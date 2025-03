Google presenta il progresso di Gemini 2.0 al Mobile World Congress: novità per gli smartphone

Il Mobile World Congress di Barcellona ha visto il grande debutto delle ultime innovazioni tecnologiche di Google, che ha integrato importanti funzionalità del suo Project Astra nel sistema Gemini 2.0. Queste novità saranno disponibili per gli smartphone Pixel e Samsung, offrendo agli utenti nuove esperienze interattive. L'aggiornamento mira a rendere l'interazione con i dispositivi mobile ancora più intuitiva e informativa, espandendo notevolmente le capacità dell'assistente digitale.

L'evoluzione di Google Lens e la nuova intelligenza artificiale

Gemini 2.0 rappresenta un passo avanti significativo rispetto a Google Lens, uno strumento già ben noto agli utenti Android che consente di ottenere informazioni dettagliate analizzando le immagini. Ora, grazie a Gemini, gli utenti possono fare molto di più, come tradurre menù, identificare piante o esplorare le caratteristiche architettoniche di edifici durante una visita in città. La fusione di Project Astra con Gemini Live arricchisce l'assistente digitale di Google rendendolo una risorsa ancora più preziosa. Il nuovo sistema utilizza una mole maggiore di dati, derivata non solo dalle foto ma anche da video e interazioni in tempo reale.

Project Astra, sviluppato nei laboratori di DeepMind, è stato svelato per la prima volta durante la Google I/O dello scorso maggio. La sua applicazione ideale è prevista per degli occhiali smart, un prototipo che, sebbene promettente, non è ancora stato commercializzato. Tuttavia, Project Astra è programmato per approdare sugli smartphone a partire da marzo, inizialmente sui modelli Pixel e Samsung, riservato agli utenti con abbonamento Gemini Advanced.

Questa nuova era di Google Lens è caratterizzata dall'abilità di fornire suggerimenti e assistenza in tempo reale, passando da semplici immagini statiche a contenuti dinamici e reattivi. Ciò include la possibilità di ricevere consigli su come decorare uno spazio o scegliere vestiti adatti, trasformando l'uso di un telefono in una vera e propria esperienza di shopping e pianificazione visiva.

Interattività e suggerimenti personalizzati per gli utenti

Gemini Live non si limita a fornire risposte a domande; è programmato per interagire con gli utenti attraverso analisi visive e feedback. Proponendosi come un assistente versatile, Gemini può aiutare a decidere il colore di una parete in base all'arredamento. Gli utenti possono inquadrare diverse opzioni di colore insieme all'ambiente circostante, ricevendo suggerimenti insieme alle motivazioni che ne determinano l'efficacia.

Oltre a questo background decorativo, Gemini Live si propone anche di assistere nel campo della moda. Registrando lo schermo mentre si naviga su siti di e-commerce, gli utenti possono ottenere consigli su quali articoli coordinare, trovando la maglietta o la giacca più adatta per completare un look. Questi esempi dimostrano come l'assistente digitale si evolva verso una forma più interattiva e coinvolgente, agevolando le decisioni quotidiane degli utenti.

Alcuni scenari futuri potrebbero includere suggerimenti su come organizzare una stanza o ottimizzare spazi. Questo approccio mira a rendere le case più funzionali e armoniose, mentre Gemini Live potrebbe anche fornire idee creative per migliorare le immagini promozionali. Infine, il sistema potrebbe informare gli utenti su opzioni di trasporto, come la scelta tra un autobus o un taxi in base alla situazione del momento, riassumendo l'essenza della modernità: un'interazione senza soluzione di continuità tra tecnologia e vita quotidiana.