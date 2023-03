Come caricare correttamente un iPhone senza rischiare di rovinarlo

Gli iPhone sono dispositivi che hanno rivoluzionato la nostra vita ma… perdono un po' della loro straordinaria utilità quando la batteria si scarica. Ecco perché è importante prendersi cura di loro e assicurarsi di caricarli sempre correttamente, nella consapevolezza che a nessuno piace trovarsi nella necessità di dover utilizzare questo dispositivo, ma senza avere alcuna batteria a supportare le funzionalità del cellulare!

Proprio per rispondere a dei quesiti piuttosto comuni da parte dei nostri lettori, nelle prossime righe vedremo insieme quali sono i passi da compiere se volete che il vostro iPhone duri fino a tarda ora ogni giorno e continui a farlo per il maggior numero di anni possibile.

Cercheremo dunque di rispondere ad alcune delle domande più frequenti nel caricamento della batteria dell’iPhone, fornendo alcuni suggerimenti che saranno certamente utili nel momento in cui si desidera prolungare l’efficacia del proprio iPhone.

Lasciare il telefono in carica durante la notte? Meglio di no!

Da quando gli smartphone sono arrivati tra noi, il modo più comune di ricaricarli è stato quello di collegarli alla presa di corrente quando si va a letto, per poi scollegarli al mattino con una carica completa per tutta la giornata.

Ebbene, se questo comportamento – forse - aveva senso quando le batterie richiedevano molto tempo per arrivare alla carica completa, poiché le otto ore a letto davano all'utente e al dispositivo il tempo di riprendersi dalle fatiche del giorno precedente, oggi giorno le cose sono drasticamente cambiate: il tempo necessario per una ricarica si è infatti significativamente ridotto e, pertanto, è giunto il momento di riconsiderare il modo in cui si fa… il pieno di energia.

Ricordiamo inoltre che gli iPhone utilizzano batterie agli ioni di litio perché, afferma Apple, "si caricano più velocemente, durano più a lungo e hanno una maggiore densità di potenza per una maggiore durata della batteria in un pacchetto più leggero". Si tratta evidentemente di caratteristiche positive, ma una cosa che le batterie agli ioni di litio non sopportano è di essere ridotte allo 0 per cento e poi riportate al 100 per cento ogni giorno. Cosa fare, allora?

Apple consiglia di mantenere la batteria dell'iPhone tra il 30 e l'80% di carica, precisando che la carica al 100% non è ottimale. Ancora peggio è il comportamento opposto: lasciar scendere regolarmente allo 0% la batteria può portare alla sua morte prematura. C'è però un'eccezione: la società di Cupertino, come molti altri produttori, considera infatti una buona abitudine effettuare una carica completa da 0 a 100% circa una volta al mese, per mantenere la batteria in buona forma.

Per tutti gli altri casi, tuttavia, la pratica migliore è quella di rabboccare la batteria periodicamente durante il giorno, in modo che rimanga in quella zona privilegiata. In questo modo la batteria dovrebbe rimanere in buona salute il più a lungo possibile. Per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, è sufficiente tenere un caricabatterie extra al lavoro o in auto, in modo da poter agganciare l'iPhone quando si nota che la batteria inizia a scaricarsi.

Posso usare qualsiasi caricabatterie per caricare il mio iPhone?

Se possibile, è consigliabile utilizzare il caricabatterie in dotazione con il dispositivo, qualora ancora presente o, comunque, usarne uno ufficiale. Se avete un iPad, anche il caricabatterie in dotazione è compatibile e può portare l'iPhone a un pieno di energia più velocemente del suo caricatore.

Tuttavia, esistono caricabatterie più veloci, più piccoli e più economici che battono quello di Apple. Sullo stesso Apple Store sono disponibili diversi caricabatterie di terze parti, ma, in ogni caso, è sempre bene fare attenzione e seguire le indicazioni di questa guida per evitare ogni tipo di malinteso nella corretta fruizione del caricabatteria.

Ciò premesso, la ricarica di un iPhone tramite cavo è il modo più veloce per tornare alla piena potenza, ma la ricarica wireless è spesso più conveniente. A partire dall'iPhone 12, Apple ha aggiunto una tecnologia magnetica chiamata MagSafe che rende la ricarica wireless più efficiente e quindi più veloce.

In ogni caso, è sempre bene evitare i prodotti economici, che in alcuni casi possono danneggiare i dispositivi. I caricabatterie più economici non possono infatti garantire i livelli di efficacia (e, spesso, di sicurezza!) che sarebbe opportuno seguire nel momento in cui si deve procedere all’operazione di ricarica dello smartphone e, proprio per questo motivo, consigliamo a tutti i nostri lettori di effettuare una spesa aggiuntiva, iniziale, per garantirsi però una maggiore affidabiiltà.

La ricarica rapida danneggia l'iPhone?

No, contrariamente a quanto sostiene qualcuno. Finché l'iPhone dispone delle funzionalità di ricarica rapida (a partire dall'iPhone 8 e successivi), la batteria e iOS lavorano insieme per garantire che non si surriscaldi e non provochi danni. Dunque, non ci sono specifici problemi nel procedere al caricamento della batteria con la modalità rapida.

Ad ogni modo, se l'iPhone è dotato di una custodia protettiva spessa, potrebbe essere una buona idea rimuoverla durante l'utilizzo di un caricatore rapido, in modo che il calore si dissipi facilmente e non faccia scattare gli avvisi del software per rallentare il flusso di energia.

È sicuro conservare un iPhone carico?

Se ci si trova in viaggio senza il vostro dispositivo o dovete lasciarlo inutilizzato per diverse settimane o mesi, è bene assicurarsi che sia carico al 50% circa prima di spegnerlo. In questo modo si eviterà che la batteria muoia quando viene lasciata inattiva. La batteria perde comunque carica a un ritmo lento ma costante, quindi dopo sei mesi dovrà essere nuovamente ricaricata al 50%.