I migliori smartphone del 2025 secondo AnTuTu: ecco la classifica delle prestazioni top

AnTuTu, il famoso strumento di benchmarking, ha recentemente svelato la sua lista aggiornata dei migliori smartphone di gennaio 2025, offrendo un quadro chiaro sulle prestazioni dei dispositivi mobili più attesi. Il rapporto si basa su test approfonditi che valutano vari aspetti hardware, come la potenza del processore, le prestazioni grafiche e le capacità di intelligenza artificiale. Di seguito, esploriamo quali smartphone Android si sono distinti e perché potrebbero essere le scelte ideali per chi è in cerca di un nuovo dispositivo.

I dieci smartphone più performanti

La classifica di AnTuTu non si limita a punteggi numerici, ma approfondisce la potenza della CPU, la fluidità della GPU, la velocità della memoria RAM e delle memorie interne, oltre alla user experience complessiva. I test misurano diverse variabili, come la velocità di apertura delle applicazioni e le performance nei giochi più esigenti. Ecco i dieci smartphone in vetta alla lista:

iQOO 13 – Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, questo modello dispone di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, risultando uno dei migliori in assoluto per performance. REDMAGIC 10 Pro – Anch'esso equipaggiato con Qualcomm Snapdragon 8 Elite, offre una configurazione simile con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantendo un'esperienza utente fluida. Realme GT 7 Pro – Questo dispositivo si distingue con Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, risultando eccellente nel multitasking e nei giochi. Vivo X200 Pro – Equipaggiato con il MediaTek Dimensity 9400, presenta 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, rendendolo ideale per chi cerca prestazioni elevate in ogni situazione. Vivo X200 – Con la stessa potenza CPU del modello pro, offre commento un po’ inferiore con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Vivo X200 Pro mini – Simile al Vivo X200, ma con specifiche leggermente più contenute, si segnala per la sua capacità di elaborazione efficiente. OPPO Find X8 – Questo smartphone si avvale del MediaTek Dimensity 9400, supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. OPPO Find X8 Pro – Simile al modello precedente, offre prestazioni di alto livello con le stesse configurazioni di RAM e memoria. OnePlus 13 – Con Snapdragon 8 Elite e 16 GB di RAM, è altrettanto attrezzato per le sfide moderne. Samsung Galaxy S25 Ultra – Ultimo della lista ma non meno performante, monta Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM, garantendo un eccellente equilibrio tra usabilità e prestazioni.

Le potenze dei processori

Un aspetto cruciale delle performance degli smartphone risiede nei SoC . AnTuTu ha esaminato diverse CPU e GPU, che determinano la velocità e la fluidità delle operazioni quotidiane, oltre alle performance nelle applicazioni più complesse. Ecco un elenco dei processori più potenti del momento:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Exynos 2400

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Questi chip rappresentano il top della tecnologia attuale, capaci di garantire prestazioni elevate e reattività.

Smartphone con le migliori capacità AI

Un’altra dimensione dell’analisi riguarda le capacità di intelligenza artificiale degli smartphone, suddivisa in due categorie: i General Model e i Large Language Model.

I migliori smartphone AI General Model

In questo caso, l’analisi tiene conto di aree fondamentali come la classificazione delle immagini, il riconoscimento degli oggetti, il miglioramento della risoluzione e il trasferimento di stile. Questi aspetti sono diventati sempre più rilevanti per applicazioni fotografiche e di realtà aumentata, rendendo alcuni smartphone particolarmente adatti per compiti avanzati.

I migliori smartphone AI Large Language Model

Questa categoria valuta la capacità dei dispositivi di comprendere e elaborare il linguaggio naturale. Si rivelano così cruciali per l'efficacia di assistenti vocali, traduzioni automatiche e applicazioni conversazionali, capaci di interagire in modo naturale con gli utenti.

Complessivamente, l’elenco fornito da AnTuTu offre una guida utile a chi desidera investire in un nuovo smartphone, permettendo di orientarsi fra le numerose opzioni disponibili sul mercato.