Scoprire i segreti di un metodo cinematografico e di un'esperienza di gioco approfondita è imprescindibile per gli appassionati, specialmente quando si parla di televisioni di alta gamma. Recentemente, l'attenzione si è focalizzata sul Sony Bravia XR A95L OLED, un modello che promette una qualità d'immagine e un audio senza precedenti. Tuttavia, molti utenti si sono trovati a fare i conti con un problema ricorrente: l'elevata latenza di input, che potrebbe compromettere non solo i giochi competitivi, ma anche le esperienze più casuali.

L'importanza della latenza di input

La latenza di input è un aspetto cruciale, in particolare per chi si diletta in giochi ad alta intensità come Elden Ring. Nessun giocatore vorrebbe ritrovarsi a premere il tasto per attaccare, solo per scoprire che il personaggio reagisce con un attimo di ritardo. Questo tipo di disagio nel gameplay è una delle lamentele più comuni tra i possessori di televisori Sony, il che è sorprendente considerando che l'azienda possiede anche uno dei marchi di videogiochi più influenti al mondo. Le persone si chiedono cosa stia succedendo.

La latenza di input nei modelli più recenti

La questione della latenza di input non è nuova e ha colpito in particolare i modelli presentati nel 2024. Prendiamo ad esempio il nuovo conflagio dell'azienda, il Bravia 9, che si distingue per un’immagine brillante e vibrante grazie a un controllo della retroilluminazione eccellente. Tuttavia, la sua latenza di input è alta: ben 17 millisecondi. A confronto, il LG C4 OLED, tra i migliori televisori per i giocatori, offre una latenza di solo 9.2 ms in modalità gioco. Questa differenza è significativa e impatta sull'esperienza degli utenti, che cercano prestazioni migliori.

Il lancio della PlayStation 5 Pro, che promette di essere la console di gioco definitiva, ha ulteriormente messo in evidenza la contraddizione presente nei prodotti Sony. Con un hardware di gioco così sofisticato, molti si aspettavano che il problema della latenza di input fosse risolto prima dell'uscita della console. Tuttavia, altrove, i monitor di gioco Sony, come il nuovo Sony Inzone M9 II, riescono a raggiungere una latenza di soli 1 ms. La domanda che emerge è: perché i televisori non riescono a presentare prestazioni paragonabili?

I fattori che influenzano la latenza nei televisori

Uno degli ingegneri di Sony ha fornito alcuni spunti interessanti. I televisori dell’azienda, in particolare i modelli di alta gamma, sono progettati con un'eccellente ingegnerizzazione, il che spiega il loro posizionamento elevato nelle classifiche di qualità. Tuttavia, l’input lag è spesso causato dal lavoro intensivo del processore XR, che deve gestire variabili complesse, come il controllo della luminosità di picco, i volumi di colore HDR e il controllo della retroilluminazione.

Nel tentativo di mantenere alta la qualità dell'immagine, si verifica inevitabilmente un aumento della latenza di input. “Il nostro modo di gioco è progettato per bilanciare la reattività e la qualità dell’immagine,” ha spiegato l'ingegnere. Nonostante ciò, l’argomento continua a sollevare domande. Se i concorrenti riescono a combinare performance d'immagine elevate e latenza ridotta, questa apparente incapacità da parte di Sony suscita perplessità, specialmente dal momento che l'azienda è anche proprietaria di PlayStation, noto per il suo impegno nei giochi ad alta velocità.

Le prospettive future di Sony

Ci si chiede se questo sarà finalmente l'anno in cui Sony troverà la formula vincente. L'azienda ha una posizione unica nel mondo tecnologico e la capacità di innovare nel campo dei giochi. È improbabile che vedremo un'integrazione diretta dell'hardware della PS5 nella linea Bravia, ma il semplice pensiero è intrigante. Fino ad allora, molti appassionati di videogiochi e di alta definizione potrebbero essere riluttanti a consigliare i nuovi modelli, mentre il problema della latenza di input persiste. In fondo, quali vantaggi offre l'uso delle funzionalità esclusive della PS5 se una semplice difesa in *God of War Ragnarok richiede 17 ms per attivarsi?*