L’iPhone 14 Pro Max 2022 non avrà più il “notch”: i cambiamenti di Apple

Il prossimo 14 settembre Apple svelerà al mondo i suoi nuovi iPhone 13, con il gigante di Cupertino che rivelerà ogni dettaglio sui quattro modelli (iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, oltre ovviamente alla versione “standard”). Tutti i riflettori sono ovviamente puntati su questo evento, ma l’ultima indiscrezione dell’ormai famoso leaker Jon Prosser rischia di distogliere le attenzioni sul lancio degli iPhone 13.

L’informatore ha infatti condiviso alcune novità su come potrebbe essere l’iPhone 14 Pro Max 2022, soffermandosi su alcune caratteristiche assolutamente rilevanti.

Molto probabilmente ci troveremo di fronte alla seconda grande riprogettazione dell’iPhone da quando Apple rilasciò ufficialmente l’iPhone X (nel 2017, ndr). L’iPhone 14 di nuova generazione sembra destinato a dire addio al notch – un elemento molto controverso e spesso interessato da critiche – e pare invece pronto a dare il benvenuto a un ritaglio “fluttuante”, simile a quelli che abbiamo avuto modo di vedere sugli ultimi top di gamma di Samsung.

Questo ritaglio ospita quella che sembra essere la fotocamera frontale, un aspetto che certifica come Apple non sia ancora pronta ad adottare la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo. Al contrario di Samsung, che l’ha invece implementata nel suo nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 3, lanciato ufficialmente il mese scorso.

Se Apple sceglierà davvero questo design farà comunque un po’ più fatica a distinguersi dalla “massa”, dato che tantissimi smartphone Android sono caratterizzati dal cosiddetto “punch-hole”.

L’iPhone 14 Pro Max potrebbe essere un moderno iPhone 4

Oltre a questi cambiamenti, Jon Prosser riferisce che Apple starebbe pianificando anche altre modifiche al design, sia sul retro che sui lati. Ad esempio, il telaio in acciaio inossidabile a cui gli utenti Pro sono ormai abituati verrebbe sostituito con una costruzione in titanio.

In più, l’iPhone 14 Pro Max potrebbe avere dei pulsanti circolari sul lato. Cosa ci ricorda? Esatto, avete indovinato: si tratta di uno dei tratti distintivi dell’iPhone 4, lanciato dalla “Mela” nel 2010. Il vetro posteriore, che è ancora una volta lucido ed è posizionato sopra il logo Apple, dovrebbe estendersi un po’ sui lati e “accomodarsi” sopra le bande dell’antenna: anche questa scelta estetica ricorda molto quanto visto con l’iPhone 4.

E per quanto riguarda la fotocamera? Apple non ha intenzione di effettuare rivoluzioni, anche se sono previste alcune modifiche. Il colosso di Cupertino ha infatti intenzione di adottare un aspetto completamente piatto, reso possibile dall’aumento dello spessore del dispositivo. Non ci sono ancora notizie sulle specifiche interne, anche se la porta USB-C dovrebbe essere ancora assente.

Come con tutte le indiscrezioni, è meglio prendere anche questa con la dovuta cautela. Jon Prosser è un leaker su cui si può fare un certo affidamento, ma è opportuno ricordare che Apple di solito non definisce i progetti di iPhone fino a sei mesi prima del lancio: ciò vuol dire che l’azienda del CEO Tim Cook potrebbe ancora fare delle modifiche.

