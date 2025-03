La tua guida all'uso delle nuove funzionalità del Galaxy Z Fold 6

Con l'arrivo del Galaxy Z Fold 6, Samsung ha introdotto una serie di funzioni innovative che migliorano l'esperienza utente, specialmente nella gestione delle app tra lo schermo interno e quello esterno. Queste opzioni forniscono agli utenti maggiore flessibilità e comodità, rendendo il passaggio tra i display più intuitivo. Approfondiamo alcune di queste nuove funzionalità e come utilizzarle al meglio.

La funzionalità "Swipe to continue"

Una delle novità più interessanti del Galaxy Z Fold 6 è la funzione "Swipe to continue", che permette di proseguire l'uso delle app dallo schermo interno a quello esterno. Quando il dispositivo è chiuso, gli utenti possono semplicemente scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo di blocco per accedere rapidamente alle app utilizzate. Questo deve avvenire entro pochi secondi, poiché, se si aspetta troppo, lo schermo si blocca automaticamente.

Questa funzione è particolarmente utile quando si chiude il telefono e si desidera continuare a lavorare senza dover riaprire il dispositivo. Coloro che non trovano utile l'opzione "Swipe to continue" possono tranquillamente modificarla dalle impostazioni. Basta selezionare "Always" per far sì che tutte le applicazioni aperte sullo schermo interno si trasferiscano automaticamente allo schermo esterno una volta chiuso il telefono. In alternativa, è possibile attivare "Never", che blocca immediatamente lo schermo al momento della chiusura, impedendo di accedere alle applicazioni precedentemente utilizzate.

L’auto-nascondersi della barra delle applicazioni

Un'altra capacità notevole di One UI 7, l'interfaccia utente del Galaxy Z Fold 6, è la barra delle applicazioni che si auto-nasconde. Quando un'app è aperta, il sistema nasconde automaticamente la barra, liberando spazio sullo schermo per una visualizzazione più ampia del contenuto. Questa funzione è simile a quella già vista su altri dispositivi, come l’iPad, e può essere attivata con un semplice gesto di scorrimento verso l'alto.

In un'epoca in cui ogni millimetro dello schermo è prezioso, la possibilità di nascondere la barra delle applicazioni è un notevole vantaggio. Tuttavia, Samsung ha scelto di non implementare questa caratteristica in Android 13 e 14, mantenendo invece una barra fissa. Per gli utenti che preferiscono avere sempre accesso alle app recenti o suggerite, vi è un'opzione chiamata "Stay on screen" che consente di mantenere la barra attiva in qualsiasi momento, rendendo così più facile l'accesso ai programmi utilizzati di frequente.

Un tocco di comodità con Galaxy Z Fold 6

L'interfaccia One UI 7 del Galaxy Z Fold 6 è stata progettata pensando alla comodità degli utenti. Non solo ha integrato nuovi strumenti, ma ha anche migliorato l'interazione tra i diversi display. La funzionalità "Swipe to continue" e l'auto-nascondersi della barra delle applicazioni sono solo alcuni esempi di come Samsung stia cercando di ottimizzare l'esperienza mobile per i suoi utenti.

Sfruttare appieno queste nuove funzioni permette di lavorare in modo più efficiente e senza interruzioni. Spostarsi tra le app e continuare le attività avviate è ora molto più semplice, rendendo il Galaxy Z Fold 6 non solo un dispositivo innovativo, ma anche una reale estensione della propria produttività quotidiana. Con un'interfaccia ben strutturata e accessibile, Samsung continua a dimostrare il suo impegno nel migliorare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.