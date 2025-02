Guida all'avvio in modalità provvisoria di Windows 11: tutto quello che devi sapere

Per gli utenti di Windows 11, sapere come avviare il sistema operativo in modalità provvisoria è fondamentale per risolvere vari problemi, come conflitti tra software e malfunzionamenti, che potrebbero compromettere l'esperienza d'uso. La modalità provvisoria permette di caricare il sistema con i driver e i servizi essenziali, minimizzando il rischio di conflitti e fornendo un ambiente pulito per la diagnosi e la risoluzione dei problemi. In questo articolo, esploreremo i passaggi necessari per accedere a questa modalità, sia in condizioni normali sia in caso di failure all'avvio.

Come avviare Windows 11 in modalità provvisoria

A differenza delle versioni precedenti di Windows, l'accesso alla modalità provvisoria in Windows 11 non è immediato. È necessario seguire alcuni passaggi specifici. La modalità provvisoria è nascosta nel menu di avvio, e per accedervi è richiesta una combinazione di tasti del tutto diversa. Una delle opzioni più comuni è tenere premuto il tasto MAIUSC mentre si seleziona l'opzione "Riavvia" dal menu di spegnimento. Questa operazione permette di accedere alle opzioni di avvio avanzate.

In alternativa, si può cercare “ripristino” nella barra di ricerca di Windows 11, selezionare “Opzioni di ripristino” e poi cliccare su “Riavvia ora” all’interno della sezione "Avvio avanzato". Una volta riavviato il computer, apparirà un menu di opzioni. Qui, gli utenti dovranno selezionare “Risoluzione dei problemi”, “Opzioni avanzate” e infine “Impostazioni di avvio” per procedere. Una volta effettuato un ulteriore riavvio, è possibile avviare Windows 11 in modalità provvisoria premendo il tasto 4 per la versione standard e il tasto 5 per quella con supporto di rete.

Usare MSCONFIG per accedere alla modalità provvisoria

Un altro metodo efficace per avviare Windows 11 in modalità provvisoria è tramite la configurazione di sistema, nota come MSCONFIG. Per utilizzare questo strumento, è sufficiente premere la combinazione di tasti Windows+R, digitare “msconfig” e premere Invio. Nella finestra che si apre, è necessario accedere alla scheda “Opzioni di avvio”. Qui, l'utente deve selezionare la voce che corrisponde al sistema operativo corrente e quindi spuntare la casella “Modalità provvisoria”.

Esistono diverse opzioni in relazione alla modalità provvisoria. Se si seleziona “Minima”, Windows caricherà solo i componenti essenziali, non dotati di supporto per le interfacce di rete, mentre la scelta “Rete” abilita il supporto di rete, particolarmente utile quando è necessario scaricare strumenti di ripristino o aggiornamenti da Internet. Dopo aver confermato le modifiche, all'avvio del sistema potrebbe essere richiesto di inserire i dati di BitLocker, se il sistema è protetto da tale tecnologia.

Come accedere alla modalità provvisoria quando Windows 11 non si avvia

Se Windows 11 non si avvia correttamente dopo due tentativi, è possibile attivare automaticamente il "Ripristino automatico". In questo caso, il sistema presenterà l'opzione "Preparazione del ripristino automatico". Cliccando su “Opzioni avanzate”, gli utenti possono ripetere il processo già descritto: selezionare “Risoluzione dei problemi”, “Opzioni avanzate”, e cliccare su “Impostazioni di avvio” per riavviare nuovamente il sistema.

Esistono anche metodi alternativi in caso di emergenze. Interrompere il caricamento di Windows forzando lo spegnimento del computer due volte di seguito può portare all’ottimizzazione di questa opzione di avvio. Questa procedura è utile quando si sospetta un errore che impedisce un avvio corretto del sistema operativo.

Quando è consigliabile avviare Windows 11 in modalità provvisoria

La modalità provvisoria risulta essenziale in diverse circostanze. Si tratta di uno strumento da considerare quando il sistema operativo non si avvia o quando si sospetta la presenza di malware ostici da rimuovere. Inoltre, è una soluzione utile quando un aggiornamento o un driver problematico causa malfunzionamenti. In questi casi, la modalità provvisoria permette di disinstallare aggiornamenti non desiderati e di ripristinare il sistema senza interferenze.

Inoltre, nel caso di errori critici o schermate blu, avviare Windows 11 in modalità provvisoria è fondamentale per diagnosticarne l’origine, contribuendo a ristabilire la funzionalità del computer.