Guida completa ai modelli di PlayStation 5: differenze, prezzi e giochi disponibili

La PlayStation 5, la console di ultima generazione di Sony Interactive Entertainment, continua a guadagnare terreno nel mondo del gaming. Dalla sua uscita nel novembre 2020, il panorama si è evoluto con l'introduzione di nuovi modelli che offrono prestazioni e caratteristiche differenti. In questo articolo, esploreremo le varie versioni della PS5, i loro prezzi attuali, i giochi più popolari e le modalità di acquisto disponibili.

I modelli di PlayStation 5

Dall'uscita originale, la PS5 ha subito significative evoluzioni. L'ultima novità è la versione Slim, lanciata il 24 novembre 2023, che ha sostituito il modello originale. Introdotta come una console più compatta e leggera, la PS5 Slim è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati. Nonostante l'originale non sia più in vendita, la PS5 Blob in virtuale rimane una scelta popolare.

Le specifiche della PS5 originale includevano una CPU AMD Ryzen Zen 2 e una GPU AMD Radeon RDNA 2, capace di supportare funzionalità come il ray tracing e un'ottima esperienza visiva a 4K. La PS5 Digital Edition, che non ha il lettore di dischi Blu-ray, ha anche un prezzo più accessibile. La PS5 Slim mantiene gran parte delle stesse potenzialità grafiche, anche se presenta un design rinnovato e ridimensionato. È disponibile in due modelli: uno con lettore di dischi e un altro che supporta solo contenuti digitali.

La potente PS5 Pro

Il 7 novembre 2024 ha visto l'introduzione della PS5 Pro, una versione avanzata della console con specifiche che la distinguono dalle precedenti. Con un prezzo di partenza di 799 euro, la PS5 Pro è stata progettata per i gamer più esigenti, mettendo a disposizione 16.7 TFLOPs di potenza GPU. Le sue caratteristiche principali comprendono un'archiviazione SSD NVMe di 2 TB, un aumento della larghezza di banda di 576 GB/s e una connessione Wi-Fi 7, che migliora la connettività online.

La PS5 Pro offre una serie di migliorie, tra cui una migliore performance grafica e un ray tracing potenziato, capace di garantire effetti visivi ancora più realistici. Questa versione è particolarmente indicata per i titoli più recenti e impegnativi, grazie anche al Game Boost, che ottimizza oltre 8.500 giochi già pubblicati. L'interesse per la PS5 Pro è altissimo, ma è fondamentale valutare se le sue caratteristiche giustifichino il prezzo più elevato rispetto ai modelli Slim e Digital.

I prezzi attuali e le modalità di acquisto

Dopo il lancio iniziale a 399 euro per la versione digitale e 499 euro per quella con lettore Blu-ray, i prezzi delle console hanno subito un aumento nel 2022. Oggi i costi per i vari modelli di PS5 sono i seguenti:

PS5 Slim Digital : 449,99 euro , con un bundle disponibile che include due controller DualSense a 509,99 euro .

: , con un bundle disponibile che include due controller a . PS5 Slim con lettore Blu-ray : 549,99 euro , con bundle che arrivano a 609,99 euro .

con lettore : , con bundle che arrivano a . PS5 Pro: 799 euro.

È interessante notare che il mercato offre anche nuove opzioni, come i modelli della serie 30° anniversario, che alzano ulteriormente la proposta economica. La PS5 originale, seppur in alcune offerte ricondizionate, è ancora in vendita a prezzi che si aggirano intorno ai 349,99 euro per la versione digitale e 449,99 euro per quella con il lettore.

La console è facilmente reperibile presso catene di elettronica e online, come PlayStation Store, Amazon e Unieuro, facilitando l'accesso per i videogiocatori di tutte le età e preferenze.

I giochi più disponibili per PS5

I titoli disponibili per PlayStation 5 continuano a espandersi, offrendo una vasta scelta che spazia dai generi d'azione a quelli di avventura. Alcuni dei giochi più attesi e apprezzati includono:

Alan Wake 2

Assassin's Creed Mirage

Hogwarts Legacy

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil Village

Molti di questi giochi beneficiano delle potenzialità esaltanti della PS5, quali caricamenti rapidi e grafica migliorata. Diverse case di sviluppo hanno già avviato la transizione verso nuove esperienze di gioco che sfruttano le capacità della PS5 Pro, dimostrando come la console abbia già stabilito un forte legame con la comunità di gamer.

Il controller DualSense e PlayStation Plus

Un elemento distintivo della PS5 è il controller DualSense, progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva. Dotato di feedback aptico e grilletti adattivi, questo controller permette ai giocatori di percepire una maggiore risposta tattile durante le sessioni di gioco. Mentre il DualSense standard ha un costo intorno ai 74,99 euro, la versione Edge offre ulteriori personalizzazioni a un prezzo di 219,99 euro.

Per quanto riguarda i servizi online, PlayStation Plus è un abbonamento che consente l'accesso a una ricca libreria di giochi, contenuti esclusivi e modalità multigiocatore online. I piani disponibili, denominati Essential, Extra e Premium, consentono una scelta flessibile in base alle esigenze e budget degli utenti.

Disponibilità di acquisto

Dopo un periodo di scarse forniture al lancio, attualmente la PlayStation 5 è facilmente reperibile in vari punti vendita. Comprare una console non è più un'impresa complicata. Per gli acquisti online, i principali rivenditori come PlayStation Store, Amazon, Unieuro e Mediaworld offrono sia la PS5 Slim che la Pro, rendendo l'acquisto accessibile a tutti.