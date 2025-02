La recensione della scheda madre ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI: una scelta per gli appassionati di gaming

Nel mondo delle schede madri, ASUS si distingue con la sua linea TUF GAMING Z890-PRO WIFI, progettata per i processori Intel Core Ultra 200S. Questo prodotto rinvigorisce il catalogo dell’azienda, aggiornato col lancio dei processori basati su chipset Intel B860. Chi è alla ricerca di un’opzione di fascia media senza compromettere nelle prestazioni troverà in questa scheda madre un’interessante proposta. Questa recensione analizza dettagliatamente le caratteristiche, le funzionalità e le prestazioni di questo modello, per capire se valga la pena considerarlo per una configurazione gaming.

Design e caratteristiche della scheda madre

L'ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI si rivela solida sotto molti aspetti, mantenendo uno standard di qualità proprio della gamma TUF. Questa serie è dedicata ai gamer e si distingue per l’ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. La scheda presenta un design semplice ma accattivante, con un circuito stampato bianco che si sposa perfettamente col grigio dei dissipatori, rendendo il tutto visivamente gradevole.

La scheda è dotata di un potente sistema di dissipazione con un heatsink per VRM da 16+1+2+1 fasi, che ottimizza il raffreddamento non solo della scheda, ma anche dei quattro slot M.2, ideali per gli SSD ad alte prestazioni. La realizzazione in componenti di alta qualità garantisce una durata superiore nel tempo. Dotata di quattro slot per memorie DDR5, questa scheda supporta velocità fino a 9.066 MT/s e include tecnologie come AEMP III e DIMM Fit.

Sotto un profilo di espandibilità, presenta un’ottima offerta: uno slot M.2 PCI-E 5.0 per SSD, senza interferire con le linee PCI-E destinate alla scheda video. Sono disponibili anche tre porte PCI-E Gen 4.0, quattro porte SATA 6 Gbps e diversi connettori per ventole e dissipatori, mostrando una considerevole versatilità.

Funzionalità proprietarie ASUS per migliorare l'esperienza utente

ASUS non risparmia sulla dotazione di funzionalità integrate all’interno della TUF GAMING Z890-PRO WIFI. Tra queste, spiccano soluzioni alimentate da Intelligenza Artificiale, come l’AI Advisor, un alleato prezioso per gli utenti meno esperti che necessitano di supporto nell’ottimizzazione del sistema. Questa scheda madre offre anche tecnologie avanzate come AI Overclocking, AI Cooling II e AI Networking II, tutte finalizzate a semplificare l'esperienza dell'utente rendendo più accessibili fascicoli complessi come l'overclock e la gestione delle temperature.

L’overclock è un fattore cruciale e la TUF GAMING non delude in questo, offrendo la possibilità di migliorare le prestazioni della CPU attraverso parametri gestiti dall'intelligenza artificiale. Inoltre, la funzione TurboV Core permette di effettuare l’overclock tramite software, una scelta accettabile per chi preferisce una gestione più rapida rispetto al BIOS.

Prestazioni velocistiche e prove di overclock

Durante i test effettuati, la scheda ha dimostrato prestazioni velocistiche notevoli. Utilizzando un processore Intel Core Ultra 9 285K, sono stati eseguiti vari benchmark per valutare l’incremento di performance e la gestione delle temperature. Il sistema ha mantenuto una stabilità da segnare, ottenendo risultati ludici eccellenti e garantendo che il dissipatore e il design complessivo della scheda fossero efficaci e ben progettati.

L’AI di ASUS ha lavorato a stretto contatto con la componente hardware, permettendo medie di frequenza elevate e stabilità. Le temperature si sono mantenute in parametri accettabili, anche con carichi intensivi. Infine, con la RAM Corsair Vengeance RGB DDR5, si è avuto un supporto eccellente e l’overclock ha dimostrato di pochi limiti, raggiungendo velocità fino a 8.600 MT/s.

Prezzo e disponibilità della scheda madre

ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI è facilmente reperibile presso il sito ufficiale di ASUS e altri rivenditori, come Amazon. Il costo attuale si aggira intorno ai 330 euro, posizionandola nella fascia medio-alta. È raccomandata l’abbinazione con un processore Core Ultra 7 265K o un Core Ultra 9 285K, per sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Questa scheda madre, frutto dell’impegno di ASUS per il mercato delle schede madri, si presenta come un prodotto ben bilanciato, adatto a chi desidera una costruzione gaming di qualità senza svuotare il portafoglio. La TUF GAMING Z890-PRO WIFI non solo soddisfa le esigenze degli utenti standard, ma offre anche margini di personalizzazione per gli utenti più esperti.