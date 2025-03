Le novità di Android 15: arriva la funzione “Modes” per personalizzare l’esperienza utente

Android 15 rappresenta l’ultima versione del sistema operativo per smartphone di Google, in continua evoluzione grazie ai feedback degli utenti. Recentemente, una nuova funzionalità ha fatto il suo debutto su dispositivi Pixel, tra cui i telefoni e gli smartwatch, denominata “Modes”. Questa opzione consente di creare modalità personalizzate e di accedervi tramite un menu dedicato disponibile nella schermata delle impostazioni rapide.

Novità della funzione Modes in Android 15

Con l’aggiornamento di marzo 2025, Android ha introdotto una funzione interessante: il toggle rapido “Modes”. In esso si raggruppano le modalità “Non disturbare”, “Notte” e “Guida” in un unico menu, semplificando l’accesso per gli utenti dei dispositivi Pixel. Questa funzionalità mira a rendere più intuitivo e veloce il passaggio tra le varie modalità, un aspetto importante per chi utilizza frequentemente queste impostazioni.

Per utilizzare questa novità, è semplicissimo. Basta eseguire un gesto di scorrimento verso il basso sulla schermata principale o lungo il bordo superiore del display, dove compariranno le icone delle impostazioni rapide. Qui troverete “Modes” come quarta opzione disponibile. Cliccandovi sopra, potrete accedere a un menu pop-up dove sono elencate le tre modalità predefinite. Selezionando una di queste, potrete attivarla rapidamente.

Come personalizzare le modalità di Android 15

La possibilità di personalizzare le modalità è uno dei punti di forza di questa nuova funzionalità. Per modificare una modalità esistente o crearne una nuova, è sufficiente eseguire un lungo tocco su di essa. Questo vi porterà nel menu di personalizzazione, dove avrete la possibilità di apportare modifiche significative. È anche possibile aggiungere un simbolo che rappresenti al meglio l’attività associata alla modalità, come per esempio un biglietto da cinema per la modalità dedicata ai film.

La creazione di una modalità personalizzata inizia accedendo al menu “Modes” e selezionando l’opzione “Crea la tua modalità”. A questo punto, avrete l’opzione di partire da zero, selezionando “Personalizzato”, con la possibilità di attivare anche un’opzione chiamata “Capovolgi per silenziare”, che imposta automaticamente il telefono in modalità non disturbare quando viene posto a faccia in giù. Questa funzione, disattivata al momento di riprendere il telefono in mano, offre comodità a chi desidera ridurre le distrazioni.

Gestione avanzata delle modalità su Android 15

Una volta che avete impostato la vostra modalità, ci saranno ulteriori opzioni per specificare quale contatto possa interrompere la modalità attiva. Inizialmente, i contatti contrassegnati come preferiti verranno inclusi automaticamente, ma avrete la libertà di personalizzare ulteriormente questo aspetto. È possibile gestire anche le interruzioni provenienti da app, promemoria e allarmi.

In aggiunta, le impostazioni di visualizzazione consentono di scegliere quale volto del display verrà attivato durante l’uso di una determinata modalità. Potete, ad esempio, ridurre la luminosità dello sfondo, attivare la scala di grigi e configurare diverse altre preferenze in base alle vostre esigenze. Questa cura nei dettagli riflette l’impegno di Google nel modo in cui gli utenti interagiscono quotidianamente con i propri dispositivi.

Riflessioni finali sulle modalità di Android 15

Con l’introduzione delle modalità tramite un menu dedicato, Google sta cercando di migliorare l’esperienza utente sui dispositivi Pixel. La facilità di accesso a diverse modalità personalizzabili risulta un grande vantaggio per chi ha diverse esigenze nel corso della giornata. Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso il desiderio di avere un accesso diretto a funzioni come “Non disturbare” o “Notte” senza dover passare attraverso ulteriori passaggi. Questa modifica ha generato discussioni tra gli utenti, evidenziando la volontà di preservare la funzionalità a colpo d’occhio.

La semplificazione e il miglioramento dell’interfaccia utente sono aspetti positivi dell’aggiornamento, ma la richiesta di scelte più dirette, come un tasto separato per le modalità di maggiore uso, non è da sottovalutare. Con il tempo, non resta che attendere eventuali aggiornamenti che possano rispondere meglio al feedback della community degli utenti Pixel, rendendo l’uso quotidiano ancora più pratico e immediato.