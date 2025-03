Innovazione LED: i nano-PeLED mutano il panorama degli schermi ad alta definizione

L’innovativa scoperta dei ricercatori dell’Università di Zhejiang, in collaborazione con l’Università di Cambridge, ha portato a una rivoluzione nel campo della tecnologia degli schermi. Sono stati sviluppati LED microscopici dalle dimensioni di soli 90 nanometri, una grandezza paragonabile a quella di un virus. Questa tecnologia, nota come nano-PeLED, potrebbe segnare un cambiamento radicale nel futuro degli schermi ad alta definizione, consentendo una densità senza precedenti di 127.000 pixel per pollice . Rispetto ai micro-LED attuali, i nano-PeLED promettono di superare i limiti di efficienza conosciuti, rendendo possibile la miniaturizzazione dei pixel in modo efficace.

La perovskite: cuore della tecnologia LED

Al centro della creazione dei nano-PeLED si trova la perovskite, un materiale già utilizzato nel campo dei pannelli solari e noto per la sua versatilità. Grazie a questo elemento, i ricercatori sono riusciti a superare le difficoltà legate alla miniaturizzazione dei LED, che fino ad ora erano stati limitati da diversi fattori tecnici. Da quanto emerge dai risultati, i micro e nano-PeLED rappresentano una nuova frontiera per la produzione di pixel di dimensioni estremamente ridotte, in grado di garantire prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza produttiva.

Secondo il professor Zhao Baodan dell’Università di Zhejiang, i micro-LED basati su semiconduttori III-V hanno rappresentato, fino a oggi, il meglio disponibile nelle applicazioni per display. Tuttavia, un problema critico è emerso all’atto della miniaturizzazione; proprio sotto i 10 micrometri, l’efficienza di questi componenti inizia a declinare rapidamente. I nano-PeLED possono risolvere questo problema, offrendo la possibilità di sviluppare applicazioni AR e VR di fascia alta, dove sono necessarie risoluzioni ultraelevate e una qualità ottimale delle immagini.

Innovazioni nei processi produttivi di LED

La creazione di questi LED altamente miniaturizzati ha richiesto un’analisi approfondita e la ristrutturazione dei tradizionali processi produttivi. Secondo quanto riportato da Lian Yaxiao, uno degli autori dello studio pubblicato su Nature, le tecniche di fotolitografia comunemente utilizzate non sono adatte per la realizzazione di strati di perovskite, in quanto possono compromettere il materiale stesso. Per questo motivo, il team ha dovuto sviluppare nuove metodologie, con particolare attenzione alla modellazione di altri strati funzionali, aprendo così la strada a tecniche innovative che potrebbero rivoluzionare la produzione nel settore dei display.

Grazie a queste nuove metodologie, i ricercatori stanno già affrontando il passo successivo verso la commercializzazione. Hanno infatti avviato una collaborazione con l’azienda LinkZill di Hangzhou, specializzata in tecnologie TFT , per la realizzazione di circuiti programmabili che possano gestire questi nuovi display ultracompatti. Il team è riuscito a produrre un prototipo di display a matrice attiva micro-PeLED con un backplane TFT in grado di visualizzare immagini complesse e videoclip, rappresentando così un significativo avanzamento verso l’applicazione commerciale di una tecnologia promettente.

Prospettive future per le applicazioni dei nano-PeLED

L’industria osserva con attenzione gli sviluppi nel campo dei nano-PeLED, rendendosi conto che la capacità di realizzare schermi con una tale densità di pixel potrà aprire a scenari nuovi non solo per il settore della realtà aumentata e virtuale, ma anche in ambiti come quello medico, militare e industriale. Questi settori beneficeranno della miniaturizzazione e della migliore qualità di definizione, ottenendo un vantaggio competitivo significativo.

Le innovazioni nel campo dei nano-PeLED rappresentano, pertanto, non solo una grande opportunità per la tecnologia dei display, ma anche un punto di partenza per applicazioni avanzate che potrebbero ridefinire il modo in cui interagiamo con la tecnologia digitale. Gli esperti attendono con interesse di vedere come questa tecnologia evolverà e quali nuovi orizzonti sarà in grado di aprire.