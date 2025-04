Lenovo si prepara a lanciare il nuovo ThinkPad P14s Gen 6: ecco le ultime novità

Il mondo dei laptop è in attesa di importanti novità in casa Lenovo. Negli prossimi mesi, gli appassionati del settore potranno festeggiare il lancio del nuovo ThinkPad P14s Gen 6, un dispositivo che promette di portare prestazioni elevate grazie all’adozione della nuova architettura AMD Strix Point. Questo modello si unisce alla gamma di laptop della serie ThinkPad P, che già dalla sua presentazione ha suscitato grande interesse tra i professionisti che cercano robustezza e potenza nelle loro macchine.

Le novità dei ThinkPad 2025

Fino a oggi, sul mercato sono già stati lanciati alcuni modelli della serie ThinkPad 2025, come i modelli T e X, inclusi il ThinkPad T14 e il ThinkPad X13. Questi laptop sono costruiti sulla base dell’architettura Zen5 di AMD, che si distingue per le sue importanti migliorie rispetto alle versioni precedenti. Il vecchio Zen4, introdotto nel 2022, aveva già offerto un significativo incremento delle prestazioni, ma il nuovo Zen5 migliora ulteriormente l’efficienza e le prestazioni generali del sistema. Disponibile in configurazioni fino a otto core, questa generazione di processori offre prestazioni sorprendenti, anche se gli utenti potrebbero notare che i guadagni in termini di prestazioni nei modelli con otto core sono minimi rispetto ai modelli passati.

Architettura Zen5: efficienza e prestazioni a confronto

L’architettura Zen5 presenta un mix di core grandi e piccoli, contrariamente a Zen4 che si basava esclusivamente su core di grandi dimensioni. Questa differenza strutturale ha portato a prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative, soprattutto nei modelli a otto core, dove gli avanzamenti sono meno evidenti. Tuttavia, i modelli a dodici core della nuova generazione, come il Ryzen AI 9 365, HX 370 e HX 375, mostrano miglioramenti significativi, suggerendo che i futuri laptop ThinkPad alimentati da AMD potrebbero sorprendere maggiormente gli utenti in cerca di potenza e reattività.

Un focus sul nuovo ThinkPad P14s Gen 6

Secondo recenti indiscrezioni, Lenovo è pronta a presentare la nuova generazione del ThinkPad P14s, che si distingue per l’inclusione del processore Ryzen AI 9 HX Pro 370 con ben dodici core. Questo nuovo chipset promette prestazioni superiori, aumentando le aspettative legate all’utilizzo professionale. Il design del ThinkPad P14s Gen 6 è simile a quello dei modelli T14 Gen 5 e Gen 6 AMD, il che garantisce una certa familiarità per i sostenitori del brand. Nonostante questo, la configurazione hardware di questo nuovo modello è pensata per spingere oltre i confini delle prestazioni rispetto a quanto visto finora.

Specifiche tecniche e capacità espansive

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo ThinkPad P14s Gen 6 è la possibilità di supportare fino a 96 GB di RAM DDR5-5600, ma questa opzione è disponibile solo con i chip della linea Krackan Point, come il Ryzen AI 5 Pro 340 e il Ryzen AI 7 Pro 350. Resta da vedere, però, se i modelli con processore Strix Point offriranno memoria saldata, limitando potenzialmente gli upgrade a un massimo di 64 GB. Questa differenziazione potrebbe influenzare le scelte di acquisto dei professionisti, che spesso necessitano di elevate capacità di memoria per operazioni più intensive.

Tempistiche di disponibilità e aspettative

Attualmente, le informazioni su quando il Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 sarà effettivamente disponibile sono ancora vaghe, con fonti ufficiali che parlano di un lancio “a breve”. Considerando che il modello T14 Gen 6 non è previsto prima di maggio o giugno, è probabile che il P14s Gen 6 debba attendere ulteriormente prima di arrivare sul mercato. Questa attesa, però, non fa altro che incrementare l’interesse attorno a questo nuovo dispositivo, rendendolo uno dei prodotti più attesi per i professionisti in cerca di un laptop robusto e performante.