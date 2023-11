iPhone 16, niente Touch ID: Apple ci rinuncia

Se qualcuno, tra i tantissimi fan di Apple, sperava di vedere di nuovo la tecnologia di autenticazione con l’impronta digitale Touch ID sui prossimi iPhone rimarrà probabilmente deluso.

Stando a quanto emerso in un nuovo report, infatti, la Mela non ha intenzione di riportare questa possibilità sugli iPhone 16. Un post pubblicato sulla piattaforma Weibo da un esperto di circuiti integrati con esperienza nella condivisione di informazioni sui piani di Apple svela le intenzioni dell’azienda californiana.

La Mela avrebbe di fatto spento in maniera definitiva la maggior parte delle apparecchiature utilizzate per produrre i chip necessari per la versione di ‌Touch ID‌ dell’iPhone. Le uniche unità rimanenti sono state utilizzate per l’iPhone SE di terza generazione: questa mossa suggerisce che Apple non ha intenzione di riportare il Touch ID‌ come metodo di autenticazione su ‌iPhone‌ nell’immediato futuro.

Tuttavia è bene sottolineare che si tratta solo di voci e che i piani di Apple non sono ancora chiarissimi. Le indiscrezioni suggeriscono che l’‌iPhone SE‌ di quarta generazione sarà dotato di Face ID, sostituendo l’ultimo modello di ‌iPhone‌ che dispone ancora di ‌Touch ID‌.

La società del CEO Tim Cook starebbe però lavorando su una tecnologia per le impronte digitali sotto il display che potrebbe debuttare intorno al 2026.

La fonte che ha riportato questa notizia su Weibo può essere considerata piuttosto affidabile, dato che è stata la prima a riferire che l’iPhone 14 avrebbe mantenuto il chip A15 Bionic mentre i modelli ‌‌iPhone 14‌‌ Pro avrebbero potuto usufruire degli A16 Bionic.