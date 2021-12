Ora è possibile installare app Android TV dal tuo telefono

Android TV sta diventando sempre più popolare e ha appena ricevuto un enorme aggiornamento che apre le porte ad alcune chicche piuttosto interessanti.

Google ha fatto in modo che tu possa installare app su Android TV in remoto tramite il tuo smartphone Android, rendendo il download di nuove app per il dispositivo televisivo ancora più semplice.

Come installare app su Android TV direttamente dello smartphone

Un utente di Reddit ha notato per la prima volta la nuova funzionalità e sembra estremamente facile da usare. Fondamentalmente, c’è una nuova opzione in Google Play che ti consente di installare un’app su un dispositivo Android TV direttamente dal tuo smartphone.

Un menu a discesa sul pulsante di installazione ti consente di scegliere un dispositivo Android TV collegato al tuo account e di scaricare un’app e procedere con l’installazione automatica.

Fondamentalmente, questo è lo stesso modo in cui Google esegue le installazioni remote per i dispositivi Wear OS. Con i dispositivi indossabili di Google, sei stato in grado di installare app come questa se una era collegata al tuo account, ed è bello vedere che Google ha implementato una funzione simile per Android TV.

La nuova funzione è strettamente legata al tuo smartphone Android, che è probabilmente il modo più semplice per installare app su Android TV poiché il tuo telefono è quasi sempre con te e molto più pratico e veloce da utilizzare grazie all’interfaccia touch.

Sembra che Google stia implementando questa funzione gradualmente, poiché non tutti gli utenti la vedono ancora disponibile sui loro telefoni. Dunque potresti dover aspettare un po’ prima che arrivi al tuo smartphone ma, nel giro di qualche mese, questa opportunità potrebbe essere alla portata di dito di qualunque utente Android.

Fonte howtogeek.com