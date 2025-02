Google ristruttura l'app Meet: novità per l'interfaccia su Android e iOS in arrivo

Con l'arrivo di alcune modifiche significative, Google sta aggiornando l'app Meet, apportando cambiamenti all'interfaccia per rendere più semplice l'utilizzo durante gli incontri, soprattutto su smartphone. Questa operazione non solo mira a migliorare l'esperienza dell'utente, ma anche a rendere più intuitiva la navigazione tra le varie funzioni disponibili.

Modifiche principali all'interfaccia

Le modifiche più evidenti riguardano il posizionamento di alcuni controlli fondamentali all'interno dell'app. In particolare, il pulsante per le reazioni emojii sarà spostato dalla parte superiore dello schermo alla barra inferiore, un cambiamento pensato per facilitare l'accesso a queste funzioni durante le videoconferenze. L'uso delle reazioni è cresciuto notevolmente in popolarità, quindi Google ha deciso di enfatizzarne la presenza rendendo il loro accesso più diretto e visibile.

Al contrario, il pulsante "Alza la mano", utilizzato per segnalare la propria intenzione di intervenire, sarà spostato nel menu a tre punti, una posizione che potrebbe risultare meno immediata per alcuni utenti. Su tablet, invece, il pulsante rimarrà nella sua attuale posizione, una scelta che riflette le diverse dinamiche di utilizzo tra smartphone e dispositivi più grandi.

Cambiamenti per gli host delle riunioni

Per gli host, le opzioni di gestione delle riunioni subiranno uno spostamento significativo. I controlli relativi alla gestione delle impostazioni passeranno dal menu a tre punti alla sezione "Generale" all'interno del menu di impostazioni. Questa modifica mira a semplificare la ricerca delle funzioni di gestione, ora centralizzate in una posizione più intuitiva. Ulteriormente, il pulsante per riferire un problema viene ora raccolto in un'unica sezione, rendendo più semplice per gli utenti identificare e segnalare eventuali disagi durante l'utilizzo dell'app.

Aggiornamenti specifici per utenti iOS

Gli utenti iOS noteranno anche un cambiamento particolare nella posizione del pulsante "Termina chiamata", che verrà spostato nella parte destra dello schermo. Questo allineamento con il layout di Android potrebbe risultare utile per chi utilizza entrambe le piattaforme, riducendo i momenti di confusione legati alla navigazione nell'app.

Requisiti per l'aggiornamento e tempistiche di rollout

Per accedere a queste nuove funzionalità, è necessario aver installato determinate versioni minime dell'app. La versione per Android è la 291.0.722438190.duo.android_20250202.14, mentre per iOS è la 294.0. Questi aggiornamenti saranno disponibili per tutti gli utenti di Google Workspace e per coloro che possiedono un account Google personale, senza necessità di azioni da parte degli amministratori di sistema.

Il rollout inizierà il 20 febbraio 2025 per i dispositivi Android e proseguirà il 24 febbraio 2025 per quelli iOS. Si prevede che il processo di distribuzione richiederà circa 15 giorni per essere completamente visibile a tutti gli utenti, garantendo così un'interazione più fluida e diretta con l'app Google Meet.