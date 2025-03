La fine del supporto di Windows 10: cosa aspetta agli utenti dal 14 ottobre 2025

Dal 14 ottobre 2025, Microsoft interromperà ufficialmente il supporto per Windows 10, segnando una tappa importante nella vita di uno dei sistemi operativi più utilizzati al mondo. Questo articolo esplora i dettagli della fine del supporto, i motivi dietro la scelta di Microsoft e le opzioni disponibili per gli utenti, inclusi aggiornamenti futuri e edizioni che continueranno ad essere supportate.

La conclusione del supporto per le edizioni di Windows 10

Microsoft ha comunicato che il 14 ottobre 2025 rappresenta il termine per il supporto di Windows 10, rendendo quel giorno significativo per milioni di utenti. Con questo termine, tutte le edizioni più diffuse, come Home, Pro e Enterprise, non riceveranno più aggiornamenti e patch di sicurezza, a meno che non si verifichino attacchi informatici notevoli che richiedano interventi immediati da parte dell’azienda. Tuttavia, tre versioni specifiche di Windows 10 avevano già programmato un supporto prolungato: alcuni utenti possono aspettarsi assistenza fino al 2027, 2029 e perfino 2032, a seconda dell’edizione.

L’azienda ha deciso di concentrare le proprie risorse su Windows 11, spingendo i suoi utenti a passare al nuovo sistema operativo. Questa manovra è interpretata da alcuni osservatori come una strategia di marketing per incentivare l’acquisto di nuovi dispositivi, ma dietro le quinte gli ingegneri di Microsoft continueranno a lavorare su patch di sicurezza anche dopo la data di scadenza. Questa strategia permetterà di tenere alta la protezione per i dispositivi che, per motivi economici o di compatibilità, continueranno a utilizzare Windows 10.

Extended Security Updates e supporto per aziende e privati

Un’importante opportunità per le aziende e gli utenti privati di Windows 10 sarà rappresentata dal programma Extended Security Updates . Questo servizio, disponibile a pagamento, offre la possibilità di ricevere aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 anche dopo la scadenza ufficiale del supporto. Le aziende potranno beneficiare di questa opzione per un massimo di tre anni, estendendo il supporto fino ad ottobre 2028, mentre per gli utenti privati sarà disponibile fino ad ottobre 2026.

Questo approccio segna una novità nel settore, in quanto consente anche ai privati di continuare a ricevere patch di sicurezza, un’opzione in precedenza riservata principalmente alle aziende. Inoltre, gli utenti di Windows 365 o Azure beneficeranno del servizio ESU per le proprie macchine virtuali senza costi aggiuntivi, garantendo una maggiore tranquillità nell’uso di Windows 10.

Edizioni di Windows 10 con supporto prolungato fino al 2032

Una delle versioni più longeve di Windows 10 è Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, progettata specificamente per dispositivi embedded e IoT. È famosa per i suoi 10 anni di supporto, dimostrandosi ideale per applicazioni che richiedono stabilità e controllo. Grazie al modello LTSC , Microsoft fornisce supporto a lungo termine senza integrare nuove funzionalità, il che è fondamentale per le apparecchiature che operano in contesti critici come l’industria e l’automazione.

La versione LTSC è priva di molte delle funzionalità di consumo associate ad altre edizioni, come Copilot, Microsoft Store, Xbox e app superflue, mantenendo così un sistema più snello. Per chi ha bisogno di un controllo efficiente sui software installati e per ottimizzare le risorse di elaborazione istituendo meccanismi di isolamento, questa versione si sta rivelando una scelta sempre più attraente.

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 e le differenze con le versioni precedenti

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 ha un supporto garantito fino a gennaio 2027, ma non si può paragonare alla longeva edizione IoT Enterprise LTSC 2021 che scade nel 2032. Questa versione è orientata principalmente verso le aziende, permettendo di ricevere aggiornamenti di sicurezza lungo un periodo specificato, a differenza delle edizioni consumer che ricevono verdi aggiornamenti continui.

L’attivazione di Windows 10 Enterprise LTSC richiede un codice Product Key, disponibile tramite acquisti da Microsoft o rivenditori autorizzati. Si consiglia di fare attenzione a non acquistare chiavi di licenza illecite, dato che queste possono portare a problematiche di attivazione. Inoltre, il download della versione Enterprise LTSC può avvenire solo attraverso versioni di valutazione che limitano l’uso a 90 giorni se non attivate.

La gestione delle versioni LTSC e il futuro di Windows 10

Microsoft ha progettato un sistema di supporto differente per le edizioni LTSC, consentendo solo aggiornamenti di sicurezza e non le abituali feature update. Pertanto, mentre Windows 10 Enterprise LTSC 2021 offrirà una vita utile fino al 2027, Windows 10 Enterprise LTSC 2019 potrà riprendere supporto fino al 2029. La differenza nelle date di fine supporto si ricollega ai cambiamenti nella strategia di Microsoft, che tende a ridurre il periodo di supporto delle versioni LTSC più recenti.

In sintesi, anche se il supporto per Windows 10 finirà nel 2025 per la maggior parte delle edizioni, ci saranno opzioni per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e garantire la stabilità dei sistemi. Gli utenti potranno dunque fare scelte più informate riguardo a quale edizione investire, tenendo sempre presente l’evoluzione del panorama tecnologico.