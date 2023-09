iPhone, gli utenti non cambiano abitudini: cosa emerge dal report

Gli utenti che vogliono acquistare un nuovo iPhone puntano su un modello simile a quello posseduto in precedenza. Stando all’indagine eseguita da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) il mercato degli iPhone è molto simile a “una strada a senso unico, a due corsie, con una linea continua tra le corsie”.

Il CIRP ha esaminato i dati di acquisto di iPhone per i tre trimestri successivi all’introduzione dei modelli di iPhone 2022, lanciati a settembre dello scorso anno. Gli acquisti sono stati divisi in tre livelli: il primo livello è costituito dai modelli base che sono i telefoni non Pro, escluso l’iPhone SE; il livello premium include i modelli Pro ed esiste un terzo livello chiamato SE che include appunto i modelli iPhone SE.

“Notiamo una significativa fedeltà al livello del modello posseduto in precedenza da un acquirente”, fa sapere CIRP, che ha raccolto i dati di coloro che hanno acquistato un iPhone dall’ultimo lancio nel settembre 2022 e li ha confrontati con il modello di iPhone che possedevano in precedenza. Il 90% dei consumatori che sono passati a un nuovo iPhone dopo quella data stavano praticamente sostituendo il precedente modello di iPhone.

Ad esempio, dall’inizio del quarto trimestre del 2022, il 66% di coloro che possiedono un modello di iPhone ‘standard’ come iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone XR e tutti i modelli mini e Plus, hanno acquistato un altro modello ‘standard’ di iPhone come nuovo telefono. Solo il 29% ha deciso di passare a un modello iPhone “Pro”. Ancora più raro è il passaggio dal modello base di iPhone al livello SE: solo il 5%.

I dati mostrano poi che i possessori di iPhone top di gamma, ovvero iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, hanno scelto un modello Pro come nuovo telefono. È estremamente improbabile che i possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max scendano ai livelli base o optino per un iPhone SE. Il 79% degli utenti iPhone con un modello premium continuerà infatti a puntare su iPhone Pro o Pro Max.

Infine, il 40% degli acquirenti di iPhone SE resta fedele al modello a basso prezzo, mentre il 40% passa ai modelli base e il 25% al livello ‘Pro’.