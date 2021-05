IMAP e POP3: Che differenza c’è e cosa cambia nella ricezione della posta

Scopriamo e capiamo quali sono le differenze tra i protocolli IMAP e POP3 e cerchiamo di capire quale utilizzare per la nostra posta elettronica!

Dopo aver capito la differenza fra WiFi a 2,4 e 5 GHz, nell’approfondimento di oggi ti spieghiamo dettagliatamente qual è la reale differenza tra IMAP e POP3, una delle tante domande alla quale gli utenti difficilmente trovano risposta e relativamente a cui c’è tanta confusione.

In primis va evidenziato che tutte e due i protocolli, IMAP e POP3, consentono ad un client di gestire come la posta elettronica su computer, smartphone o tablet. Puoi quind usare a tua scelta uno dei due protocolli per inviare e ricevere mail sul tuo PC e smartphone. Tuttavia ci sono delle differenze importanti tra i due protocolli, ognuno con differenti vantaggi e qualche svantaggio.

Diamo immediatamente a dare uno sguardo alle caratteristiche complete dei due protocolli.

Differenza tra POP3 e IMAP



Prima di approfondire meglio il discorso riguardante i due diffusi protocolli per la posta elettronica, ci tengo a darti qualche informazione più precisa sulla principale differenza tra IMAP e POP.

La differenza sostanziale è: affidandovi ad un account con il protocollo POP – POP3 ogni messaggio di posta viene scaricato e salvato il locale, mentre se utilizzate il protocollo iMAP i messaggi rimangono salvati sul server che li gestisce, differenza semplice ma molto importante.

POP3

La porta standard del protocollo in questione, per chi non lo sapesse, risulta essere la 110 – porta 995 per SSL – e consente ad un client di posta di effettuare in tutta semplicità il download di ogni messaggio sul proprio computer, eliminando – configurazione base – qualunque mail dal server. Eventualmente è possibile personalizzare le impostazioni del client di posta per mantenere una copia dei messaggi ricevuti e inviati sul server.

Va sottolineato, tuttavia, che affidandovi al protocollo POP 3 potete incombere in qualche spiacevole svantaggio. Affidandoti a questo protocollo non ci sarà alcun dispendio di spazio sul server, visto che ogni email verrà scaricata, con l’unico reale svantaggio che ogni email non potrà essere letta da un altro client di posta o eventualmente da un altro computer, in quanto non saranno più visibili e disponibili sul server di posta elettronica una volta scaricate.

Quali sono i vantaggi? Scaricando copia di tutti messaggi in arrivo sul tuo dispositivo, la connessione è indispensabile solo quando ti serve inviare e ricevere mail, se però devi solo leggere vecchie mail la connessione non è necessaria.

IMAP

Diversamente del POP3, quest’altro protocollo si affida alla porta numero 143. Affidandoti a questo protocollo ogni messaggio rimane salvato sul server, andando ad incrementare vistosamente lo spazio utilizzato nel corso del tempo.

Così facendo è possibile accedere alla posta da differenti dispositivi contemporaneamente: smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. Inizialmente effettuando il download solo ed esclusivamente di intestazione dei messaggi, in seguito andando a scaricare solamente i messaggi che avete intenzione di leggere. Tra l’altro è possibile effettuare più connessioni in contemporanea alla medesima casella email di più client.

Il protocollo IMAP ha solo un piccolo svantaggio, ovvero: il rischio altissimo della possibilità di superare, senza rendersene, conto della quota massima di spazio disponibile nella casella di posta.

Quale protocollo usare per le mail? Meglio POP3 o IMAP?

Ti consiglio decisamente di puntare sul protocollo IMAP che, essendo una sorta di cloud storage, consente all’utente di usufruire senza alcun problema di un bel po’ di vantaggi: quello di poter controllare la propria mail su differenti PC o smartphone, condividere con più persone la stessa casella di posta e la possibilità di leggere ed inviare mail direttamente dal server.

Queste sono le informazioni indispensabili per togliervi ogni dubbio sulle differenze tra i protocolli IMAP e POP e permetterti di scegliere il più adatto alle tue esigenze. Quale utilizzi per la tua posta elettronica? E soprattutto perché? Facci sapere le tue impressioni lasciando un commento. Personalmente mi affidato ad IMAP per la possibilità di sincronizzare le mie caselle di posta su più dispositivi contemporaneamente e mantenere il tutto sempre aggiornato.