Kodi non si avvia su Windows 11 e 10? Ecco come risolvere

Kodi è considerato come il principale software in ottica media center per Windows 11 e 10, attraverso cui molti utenti riproducono musica e video. Tuttavia, in molti hanno pubblicato sul forum di supporto di tale software problemi legati all’avvio su Windows.

Recentemente infatti, Kodi sembra abbia difficoltà ad avviarsi sui più recenti sistemi operativi Microsoft. Se fai parte di questa fetta d’utenza, non devi preoccuparti: in questo articolo affronteremo questa problematica, cercando di trovare delle soluzioni specifiche per far ripartire questo apprezzato media center.

Esegui Kodi con diritti di amministratore

Uno dei metodi di risoluzione dei problemi più semplice per qualsiasi software che non si avvia in ambiente Windows è eseguirlo con i autorizzazioni da amministratore. In questo modo il software ha accesso completo al sistema operativo, potendolo sfruttare appieno.

Questo metodo è particolarmente consigliato se il tuo account Windows 11/10 è standard (non sei, di default, amministratore). Puoi impostare Kodi in modo che funzioni sempre con autorizzazioni di questo tipo seguendo i seguenti passaggi:

Fai clic sul collegamento a Esplora file situato sulla barra delle applicazioni ;

situato sulla ; Apri la cartella di installazione per Kodi. La directory Kodi predefinita è C:\Programmi (x86)\Kodi;

Fai clic con il pulsante destro del mouse su kodi.exe e selezionare Proprietà ;

su e selezionare ; Quindi seleziona Compatibilità nella finestra delle proprietà di kodi.exe;

nella finestra delle proprietà di kodi.exe; Fai clic su Esegui questo programma come amministratore per selezionare la casella di controllo;

per selezionare la casella di controllo; Premi Applica per salvare le nuove opzioni di compatibilità di Kodi.

Sposta i componenti aggiuntivi di Kodi in una cartella diversa

Questa è una soluzione che ha risolto il problema a una vasta fetta di utenti. Gli stessi hanno spostato tutti i loro file aggiuntivi di Kodi in una cartella alternativa. Puoi provare a fare la stessa cosa in questo modo:

Fai clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota del desktop per selezionare Nuovo - Cartella ;

- ; Assegna un nome alla cartella;

Premi la combinazione di tasti della tastiera Windows + R di Esegui ;

+ di ; Immetti %APPDATA%\Kodi\addons nella casella Apri ;

; Fai clic su OK per visualizzare una cartella dei componenti aggiuntivi

per visualizzare una cartella dei componenti aggiuntivi Premi Ctrl + A per selezionare tutte le sottocartelle dei componenti aggiuntivi;

+ per selezionare tutte le sottocartelle dei componenti aggiuntivi; Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per trascinare le sottocartelle selezionate nella cartella che hai aggiunto al desktop.

Quindi prova ad aprire nuovamente Kodi. Se questa risoluzione funziona, uno dei componenti aggiuntivi che hai spostato è probabilmente incompatibile o crea qualche tipo di problema. Puoi spostare i componenti aggiuntivi nella loro cartella originale uno alla volta per identificare quale causa il problema.

Elimina la cartella Addon_Data di Kodi

Ancora nessun risultato? Prova con questa soluzione. La cancellazione della cartella addon_data è un altro modo per rimediare al mancato avvio dell'app Kodi. L'eliminazione di tale cartella, come avrai già intuito, eliminerà i dati aggiuntivi ma potrebbe ripristinare il corretto funzionamento del media center. Ecco come eliminare la directory add-on_data:

Apri l'app Explorer per la navigazione in auto;

Fai clic su Visualizza - Mostra in Esplora file di Windows 11 per selezionare Elementi nascosti (puoi selezionare la casella di controllo Elementi nascosti nella scheda Visualizza di Explorer in Windows 10;

- in di Windows 11 per selezionare (puoi selezionare la casella di controllo nella scheda di Explorer in Windows 10; Vai in questa cartella di Kodi: C:\Utenti\<cartella utente>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\;

Quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella addon_data per selezionare Elimina.

Aggiorna i driver grafici

Alcuni utenti hanno affermato che l'aggiornamento dei driver grafici ha risolto questo tipo di problema.

Quindi, controlla se il driver della tua scheda video deve essere aggiornato. In tal senso, ti consigliamo di dare uno sguardo a questa nostra guida.

Eseguire il programma di installazione Web Runtime per l'utente finale DirectX

La mancanza di file di runtime DirectX può causare numerosi problemi per i giochi e pacchetti software multimediali come Kodi. L'esecuzione del programma di installazione Web Runtime per l'utente finale di DirectX sostituirà i componenti DirectX mancanti in Windows, se necessario.

