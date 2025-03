Il terminale Linux in arrivo per i dispositivi Pixel con l’aggiornamento di marzo 2025

La nuova applicazione terminale Linux offre agli utenti di smartphone Pixel un'opzione pratica per utilizzare un sistema operativo Linux direttamente dai loro dispositivi. Con l'ultimo aggiornamento di marzo 2025, questa funzionalità diventa disponibile per un pubblico più ampio, facilitando l'accesso a un ambiente Debian completo.

Una novità attesa dagli sviluppatori

Nello scorso anno, si era diffusa la notizia dell’arrivo di un'applicazione terminale Linux nativa, promettendo di permettere agli utenti di portare sempre con sé una versione portatile di una distribuzione desktop. Con il rilascio delle versioni beta di Android 15, gli sviluppatori hanno avuto la possibilità di testare questa applicazione. Adesso, grazie all’aggiornamento di marzo 2025 specifico per i dispositivi Pixel, gli utenti possono finalmente utilizzare una versione stabile di questa applicazione, aprendo nuove opportunità per chi desidera esplorare funzionalità avanzate su Android.

L'attivazione dell'app è semplice. Gli utenti devono accedere alle impostazioni del sistema, selezionare le opzioni per gli sviluppatori e abilitare l'ambiente di sviluppo Linux. Subito dopo, la nuova icona del terminale Linux apparirà nel menu delle app. Al primo avvio è richiesto il download di un pacchetto di 567 MB, che permette di installare tutte le componenti necessarie al corretto funzionamento.

Funzionalità e limitazioni del terminale Linux

Una volta attivata, l’applicazione terminale Linux consente di eseguire comandi basilari, come help , df e free -m . Seppur la prima apertura sia stata problematica, un successivo tentativo ha reso possibile l’utilizzo del terminale senza ulteriori intoppi. Nonostante le sue potenzialità, è importante notare che questo strumento non è identico a un terminale nativo come Termux; infatti, opera all'interno di una macchina virtuale utilizzando il Android Virtualization Framework .

La distribuzione Debian su cui si basa il terminale è una delle più conosciute nel panorama Linux, e questo dovrebbe garantire agli utenti una certa familiarità. Tuttavia, alcune funzionalità importanti risultano assenti al momento, in particolare il supporto per applicazioni GUI, una pecca significativa per molti utenti. Ma le buone notizie non mancano: una futura versione, programmata per Android 16, promette di includere questa indispensabile funzionalità che permetterebbe un’esperienza più completa.

Impatto nel mondo degli sviluppatori e degli utenti esperti

Sebbene l’applicazione terminale Linux possa non sembrare una rivoluzione per l’utente medio di smartphone, rappresenta comunque un passo avanti significativo per gli sviluppatori e gli utenti avanzati. La possibilità di eseguire applicazioni Linux di livello desktop direttamente su un dispositivo mobile amplia enormemente le possibilità di utilizzo.

Questa novità potrebbe trasformare la maniera in cui i professionisti e gli appassionati utilizzano i loro dispositivi, consentendo attività che prima richiedevano un PC. Ecco una vera opportunità, sia per chi si occupa di sviluppo software che per tutti quelli che desiderano testare strumenti e applicazioni Linux in movimento, espandendo così le potenzialità di un semplice smartphone.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e miglioramenti, l’applicazione terminale Linux si prepara a diventare un valido alleato per chi cerca un'esperienza di utilizzo più avanzata sui propri dispositivi Android.