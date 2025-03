Il nuovo aggiornamento firmware di HP manda in tilt le stampanti laser: clienti furiosi

Un recente aggiornamento firmware di HP ha scatenato una tempesta di proteste tra gli utenti, specialmente tra coloro che utilizzano stampanti LaserJet M232-M237. Queste macchine, apparentemente dedicate all'uso di toner ufficiale HP, hanno cominciato a dare problemi subito dopo l'installazione dell'aggiornamento rilasciato il 4 marzo 2025. Con una crescente indignazione, gli utenti segnalano malfunzionamenti inspiegabili che rendono le stampanti inutilizzabili.

Cosa prevede l'aggiornamento firmware 20250209

L'aggiornamento in questione, identificato come versione 20250209, è stato presentato come un pacchetto di aggiornamenti di sicurezza e miglioramenti generali. Tra le voci del changelog, HP ha incluso “aggiornamenti di sicurezza”, un “aggiornamento dei requisiti normativi”, e “fix generali” per garantire un funzionamento ottimale. Tuttavia, esaminando le note di rilascio degli aggiornamenti precedenti, non emerge nulla di particolarmente innovativo o urgente che possa giustificare il malfunzionamento attuale. Le modifiche precedenti includevano, ad esempio, il miglioramento della qualità di stampa per evitare il ritaglio dei bordi, senza alcun riferimento a modifiche sul modo in cui i toner vengono riconosciuti o utilizzati dalle stampanti.

Problemi emersi con l'utilizzo del toner originale HP

Dopo l'installazione dell'aggiornamento, gli utenti della serie M232-M237 hanno iniziato a lamentarsi di problematiche significative, nonostante stessero utilizzando toner originali HP. Le segnalazioni sui forum di supporto HP evidenziano il codice di errore 11 e una luce di controllo del toner lampeggiante, segnali che indicano malfunzionamenti nel riconoscimento del toner da parte della stampante. Alcuni utenti hanno tentato di ripristinare la funzionalità delle loro stampanti pulendo i contatti e reinstallando il toner, ma senza successo. La frustrazione è palpabile in molte delle testimonianze raccolte.

In un post sul forum, un utente ha fatto eco al sentimento di molti, affermando: “È incredibilmente frustrante, perché questa è la stampante per la mia piccola impresa, e ha smesso di funzionare all’improvviso. Ho anche sostituito il toner, un costo di 60 euro.”

Le ripercussioni su piccoli imprenditori

La situazione ha avuto un impatto diretto su molti piccoli imprenditori, i cui affari dipendono fortemente dalla capacità di stampare documenti. La reazione immediata verso HP ha messo in evidenza una crescente preoccupazione tra i consumatori: si sentono abbandonati da un marchio che, fino ad ora, era considerato affidabile. Molti hanno considerato la possibilità di passare ad alternative meno conosciute, mentre altri stanno valutando come affrontare i danni economici subiti a causa di questo problema.

Nonostante le segnalazioni e l'inevitabile insoddisfazione, HP non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla situazione. Gli utenti, nel frattempo, rimangono in attesa di una soluzione rapida, sperando che l'azienda possa rispondere in modo tempestivo e risolvere le problematiche in atto.