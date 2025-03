Lenovo svela la nuova gamma di laptop Aura Edition al MWC 2025

In un'epoca di innovazione tecnologica, Lenovo ha scelto il Mobile World Congress 2025 per presentare la sua ultima creazione, la gamma di laptop Aura Edition. Questa nuova serie, frutto della collaborazione pluriennale con Intel, mira a elevare l'esperienza degli utenti con dispositivi che offrono funzionalità avanzate e prestazioni superiori. Tra i modelli svelati ci sono il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition e il Lenovo Pro 7i Aura Edition, due laptop progettati per rispondere alle esigenze di creativi e professionisti.

Il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition

Il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition si propone come una soluzione di alta gamma, ideale per i professionisti del design e della creazione. Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra e una scheda grafica Nvidia RTX 5070, questo laptop promette prestazioni straordinarie, ottimizzando sia la velocità che la precisione nei lavori creativi. Grazie all’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale, il device è in grado di potenziare applicazioni di video, foto e musica, rendendolo un vero alleato per chi lavora in contesti dinamici.

Il cuore di questo dispositivo è uno schermo 3.2K PureSight Pro con tecnologia OLED, capace di offrire un picco di luminosità di 1.600 nits. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per l'editing fotografico e video, grazie alla sua compatibilità con il 100% degli spazi colorimetrici sRGB, P3 e Adobe RGB. Inoltre, la possibilità di integrare la scheda grafica RTX 5070 consente un’accelerazione significativa in operazioni complesse come il rendering 3D e il montaggio video, velocizzando il flusso di lavoro degli utenti.

Caratteristiche del Lenovo Pro 7i Aura Edition

Se il formato da 16 pollici del Yoga Pro 9i risulta troppo ingombrante, il Lenovo Pro 7i Aura Edition può rappresentare la scelta ideale. Con il suo schermo da 14 pollici, questo laptop compatto non sacrifica le prestazioni, potendo arrivare a essere equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 e fino a 32GB di RAM. Grazie alla tecnologia Lenovo X Power, è garantita una gestione ottimale delle risorse, permettendo una fruizione fluida del device anche sotto carico.

Il display OLED PureSight Pro da 14.5 pollici offre colori vibranti e una qualità visiva eccezionale, essenziale per chi lavora con immagini e video. Inoltre, il laptop è dotato di una nuova tastiera Yoga con 1.5mm di corsa, progettata per una digitazione confortevole e duratura grazie a un rivestimento resistente all'acqua e all'olio. Per migliorare l’esperienza audio, il Pro 7i è dotato di quattro altoparlanti Dolby Atmos e microfoni con cancellazione del rumore, assicurando una riproduzione sonora chiara e nitida.

Innovations del IdeaPad Slim 3x

L’IdeaPad Slim 3x, con il suo design audace e la resistenza migliorata, si presenta come un laptop da 15 pollici alimentato dal processore Snapdragon X, una novità per la casa Lenovo. Questo modello è progettato per le attività quotidiane, facile da trasportare e sorprendentemente performante. Grazie all'Intelligenza Artificiale integrata, gli utenti potranno svolgere operazioni di drafting, editing e generazione in modo veloce e intuitivo.

La batteria da 60Whr è un altro dei suoi punti di forza: progettato per un uso prolungato, questo laptop eccelle in autonomia, permettendo sessioni di lavoro più lunghe senza la necessità di ricariche frequenti. La funzione di ricarica rapida di Lenovo consente di recuperare due ore di batteria in soli quindici minuti di carica, il che rende l’IdeaPad Slim 3x una scelta pratica per chi è spesso in movimento. Inoltre, la presenza di uno slot SSD aggiuntivo permette l’espansione della memoria, un vantaggio significativo per gli utenti che necessitano di ulteriore spazio di archiviazione.

Prospettive future

Lenovo continua a dimostrarsi un attore chiave nel campo della tecnologia, introducendo laptop che abbracciano non solo l'innovazione, ma anche l'adattabilità alle esigenze degli utenti. La gamma di laptop Aura Edition, che include modelli come il Yoga Pro 9i Aura Edition, sarà disponibile nel secondo trimestre del 2025 con un prezzo di partenza di 1.799 dollari. Tuttavia, il più compatto Yoga Pro 7i non sarà reso disponibile per il mercato nordamericano, un limite che potrebbe influenzare le scelte dei consumatori. L'IdeaPad Slim 3x, invece, sarà lanciato questo mese con un prezzo di partenza di 649 dollari, presentandosi come un'opzione allettante per chi cerca prestazioni elevate a un costo contenuto.