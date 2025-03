La sfida tra OLED e NanoLED: Samsung in prima linea con la nuova tecnologia di display

La tecnologia dei televisori OLED continua a dominare il mercato, ma una nuova concorrente, il NanoLED, è pronta a farsi strada. Questo nuovo tipo di display, noto anche come QDEL, promette di competere con i LED organici, e Samsung si prepara a essere tra i primi a lanciarlo sul mercato. Secondo le ultime notizie, l’azienda sudcoreana sta sviluppando questa innovativa tecnologia, destinata a rivoluzionare la qualità visiva dei televisori.

L’emergere del NanoLED

La notizia della nascita della tecnologia NanoLED è stata riportata da Business Korea, che evidenzia come Samsung stia mobilitando diverse divisioni interne per sviluppare quello che viene descritto come “vera tecnologia dei quantum dot”. Questa tecnologia dovrebbe raggiungere i consumatori entro pochi anni e, una volta disponibile, promette di offrire vantaggi simili a quelli degli OLED, come contrasto infinito e angoli di visione ampi, ma con una precisione cromatica superiore e un’efficienza energetica migliorata.

Tuttavia, un potenziale ostacolo per Samsung è rappresentato da TCL, un importante concorrente cinese nel settore dei NanoLED, che sembra già avere un vantaggio significativo. Questo confronto tra i due colossi della tecnologia promette di rendere i prossimi anni molto interessanti per i consumatori.

Gli sforzi di Samsung per il dominio del mercato

La tecnologia NanoLED era inizialmente prevista per raggiungere i consumatori nel 2024, ma quel periodo è passato senza alcun lancio di televisori basati su questa tecnologia. Secondo le informazioni di Business Korea, Samsung sta intensificando gli sforzi per ottenere un vantaggio significativo, collaborando con i suoi team tecnologici più avanzati, tra cui Samsung Display e l’Samsung Advanced Institute of Technology .

Attualmente, gli ingegneri di Samsung stanno affrontando la sfida di stabilizzare i quantum dot in situazioni con input elettrici. Questo è particolarmente complesso per i display di grandi dimensioni, che possono contenere miliardi di quantum dot. Inoltre, c’è la questione dell’efficienza luminosa rispetto ai consumi energetici, un aspetto cruciale per il dominio di Samsung nel mercato.

Riguardo alla tempistica per il lancio del NanoLED, Samsung mira a una commercializzazione entro “pochi anni”, anche se non è stata fornita una scadenza precisa.

La competizione nel settore dei display avanzati

Nanosys, un pioniere nel settore dei NanoLED, ha sviluppato questa tecnologia e ha collaborato con Sharp Display per presentare prototipi al CES 2024, tra cui un modello da 12,3 pollici e uno da 30 pollici. Al Display Week 2024, Samsung ha mostrato un display NanoLED da 18,2 pollici con risoluzione 3200×1800 e luminosità di 250 nits. Contemporaneamente, TCL ha presentato un modello da 14 pollici a risoluzione 2.8K, che copre l’85% della gamma cromatica BT.2020, una prestazione notevole rispetto a molti televisori attuali.

Secondo un insider del settore, “la Cina sta promuovendo aggressivamente l’EL-QD per ottenere la supremazia tecnologica dopo gli OLED. In termini di pubblicazioni scientifiche e risultati tecnologici, le aziende cinesi sono attualmente in vantaggio rispetto a LG Display.” Queste dichiarazioni evidenziano come la competizione si stia intensificando, e anche se TCL non è ancora così vicina a lanciare i suoi televisori NanoLED, rappresenta comunque una minaccia seria per Samsung.

Un panorama in evoluzione per la tecnologia dei televisori

Non è ancora chiaro quale produttore di televisori avrà la meglio nel lungo periodo. Tuttavia, è indubbio che il mondo dei televisori stia per subire un cambiamento significativo con l’arrivo dei NanoLED. Questa nuova tecnologia potrebbe presto entrare nelle case di milioni di consumatori, portando con sé un’impatto notevole sul mercato dei display e sulla qualità della visione. Le analisi indicano che, con l’innovazione continua e la competizione crescente, i prossimi anni si preannunciano cruciali per il settore.