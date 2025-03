Il test fotografico del Samsung Galaxy S25 Ultra: DxOMark esamina la fotocamera del nuovo flagship

Il portale specializzato DxOMark ha recentemente messo alla prova il comparto fotografico del Samsung Galaxy S25 Ultra, un dispositivo che si candida a diventare uno dei migliori camera-phone attualmente sul mercato. Questa valutazione segue un'analisi già condotta sul display, che ha ricevuto recensioni entusiastiche. Scopriamo insieme come il Galaxy S25 Ultra si comporta sotto il profilo fotografico e quali sono i punti di forza e di debolezza evidenziati dai test.

La valutazione di DxOMark sul Samsung Galaxy S25 Ultra

Il team di DxOMark ha esaminato a fondo il Samsung Galaxy S25 Ultra, il flagship della casa sudcoreana equipaggiato con il SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm. Questa piattaforma è considerata di riferimento per le sue elevate prestazioni, efficienza energetica e connettività. Nella parte fotografica, abbondano le aspettative, vista l’importanza che Samsung attribuisce a questo aspetto. In effetti, il display dello smartphone era stato giudicato il migliore in assoluto. Ora è il momento di focalizzarsi sulla performance del comparto fotografico.

Per avere un quadro chiaro delle capacità fotografiche del Samsung Galaxy S25 Ultra, è utile analizzare le specifiche tecniche del sistema fotocamera. Il sensore principale ha una risoluzione impressionante di 200 MP con apertura f/1.7, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP. Inoltre, lo smartphone offre funzioni avanzate come il supporto per registrazioni video fino a 8K, il doppio flash LED e un sistema di autofocus laser, rendendo questo dispositivo estremamente versatile per la fotografia e la videografia.

Risultati del test fotografico: punteggi e classifiche

Nel test di DxOMark, il Samsung Galaxy S25 Ultra ha ottenuto un punteggio totale di 146 punti. Questo risultato è il frutto di un’analisi approfondita che ha incluso 144 punti per le sue prestazioni fotografiche generali, 70 punti per l’effetto bokeh, 81 punti per la fedeltà dell’anteprima rispetto all’immagine finale, 149 punti per le capacità di zoom e 143 punti per le registrazioni video. Nonostante questi buoni punteggi, il dispositivo si è posizionato solo al ventiquattresimo posto nella classifica generale e al ventunesimo tra i modelli di fascia Ultra-Premium, dominata dal HUAWEI Pura70 Ultra con i suoi 163 punti.

Analizzando i risultati più nel dettaglio, è emerso che lo smartphone ha totalizzato 167 punti per le foto scattate in esterni con luminosità alta, 152 punti per le immagini catturate in ambienti interni con una buona illuminazione e 110 punti in condizioni di scarsa luce. Per quanto riguarda i ritratti e gli scatti di gruppo, ha ottenuto un punteggio di 140 punti. Questi numeri evidenziano come il dispositivo, sebbene solido, non riesca a competere con altre proposte di prima fascia.

Giudizi e criticità del Galaxy S25 Ultra secondo DxOMark

Secondo DxOMark, il Samsung Galaxy S25 Ultra presenta alcune qualità notevoli, ma evidenzia anche debolezze che non sono passate inosservate. Tra i punti positivi, il dispositivo si distingue per la sua capacità di catturare dettagli finissimi in modalità zoom, specialmente a lunghe distanze. In situazioni di buona luminosità, la fotocamera offre immagini ben esposte e con una gamma dinamica molto ampia. Anche il bilanciamento dei colori si mantiene naturale, sia in foto che in video, con toni della pelle che appaiono rifiniti in modo accurato.

Tuttavia, non mancano le aree di miglioramento. Durante le riprese video, lo smartphone può presentare instabilità nell’autofocus e difficoltà nell’adattare l’esposizione in alcune situazioni. Inoltre, in condizioni di scarsa luminosità, si nota un aumento del rumore nelle immagini, specialmente nei scatti ad alto contrasto. Anche la modalità bokeh ha evidenziato delle criticità, risultando poco precisa in diverse circostanze.

Prospettive future per il Samsung Galaxy S25 Ultra

Sono già emerse valutazioni non solo da DxOMark, ma anche da esperti del settore, riguardo la necessità di un aggiornamento software per il Galaxy S25 Ultra. Questo intervento potrebbe risolvere problemi di prestazioni e liberare il potenziale fotografico dello smartphone, rendendolo più competitivo nel panorama attuale degli smartphone di alta classe. Con un software aggiornato, il Galaxy S25 Ultra potrebbe finalmente avvicinarsi agli standard delle migliori fotocamere sul mercato, soddisfacendo così le aspettative di chi ambisce a un dispositivo in grado di offrire prestazioni fotografiche eccezionali.