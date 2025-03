Honor presenta il nuovo smartwatch Watch 5 Ultra: un dispositivo di alta gamma per gli sportivi

Il mondo degli smartwatch si arricchisce con l’arrivo di HONOR Watch 5 Ultra, l'ultimo dispositivo dell'azienda asiatica, che mira a conquistare gli appassionati di tecnologia con caratteristiche all'avanguardia. Questo nuovo modello cerca di inserirsi in un mercato molto competitivo, dove esistono valide alternative, proponendo funzioni innovative e un design accattivante. In questa occasione, HONOR decide di non adottare Wear OS, il sistema operativo sviluppato da Google, che avrebbe potuto rispondere alle attese di molti utenti.

Caratteristiche tecniche di HONOR Watch 5 Ultra

HONOR Watch 5 Ultra si distingue per il suo schermo AMOLED da 1,5 pollici, il quale vanta una risoluzione di 466 x 466 pixel. Questo display è incastonato in un elegante scocca in titanio, il che lo rende non solo resistente, ma anche molto attraente dal punto di vista estetico. Le linee ben definite del design, con spigoli marcati e curve delicate, contribuiscono a un look moderno e distintivo. Per proteggere il display, è stata utilizzata una tecnologia di vetro zaffiro, nota per la sua resistenza ai graffi, un aspetto fondamentale per un dispositivo da indossare quotidianamente.

Il pannello presenta una frequenza di aggiornamento variabile fino a 60 Hz e la modalità Always On, che consente di visualizzare sempre l'orario senza dover muovere il polso. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di cinturini, con una misura standard di 22 millimetri: il cinturino in pelle marrone per chi cerca una soluzione più elegante e una variante sportiva in fluoroelastomero nero. Il corpo dell'orologio misura 46 millimetri e, sul lato destro, sono posizionati due pulsanti. Uno di questi è personalizzabile per offrire scorciatoie veloci, mentre l'altro è una corona girevole che facilita la navigazione tra menù e notifiche.

Il monitoraggio della salute è uno degli aspetti chiave di questo smartwatch. Include sensori per la rilevazione del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno nel sangue, oltre a garantire la ricarica wireless. Il fattore di autonomia emerge come un grande punto di forza: dotato di una batteria da 480 mAh, il dispositivo ha un'autonomia stimata di circa due settimane con un utilizzo standard. Grazie al sistema operativo esclusivo, gli utenti possono personalizzare l'interfaccia e scegliere tra oltre 10.000 quadranti disponibili.

Funzionalità avanzate e monitoraggio dello stato di salute

Con la companion app Health, gli utenti del HONOR Watch 5 Ultra possono gestire facilmente le notifiche dallo smartphone, che si collega tramite Bluetooth, ma anche monitorare diverse metriche di salute e benessere. Oltre ai dati sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell'ossigeno, il dispositivo offre un'analisi dettagliata del sonno, un conteggio preciso dei passi effettuati durante la giornata e delle calorie bruciate. La registrazione dell'attività fisica è potenziata da un sistema di posizionamento multi-standard, che fornisce informazioni accurate sui percorsi seguiti durante l'allenamento.

La certificazione IP68 consente di utilizzare il dispositivo durante le attività acquatiche, e la resistenza all'immersione fino a 40 metri lo rende adatto anche per chi pratica immersioni, grazie a una modalità dedicata. HONOR Watch 5 Ultra è in grado di supportare oltre 100 diverse attività fisiche, una gamma molto ampia che si adatta alle esigenze di tanti tipi di sportivi. Tra le funzioni più interessanti c'è la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma , una caratteristica ancora poco diffusa in altri smartwatch sul mercato. Completa l'esperienza l'opzione di report mattutino che fornisce un resoconto sullo stato di forma dell'utente, calcolato in base alle sue attività e al recupero fisico delle 24 ore precedenti.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di lancio di HONOR Watch 5 Ultra si attesta intorno ai 279 euro. Questo valore lo colloca in una fascia di mercato alta, in linea con altri smartwatch premium, giustificato dall'uso di materiali di alta qualità come il titanio. Nonostante il prezzo iniziale possa sembrare impegnativo, è probabile che nel breve termine possa subire una riduzione. Al momento, non sono state fornite informazioni specifiche sulla data di disponibilità nei negozi, lasciando gli appassionati in attesa di novità sul lancio ufficiale.