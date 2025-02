HP Omen 35L: Una macchina potente a prezzo elevato, ma con alcuni limiti

Il HP Omen 35L rappresenta una soluzione intrigante nel mondo dei gaming desktop, attirando l'attenzione grazie al suo design elegante e luminoso. Con un'efficace gestione termica e un'ottima prestazione in 4K, questo desktop si presenta come una scelta allettante per i gamer appassionati. Tuttavia, esistono alcune criticità, tra cui un abbinamento poco sensato della CPU e prezzi esorbitanti per gli aggiornamenti di memoria e archiviazione, che potrebbero far riflettere gli utenti sulla reale convenienza dell'acquisto.

Design elegante e raffinato con illuminazione RGB

Il HP Omen 35L si distingue per il suo design curato e luminoso, caratterizzato da un'illuminazione RGB che ravviva l'intero chassis. Ogni componente sembra essere stato concepito per creare un'atmosfera accattivante e immersiva. La parte frontale è dotata di fessure che permettono la ventilazione corretta degli interni, mentre il raffreddamento è ulteriormente migliorato grazie a filtri antipolvere efficaci. È evidente che HP ha pensato all'aspetto estetico, ma anche funzionale, realizzando un desktop che non solo si fa notare, ma gestisce adeguatamente il calore generato durante le sessioni di gioco.

Il sistema di raffreddamento è composto da diverse ventole, tutte illuminate da luci RGB, contribuendo a un'atmosfera di gioco coinvolgente. La pompa del raffreddamento a liquido è evidente, mettendo in mostra il logo Omen illuminato, mentre addirittura le memorie RAM sono decorate con luci RGB. Questa attenzione al dettaglio non passa inosservata e rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza del modello.

Prestazioni fino in 4K, ma con limitazioni di CPU

Quando si parla di prestazioni, l'Omen 35L si presenta bene, soprattutto nella configurazione da $3,314 che è stata testata. Spinto da una scheda grafica RTX 4080 Super, il sistema promette esperienze di gioco fluide anche a risoluzioni elevate. Tuttavia, il tallone d'Achille di questa macchina è la scelta della CPU. Il Ryzen 7 8700G, nonostante le sue potenzialità, non riesce a sfruttare appieno la potenza della scheda video, risultando un collo di bottiglia nelle prestazioni, specialmente a 1080p. Questo significa che gli utenti potrebbero non ottenere il massimo da questo potente hardware, specialmente con giochi molto esigenti.

Le performance a 4K si mantengono su buoni livelli, il che suggerisce che il sistema è più ottimizzato per risoluzioni elevate dove la scheda grafica può brillare. Tuttavia, per chi desidera giocare a 1080p e massimizzare il frame rate, una CPU maggiore potrebbe risultare necessaria, suggerendo che HP potrebbe migliorare l'opzione per componenti di CPU più performanti nel futuro. Questo bilanciamento tra GPU e CPU è cruciale per ottenere il miglior risultato possibile.

Prezzi degli aggiornamenti: un salasso per gli utenti

Uno dei punti dolenti dell'HP Omen 35L è la strategia di pricing per gli aggiornamenti di memoria e archiviazione. La scelta di HP di alzare i costi per l'upgrade della RAM da 16GB a 32GB è di $90, mentre portarla a 64GB implica una spesa di ben $260. Inoltre, 368 dollari per un SSD PCIe 4.0 da 2TB sembrano decisamente sproporzionati rispetto ai costi di mercato. Questo solleva interrogativi sull'effettiva convenienza di queste opzioni e suggerisce ai potenziali acquirenti di considerare di acquistare componenti aftermarket a prezzi più competitivi.

Anche se inizialmente il sistema parte da un prezzo competitivo di $1,299, le spese per miglioramenti rapidi possono far lievitare il costo finale, spingendo numerosi utenti a riconsiderare il proprio investimento. Adottando un’approccio più parsimonioso e acquistando le componenti in seguito, è possibile ottenere un buon compromesso tra prestazioni e spesa.

Un’offerta compatta, ma con poche opzioni di connettività

Nonostante l'HP Omen 35L si presenti come un sistema robusto e altamente configurabile, la selezione delle porte è piuttosto limitata per un desktop di oltre $3,000. Le porte USB-A disponibili non superano mai il limite di 5Gbps e il sistema dispone solo di due porte USB-C che offrono 10Gbps. L'assenza di opzioni USB4 e di HDMI o DisplayPort standard sulla scheda madre è oltremodo problematica, specialmente considerando il prezzo elevato.

Sebbene il sistema venga fornito con una connettività Gigabit Ethernet, l'assenza di 2.5GbE è deludente, specialmente in un contesto di desktop premium. Questo aspetto, unito a limitate scelte di espansione e collegamenti, potrebbe di certo allontanare potenziali utenti in cerca di una connettività più versatile e avanzata.

In definitiva, l'HP Omen 35L presenta delle caratteristiche che possono attrarre i gamer più entusiasti, grazie a un design accattivante e a prestazioni solide in 4K. Tuttavia, le limitazioni nella configurazione della CPU e nei prezzi degli upgrade potrebbero indurre gli acquirenti a esaminare con attenzione le alternative disponibili sul mercato.