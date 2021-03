Come cambiare watch face con Wear OS

Una delle cose più belle di avere uno smartwatch è la possibilità di modificare le watch face ogni volta che ne avete voglia. Per questo motivo è decisamente una buona idea sapere come fare per cambiare la watch face sugli orologi che utilizzano Wear OS, così da personalizzarli a seconda del proprio umore.

Molti orologi sono dotati di alcune watch face incorporate, ma è possibile utilizzare una delle migliori app per Wear OS per poter scegliere tra centinaia di altre. Con questa guida cercheremo di darvi tutte le dritte per passare da una watch face ad un’altra senza difficoltà.

Come modificare watch face direttamente da Wear Os

Con lo smartwatch acceso, se in standby, toccate lo schermo o premete il pulsante laterale per risvegliarlo. Tenete premuto al centro dello schermo per un paio di secondi A questo punto dovreste poter scegliere tra le watch face disponibili sul vostro smartwatch, semplicemente scorrendole con il dita da sinistra a destra e viceversa Quando avrete trovato la vostra preferita per quel momento, vi basterà premere su di essa e il gioco è fatto.

Come modificare watch face usando l’app Wear Os

Con lo smartwatch Wear OS acceso e connesso al telefono, aprite l’app Wear OS sul telefono. Quando l’app si sarà aperta, sarà visibile un’immagine del orologio collegato e sotto c’è la sezione “Watch Faces”. Ora potete scegliere quella che più vi piace e selezionarla, impostandola quindi come Watch Face del vostro Smartwatch.

E’ importante ricordarsi che questa guida funziona per tutti gli smartwatch con Wear Os, anche se provando gli stessi passaggi con smartwatch che non utilizzano Wear Os, la tecnica è molto simile.

Non vi resta quindi che sbizzarrirvi tra le centinaia, o forse migliaia, watch faces presenti nello store. Buon divertimento!

Fonte AndroidCentral