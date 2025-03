Guida all'installazione di Microsoft Edge: domande e opzioni da conoscere

Con l'installazione di Windows 10 o Windows 11, molti utenti si trovano a dover configurare Microsoft Edge al primo avvio. Il browser chiede infatti di fornire alcune informazioni essenziali per impostare l'esperienza di navigazione. Presentato con messaggi accoglienti come "Benvenuti in Microsoft Edge", questo passaggio iniziale può destare confusione, specialmente se le domande risultano intrusive. È possibile anche saltare questo processo per iniziare subito a navigare: vediamo come.

Le domande e le opzioni al primo avvio di Edge

Quando aprite Microsoft Edge per la prima volta, vi verranno presentate diverse domande correlate alla configurazione. L'obiettivo di queste domande è raccogliere informazioni per migliorare la personalizzazione dell'esperienza utente. Tra le opzioni figurano la possibilità di accedere al proprio account Microsoft per sincronizzare informazioni personali come le impostazioni, la cronologia di navigazione e i preferiti. Inoltre, il browser richiede il consenso per condividere dati di esplorazione e informazioni sull'uso del browser stesso.

Le domande possono variare ma generalmente includono almeno quattro schermate che possono essere adattate in base alle preferenze del singolo utente. Queste decisioni, sebbene possano sembrare banali, aiutano Microsoft a raccogliere dati per personalizzare pubblicità e migliorare i servizi offerti.

Come bypassare le domande iniziali di Microsoft Edge

Se siete utilizzatori occasionali di Microsoft Edge, ad esempio, per scaricare un altro browser, è possibile evitare tutte queste domande iniziali. Esiste un metodo semplice per passare direttamente alla pagina di navigazione senza dover rispondere a ciascuna delle domande poste dal programma.

Innanzitutto, se Edge è ancora attivo, non completate la configurazione. Iniziate aprendo la casella di ricerca di Windows e digitate "cmd". Cliccate su “Esegui come amministratore” e, una volta aperto il prompt dei comandi, inserite il comando:

taskkill /im msedge.exe /f

Dopo aver chiuso il browser, premere la combinazione di tasti Windows + R e nella finestra che appare, digitate:

msedge --no-first-run

Questo comando vi porterà direttamente alla finestra di navigazione di Edge, consentendovi di utilizzare immediatamente la barra degli indirizzi.

Disinstallazione di Edge: cosa sapere

Per gli utenti residenti in Europa, c’è anche la possibilità di disinstallare Microsoft Edge senza troppe complicazioni. Tuttavia, Microsoft non ha fornito indicazioni chiare riguardo a questo procedimento. È importante notare che la rimozione di Edge può influenzare negativamente il funzionamento di alcune funzionalità di sistema.

Ad esempio, abbiamo riscontrato che la disinstallazione di Edge crea problematiche con Windows Sandbox, una funzione presente anche nella versione 11 di Windows, 24H2. Se non intendete utilizzare questa funzione, la rimozione di Edge non dovrebbe creare problemi. Tuttavia, nel caso di una disinstallazione, potreste trovarvi di fronte al messaggio d'errore 0x80070002, che indica un "errore di inizializzazione". È quindi consigliabile riflettere attentamente sulle implicazioni di una tale decisione.