Questi sono i passaggi per eseguire il programma di installazione Web DirectX End-User Runtime:

Apri la pagina Web del programma di installazione Web Runtime per l'utente finale DirectX di Microsoft;

Fai clic sul pulsante Download per salvare il pacchetto;

per salvare il pacchetto; Visualizza la scheda Download del tuo browser (Se utilizzi Chrome , Edge , Firefox o Opera , puoi premere Ctrl + J per visualizzare una scheda Download);

, , o , puoi premere + per visualizzare una scheda Download); Fai clic sul file dxwebsetup.exe nella scheda Download;

Quindi seleziona Accetto il contratto nella finestra di configurazione di DirectX e premi il pulsante Avanti ;

il contratto nella finestra di configurazione di DirectX e premi il pulsante ; Deseleziona l'opzione Installa Bing Bar se non vuoi quel software;

se non vuoi quel software; Fai di nuovo clic su Avanti per procedere con l'installazione dei componenti.

Aggiorna Microsoft Visual C++ ridistribuibile

Se viene visualizzato un messaggio di errore che fa riferimento a api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll o a un file DLL simile, quando si tenta di avviare Kodi, potrebbe essere necessario aggiornare i pacchetti Visual C++ del PC .

Questi forniscono alcuni file di dipendenza DLL necessari a Kodi per funzionare in maniera regolare. È possibile aggiornare i pacchetti in questione in questo modo:

Apri la pagina di download del pacchetto Visual C++ Redistributable;

Fai clic sul collegamento per il download di X64 per Visual Studio 2015-2022 ;

per ; Quindi, apri la scheda che elenca i file scaricati nel tuo browser dal suo menu o con un tasto di scelta rapida;

Fai clic sul file VC_redist.x64.exe per visualizzare la finestra apposita;

Seleziona la casella Accetto per termini e condizioni;

per termini e condizioni; Quindi fare clic su Installa per aggiornare i pacchetti di Microsoft Visual C++.

Eseguire un avvio pulito

L'avvio pulito è un metodo di risoluzione dei problemi che disabilita i programmi e i servizi di terze parti dall'avvio di Windows. Se agisci disabilitando tali elementi dell’avvio, puoi ridurre al minimo i processi in background.

Se c'è qualcosa in background in conflitto con Kodi, l'esecuzione di un avvio pulito probabilmente interromperà l'avvio automatico dell'app o del servizio che va in conflitto con il suddetto software.

È possibile eseguire un avvio pulito disabilitando tutti i programmi e servizi di avvio di terze parti con MSConfig. Oppure puoi disabilitare manualmente il software di avvio in Task Manager.

Riavvia il PC dopo aver impostato Windows per l'avvio pulito. Quindi prova ad aprire nuovamente Kodi dopo il riavvio. Se funziona, puoi mantenere disabilitati tutti i software e servizi di avvio di terze parti o provare a identificare quale causa il problema andando per esclusione.

Reinstalla Kodi

Potrebbe essere necessario reinstallare Kodi se non si apre ancora dopo aver applicato le potenziali risoluzioni che ti abbiamo mostrato qui sopra. In questo modo cancellerai tutti i dati legati al software e sostituirai tutti i suoi file e voci di registro. Ecco come reinstallare Kodi in Windows 11/10:

Premi Win + R per avviare la finestra di dialogo del comando Esegui;

+ per avviare la finestra di dialogo del comando Esegui; Digita appwiz.cpl e fai clic su OK per aprire lo strumento Programmi e funzionalità ;

per aprire lo strumento ; Seleziona il Kodi media center ;

; Premi il pulsante Disinstalla relativo a tale voce;

relativo a tale voce; Fai clic su Avanti due volte nella procedura guidata di disinstallazione di Kodi;

due volte nella procedura guidata di disinstallazione di Kodi; Seleziona l'opzione Sì, sono sicuro e concedi l'autorizzazione per eliminare anche la cartella del profilo ;

; Premi il pulsante Disinstalla della procedura guidata;

della procedura guidata; Per rimuovere gli ultimi file residui, vai a questa cartella in Esplora file C:\Utenti\<cartella utente>\AppData\Roaming\;

C:\Utenti\<cartella utente>\AppData\Roaming\; Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Kodi e seleziona il pulsante Elimina con l'icona del cestino in Windows 11;

sulla cartella Kodi e seleziona il pulsante con l'icona del cestino in Windows 11; Nel dubbio, riavvia il computer per una pulizia accurata;

Vai alla pagina web di download di Kodi dal tuo browser;

Fai clic su Installer (64BIT) per scaricare il programma di installazione;

Apri la cartella in cui il tuo browser ha scaricato l’installer;

Fai doppio clic sul file kodi-19.4-Matrix-x64.exe;

Quindi segui la procedura guidata di installazione di Kodi per reinstallare il software. Seleziona l'opzione di installazione completa con la casella dei pacchetti di Microsoft Visual C++ selezionata.

Goditi i tuoi contenuti multimediali con Kodi

Le potenziali soluzioni descritte sopra probabilmente riusciranno a risolvere qualunque tipo di problema con questo software.

Con Kodi riparato, puoi sederti e goderti di nuovo i tuoi contenuti multimediali preferiti, inclusi i giochi. In tal senso, ti consigliamo di dare un’occhiata ai componenti aggiuntivi dedicati al gaming che abbiamo selezionato per te.