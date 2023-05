Il Touch ID sotto il display dell’iPhone si farà?

Da quando Apple ha abbandonato il tasto Home dell’iPhone e ha implementato il Face ID con l’iPhone X, crescente era l’attesa nei confronti della possibilità che sugli iPhone potesse diffondersi un Touch ID sotto il display. Ma si farà o no?

In realtà, la tecnologia biometrica di scansione delle impronte digitali è apparsa per la prima volta in un iPhone nel 2013, ed è già stata sostituita dal riconoscimento facciale Face ID con i modelli premium nel 2017. Rimane pur sempre un’opportunità nei modelli non di fascia top, come l’iPhone SE. Tuttavia, questo è sempre sembrato un ritorno al passato: un riflesso del fatto che il SE ha ancora un pulsante Home piuttosto che il più moderno design a tutto schermo dei telefoni di punta di Apple.

Il Touch ID sotto il display ha una sorte molto incerta…

Ciò premesso, stando a quanto afferma Mark Gurman nella sua ultima newsletter Power On, Apple starebbe testando altre implementazioni del Touch ID adatte ai telefoni senza tasto Home. L’azienda ha esplorato l’opzione di inserire lo scanner nel pulsante di accensione del telefono, un approccio che Apple ha già utilizzato nell’iPad Air, così come il metodo più costoso e tecnologicamente più impegnativo di inserirlo sotto lo schermo che molti telefoni Android utilizzano.

Purtroppo, però, i fan del Touch ID potrebbero rimanere delusi. Le fonti in possesso di Gurman indicano infatti che è improbabile che questi test si traducano in qualcosa di concreto e di ritenere che a questo punto Face ID rimarrà la tecnologia di riferimento e che il Touch ID non tornerà sugli iPhone di punta, almeno nel prossimo futuro.

È pur vero che una parte nutrita di clientela Apple desidererebbe che la società di Cupertino adottasse entrambi i sistemi: la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale hanno infatti ciascuno i propri vantaggi, con quest’ultimo che, ad esempio, ha rivelato alcuni dei suoi limiti quando gli utenti del telefono hanno iniziato a indossare maschere in pubblico durante la pandemia. Sarebbe utile poter sbloccare l’iPhone con entrambi i metodi, e questa versatilità è disponibile da anni sui telefoni Android.

D’altra parte, l’approccio di Apple è sempre stato quello di rivolgersi alla semplicità, scegliendo il modo migliore per utilizzare i suoi prodotti e incoraggiare fortemente i clienti a farlo. Ci riuscirà anche questa volta?