La sfida tra fotocamere: Galaxy S23 Ultra vs. Vivo X200 Pro nel 2025

Negli ultimi anni, le fotocamere degli smartphone hanno fatto passi da gigante, spingendo i limiti di ciò che è possibile in termini di zoom e dettaglio. A fronte di una competizione crescente tra i principali produttori, Samsung e Vivo hanno presentato modelli con diverse tecnologie di zoom. Questo articolo esplorerà come il Samsung Galaxy S23 Ultra, con il suo obiettivo periscopico 10x, si confronta con il Vivo X200 Pro, dotato di un sensore da 200 MP e un obiettivo 3.7x, analizzando le prestazioni in situazioni di scatto diverse.

Differenze tra i sistemi di fotocamera

Analizzando più a fondo i sistemi di fotocamera a lungo raggio, emergono approcci notevolmente diversi. Il Galaxy S23 Ultra si avvale di un sensore da 10 MP accompagnato da ottiche periscopiche 10x. Sebbene la sua risoluzione sia bassa, la Samsung ha puntato su un fattore di zoom nativo più elevato. Il sistema ha un’apertura stretta di f/4.9 e un sensore di dimensioni 1/3.52 pollici, considerato piccolo, anche per una fotocamera da 10 o 12 MP.

Dall’altro lato, la configurazione della fotocamera del Vivo X200 Pro si colloca all’estremo opposto. Con un sensore da 200 MP e un obiettivo periscopico da 3.7x, questo modello vanta una qualità di megapixel molto più alta. La Vivo ha progettato un'apertura più ampia di f/2.6 e un sensore HP2 di 1/1.4 pollici, offrendo capacità superiori di cattura della luce. L'idea è chiara: sfruttare i megapixel aggiuntivi per migliorare lo zoom ibrido senza compromettere troppo la qualità dell'immagine.

Prestazioni di scatto di giorno

Per iniziare, un confronto indoor con una serie di custodie di videogiochi ha rivelato interessanti differenze di prestazione. La foto scattata con il Galaxy S23 Ultra presentava un livello di rumore molto più elevato, soprattutto sul lato sinistro. Al contrario, il Vivo X200 Pro ha mostrato un’ottima capacità di riduzione del rumore, ma ha esagerato in alcune aree con la nitidezza, come sulla copertura in plastica. Nonostante ciò, l'immagine del Vivo risulta più condivisibile.

Quando si tratta di foto di persone, entrambe le fotocamere si comportano bene in condizioni di luce. Tuttavia, la riproduzione dei colori del Galaxy S23 Ultra tende a dare un aspetto giallastro, mentre il Vivo mantiene colori più bilanciati. Analizzando i dettagli a un ingrandimento elevato, il Vivo riesce a mantenere il rumore sotto controllo, offrendo più dettagli senza esagerare nella nitidezza, anche se presenta leggere frange attorno ai bordi.

Per foto di animali, entrambi i modelli hanno mostrato qualche difficoltà, soprattutto a causa del lag dell'otturatore che affligge i modelli Samsung, non ottimale per soggetti in movimento. Suddetti problemi di bilanciamento del bianco sono stati riscontrati in entrambe le foto: il Vivo era troppo caldo, mentre il Samsung tendeva a tonalità più fredde. La qualità e i dettagli del Vivo, invece, hanno mostrato una netta supremazia, catturando particolari come le sopracciglia del cane in modo più efficace.

Confronto in condizioni di bassa luminosità

Tradizionalmente, le fotocamere teleobiettive e periscopiche hanno faticato in ambienti poco illuminati. L’analisi della resa notturna del Vivo X200 Pro con un'apertura più ampia e la capacità di pixel-binning contro il Galaxy S23 Ultra, che utilizza un sensore meno risoluto, evidenzia nettamente le differenze.

Iniziamo con lo zoom a 10x: il Vivo ha mostrato una riduzione evidente del rumore, ma ha spinto la nitidezza a tal punto da creare aloni attorno ai testi, mentre l’approccio del S23 Ultra ha generato immagini più rumorose. In un contesto come quello di un'insegna di un ristorante, le immagini non hanno evidenziato grosse differenze in termini di dettaglio ripreso, sebbene le due fotocamere offrano risultati visivamente diversi.

Confronto a 30x: il Vivo ha presentato risultati decisamente più nitidi con dettagli riconoscibili, mentre il S23 Ultra ha faticato in questo ambito, risultando sfocato e poco leggibile. Il Vivo ha impresso un livello di nitidezza più naturale, nonostante alcune imperfezioni nei dettagli fine.

In sintesi, i test rivelano che pur rimanendo efficiente anche nel 2025, il Galaxy S23 Ultra mostra i segni del tempo. Però, può sorprendere ancora in determinate situazioni, testimoniando che, per quanto l’innovazione nel numero di megapixel sia presente, l’ottica continua a rivestire un ruolo fondamentale nella fotografia smartphone.

Nella continua corsa all’innovazione nel settore, i fotografi amatoriali e professionisti si aspettano di vedere sviluppi futuri nelle fotocamere a lungo raggio, sperando di assistere a ritorni di modelli con ottiche periscopiche simili a quelle dei precedenti calibri per ottenere sempre immagini di qualità superiore.