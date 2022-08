I 7 migliori componenti aggiuntivi di Kodi per giocare

Kodi è principalmente conosciuta come un’app per lo streaming di film e show televisivi. Seppur queste funzioni sono primarie per tale piattaforma, non tutti sanno che la stessa può essere utilizzata anche in ottica gaming.

Con l’installazione dei giusti componenti aggiuntivi, Kodi si può trasformare in un sistema di gioco (soprattutto in ottica retrogaming). In questo articolo vogliamo proprio andare ad individuare le varie soluzioni che questo strumento offre in ottica gaming attraverso i suoi componenti aggiuntivi.

ROM Collection Browser

Man mano che la tua raccolta di giochi cresce, avrai bisogno di un componente aggiuntivo che ti consenta di visualizzare, gestire e avviare gli stessi senza dover faticare per trovare ogni singolo titolo.

Essendo uno dei migliori componenti aggiuntivi di Kodi per i giochi, ROM Collection Browser è la soluzione ideale per questa esigenza.

Questo non solo elencherà tutti i giochi disponibili sul tuo sistema Kodi, ma puoi anche usarlo per definire quali parametri ed emulatore specifico il gioco utilizzerà all’avvio, risparmiando così tempo inutilmente. Molte opzioni sono preconfigurate: puoi semplicemente selezionare l’opzione già proposta dal software e avviare il titolo.

Il componente aggiuntivo è disponibile nel repository ufficiale di Kodi. Lo troverai nella sezione Program Add-ons.

Retroplayer

Retroplayer è una funzionalità nativa di Kodi che ha fatto il suo debutto nella versione 18 di Kodi (noto come Leia) e, ad oggi, su questa piattaforma, molti emulatori richiedono questo componente aggiuntivo per funzionare.

Se stai utilizzando una versione precedente di Kodi, puoi installare l’ultimo aggiornamento andando sul sito Web della piattaforma e scaricando la versione più recente per desktop o puoi tramite l’app store (se intendi usare il lettore da mobile).

Nota bene: se hai eseguito il sideload di Kodi, il metodo di aggiornamento è meno semplice. Leggi la nostra guida su come aggiornare Kodi su una Fire Stick per maggiori informazioni.

DOSBox

Per poter giocare su Kodi usando Retroplayer, avrai bisogno comunque di un emulatore e, in questo senso, uno dei più utili per riprodurre vecchi giochi PC è senza ombra di dubbio DOSBox.

Puoi installare il componente aggiuntivo andando su Settings – Add-ons – Download – Install from Repository – Kodi Add-on Repository – Game Add-ons – Emulators e selezionando la voce DOS (DOSBox).

DOSBox simula una macchina PC IBM che esegue il classico MS-DOS. Supporta audio, input, grafica di un vecchio PC Desktop, rendendo possibile riprodurre vecchi giochi che giravano sui computer anni ’80 e ’90.

Alcuni dei giochi classici a cui puoi giocare tramite DOSBox includono Pacman, Actua Soccer, Doom, Wolfenstein e altri grandi classici. Puoi persino usare questo emulatore per eseguire le vecchie versioni di Windows.

The Internet Archive ROM Launcher

Il gioco emulato attraverso ROM cade in un’area definita come “grigia” sotto il punto di vista legale.

Il formato ROM, di per sé, può essere legittimo se si è possessori di una cartuccia originale o secondo altre determinate condizioni. In tal senso, ogni stato ha leggi proprie in merito, talvolta non molto chiare.

Il servizio di The Internet Archive, in tal senso, appare come una delle soluzioni teoricamente del tutto legali. Stiamo parlando di una sorta di “museo digitale” che contiene alcuni dei classici giochi arcade come Joust, Astro Blaster, Commando e Pitfall II. Di fatto, sono disponibili centinaia di giochi che hanno fatto la storia.

Naturalmente, puoi giocare direttamente tramite il sito di The Internet Archive. Tuttavia, se desideri un’interfaccia Kodi che ti permetta di eseguire i titoli dall’interno dell’app, devi scaricare Internet Archive ROM Launcher.

Troverai il componente aggiuntivo nel repository Zach Morris.

Twitch

App come Twitch hanno rivoluzionato il modo in cui i giocatori possono trovare e godersi contenuti lato gaming. La società di proprietà di Amazon trasmette in streaming competizioni di gioco, eSport, chat show e molto altro.

Il componente aggiuntivo Twitch per Kodi è disponibile nel repository ufficiale dell’app in questione. Per installare l’app, vai su Add-ons – Install from repository – Kodi Add-on repository – Video Add-ons – Twitch.

Steam Community

Steam Community funge da hub centrale per ogni gioco su Steam. Include screenshot, grafica, video, notizie, recensioni, live streaming e mod per ogni gioco presente su tale piattaforma (e sono davvero tanti i titoli disponibili).

Questo componente aggiuntivo di Kodi trasferisce alcune delle funzionalità i Steam sull’app Kodi. L’obiettivo principale del componente aggiuntivo sono le trasmissioni in diretta streaming: significa che puoi sintonizzarti sui feed dei tuoi giocatori preferiti senza uscire dall’interfaccia di Kodi. Sono supportati solo i flussi pubblici e puoi anche utilizzare il componente aggiuntivo per visualizzare schermate e grafica.

Steam Community offre filtri per lingua, video popolari e nuovi video, oltre a una funzione di ricerca, il che significa che sarai in grado di trovare i contenuti che stai cercando in un lampo. Una buona alternativa a Twitch se vuoi guardare delle sessioni di gaming altrui.

Ancora una volta, il componente aggiuntivo è disponibile tramite il repository ufficiale di Kodi.

Netwalk

Se non hai tempo per mettere le mani sugli emulatori, ROM e repository di terze parti, puoi provare a giocare a un gioco Kodi autonomo, senza procedere con installazioni aggiuntive.

In verità, ci sono pochissimi giochi del genere in giro, ma uno che vale la pena installare è Netwalk. La premessa è semplice: è necessario unire i diversi tubi colorati per collegare due computer alla rete con il minor numero di mosse possibile. Il gioco, sebbene semplice, può essere sorprendentemente avvincente.

Si tratta di un titolo che offre il meglio di sé su un tablet o un laptop touchscreen, sebbene sia possibile giocare anche con un mouse.

Puoi trovare il gioco Netwalk nel repository ufficiale di Kodi. Basta passare alla sezione Program Add-ons del repository per individuarlo.

Kodi e il gaming

Il gaming non è di certo una priorità per Kodi e i suoi sviluppatori, ma la situazione in tal senso sta senza dubbio migliorando.

Come dimostrano i componenti aggiuntivi che abbiamo esaminato in questo articolo, è possibile sfruttare questa piattaforma per retrogaming oppure dedicarsi a titoli appositi per Kodi. Nel caso tu sia un appassionato di giochi datati però, il consiglio è di optare per apposite console o sistemi simili.

Fonte makeuseof.com