Il rischio invisibile: come i laser possono danneggiare le fotocamere degli smartphone

La tecnologia odierna ha reso gli smartphone dispositivi sempre più resistenti, ma un nuovo pericolo sta emergendo: i laser. Infatti, sembra che i sensori lidar, utilizzati in alcuni veicoli moderni, possano provocare danni permanenti alle fotocamere dei cellulari. Un incidente recente ha sollevato delle preoccupazioni riguardo a questo fenomeno, evidenziando come gli amanti della fotografia e i meno esperti dovrebbero prestare attenzione a questa minaccia invisibile.

Danni alle fotocamere: la testimonianza di un utente

Un proprietario di un Samsung Galaxy S24 Ultra ha condiviso la propria esperienza dopo aver assistito a uno spettacolo di luci dal vivo. Durante l’evento, caratterizzato da un uso intensivo di laser, ha notato che il proprio telefono presentava una macchia bianca anomala e due linee incrociate sulla lente principale. Questo danno, visibile nelle app fotografiche del dispositivo, è diventato evidente a diverse distanze di zoom, portando molti utenti, esperti di tecnologia e non, a esprimere preoccupazione. Secondo i commenti su Reddit, questo tipo di danno è tipico da esposizione a laser e conferma quanto gli esperti avessero già messo in guardia.

Il caso Volvo EX90: avvisi da parte dei produttori

La questione ha iniziato a farsi sentire soprattutto tra i possessori di Volvo EX90, i cui veicoli sono dotati di sensori lidar montati sul tetto. Recentemente, un utente di Reddit ha condiviso un video che mostra il danneggiamento della fotocamera di un smartphone a causa del laser infrarosso del veicolo. I pixel della fotocamera si sono bruciati, dimostrando che la combinazione di tecnologia innovativa e eventi luminosi può avere conseguenze catastrofiche. In risposta a questi eventi, Volvo ha diramato un comunicato chiaro: “Non indirizzare una fotocamera direttamente verso il lidar.” L’azienda ha spiegato che scatti “da vicino” sono quelli più rischiosi e ha suggerito di utilizzare filtri o coperture protettive per ridurre i danni.

L’importanza della consapevolezza sui laser

Da tempo gli specialisti del settore hanno avvertito sui rischi legati all’uso dei laser, soprattutto nei contesti di intrattenimento. La International Laser Display Association ha evidenziato che mentre gli effetti luminosi dei concerti siano generalmente sicuri per gli occhi umani, non è la stessa cosa per i sensori delle fotocamere degli smartphone, spesso più vulnerabili. L’energia di un raggio laser potrebbe facilmente danneggiare un sensore fotografico, mentre il contatto diretto con il laser è da evitare a tutti i costi. Produttori di spettacoli laser prestano attenzione nell’evitare di colpire attrezzature professionali, ma il semplice spettatore al concerto potrebbe non essere consapevole delle protezioni necessarie per il proprio dispositivo.

Conclusioni pratiche per gli utenti di smartphone

Con la crescente diffusione di auto dotate di lidar e spettacoli dal vivo caratterizzati da effetti laser, questi incidenti rischiano di diventare una minaccia comune per gli utenti di smartphone. Il messaggio è chiaro: è fondamentale fare attenzione quando si partecipa a eventi con laser attivi e quando ci si trova in prossimità di veicoli dotati di questa tecnologia. E, se volete preservare il vostro smartphone, indurrà a mantenerlo lontano da queste fonti di danno potenziale.