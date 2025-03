La nuova generazione di batterie agli ioni di litio: l’avvento del silicio-carbonio nei telefoni

La capacità delle batterie è un tema sempre attuale per gli utenti di smartphone. Anche se negli ultimi anni i telefoni hanno migliorato l’autonomia e possono facilmente arrivare a coprire una giornata intera, c’è chi rimpiange i tempi in cui un caricamento bastava per una settimana di utilizzo. Le nuove tecnologie, però, promettono di fare un passo avanti. Le batterie in silicio-carbonio stanno facendo il loro ingresso nei modelli di punta, offrendo una maggiore capacità senza aumentare le dimensioni.

L’evoluzione delle batterie agli ioni di litio

Le batterie di silicio-carbonio rappresentano un’evoluzione delle tradizionali batterie agli ioni di litio, piuttosto che un concetto del tutto nuovo. Il loro funzionamento si basa sulla modifica dell’anodo di grafite, il cui contenuto viene miscelato con silicio, materiale capace di immagazzinare energia in quantità significativamente superiore, fino a dieci volte rispetto al grafite tradizionale. Tuttavia, l’implementazione di silicio puro presenta delle difficoltà. La principale preoccupazione riguarda l’espansione che avviene durante il processo di carica; quando il silicio si carica completamente, può espandersi fino al 300%, causando danni strutturali e riducendo la durata della batteria.

In aggiunta a queste problematiche, il silicio reagisce aggressivamente con l’elettrolito, portando alla scissione e alla riformazione della Solid Electrolyte Interphase con ogni ciclo di ricarica, a discapito della capacità nel tempo. Inoltre, il silicio ha una conducibilità elettrica inferiore rispetto al grafite, creando ulteriori perdite a causa della resistenza interna.

Per ovviare a queste problematiche, si utilizza un composito silicio-carbonio, che offre supporto strutturale, riducendo l’espansione e stabilizzando il SEI. Anche se il guadagno in capacità rispetto al grafite è meno impressionante rispetto a quanto potenzialmente raggiungibile col silicio puro, i vantaggi sono riconosciuti.

Pro e contro delle batterie in silicio-carbonio

L’implementazione di batterie Si/C rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti intensivi. Modelli come l’OPPO Find X8 Pro dimostrano di poter garantire un’autonomia superiore, con la batteria da 5,910 mAh capace di durare più di due giorni con un utilizzo moderato. Queste batterie non solo offrono un miglioramento della capacità, ma sono anche vantaggiose per i dispositivi più sottili e leggeri. Prodotti come il vivo X Fold 3 Pro hanno già integrato questa tecnologia, riuscendo a inserire una batteria capiente in un design pieghevole.

Tuttavia, il fattore più rilevante rimane la longevità delle batterie in silicio-carbonio rispetto alle tradizionali. Le batterie Si/C, pur migliorando effettivamente le prestazioni, potrebbero non eguagliare la durata delle batterie ai polimeri di litio. Inoltre, l’alto contenuto di silicio può influenzare negativamente la vita di questi componenti, richiedendo sostituzioni più frequenti rispetto alle batterie tradizionali. Le temperature di ricarica veloci potrebbero ulteriormente ridurre la durata di vita utile delle batterie, creando costi imprevisti per gli utenti.

Comprare uno smartphone con batteria in silicio-carbonio: cosa considerare

Alcuni degli smartphone più avanzati utilizzano già le batterie Si/C, permettendo di ottenere capacità elevate senza compromettere l’autonomia. Tuttavia, i principali marchi come Apple, Google e Samsung non hanno ancora adottato questa tecnologia. Ciò significa che attualmente i consumatori dovranno rivolgersi a marchi asiatici per trovare modelli che ne siano dotati, come ad esempio il OnePlus 13.

A fronte dei benefici in termini di capacità, è prudente valutare la propensione a sostituire un dispositivo nel lungo termine. L’acquisto di uno smartphone con batteria Si/C potrebbe risultare meno vantaggioso se si intende tenere il dispositivo per più di cinque anni. Il costo elevato e le potenziali necessità di sostituzione della batteria potrebbero non giustificare l’investimento per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo, specialmente considerando che l’innovazione potrebbe impiegare anni prima di arrivare alla fascia media del mercato.

L’adozione del silicio-carbonio segna un cambiamento significativo nelle batterie degli smartphone, ma l’opzione migliore dipenderà dalle necessità personali e dalla disponibilità dei modelli sul mercato.