzioni si inseriscono in un contesto di sfide e opportunità per Linux Mint, un progetto che continua a guadagnarsi la fiducia della sua comunità e degli utenti nel panorama delle distribuzioni Linux.