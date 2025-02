Google presenta Deep Research in Gemini: novità per gli utenti iPhone e Android

Nel corso di questo mese, Google ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Deep Research in Gemini, inizialmente disponibile per i dispositivi Android e adesso in fase di rilascio anche per l'app su iPhone. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella ricerca avanzata, permettendo agli utenti di esplorare argomenti complessi con maggiore facilità.

Cos'è Deep Research e come funziona

Deep Research ha come obiettivo quello di funzionare come un assistente alla ricerca, sfruttando capacità avanzate di ragionamento e contextualizzazione. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono porre domande di ricerca complesse, che possono anche suddividersi in più parti. Quando si avvia una ricerca, Gemini fornisce un piano d'azione articolato, che può essere adattato e modificato in base alle esigenze di chi utilizza l'app.

Una volta che l'utente tocca "Inizia ricerca", Gemini impiega in media dai 5 ai 10 minuti per scandagliare il web, visitando varie fonti e effettuando nuove ricerche a seconda delle informazioni raccolte. Questo processo di apprendimento e ricerca viene ripetuto più volte per garantire risultati accurati e pertinenti.

Report dettagliati e organizzazione delle informazioni

Al termine della ricerca, gli utenti ricevono un report strutturato in sezioni chiare e, se pertinente, arricchito da tabelle. In fondo al documento sono elencate anche le fonti utilizzate, garantendo così trasparenza e verificabilità delle informazioni. Una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di esportare il report direttamente su Google Docs, semplificando ulteriormente il lavoro di ricerca e condivisione.

In aggiunta, l'app Gemini stabilisce dei limiti per le "richieste di ricerca giornaliere" e per il "numero di ricerche che è possibile eseguire simultaneamente". Gli utenti sono costantemente aggiornati su quante richieste di **ricerca rimangono nel corso della giornata, facilitando la pianificazione delle loro attività.

Tecnologie e modelli di Gemini

Deep Research è attualmente alimentato dalla versione Gemini 1.5 Pro, ma ci si aspetta che Google apporti un aggiornamento a 2.0 Pro non appena questa versione uscirà dalla fase sperimentale. Tuttavia, non è chiaro quando questo upgrade sarà disponibile per gli utenti.

Nell'app per iPhone, gli utenti possono trovare il modello "1.5 Pro con Deep Research" disponibile accanto a Gemini 2.0 Flash e ai nuovi modelli sperimentali della versione 2.0, mentre la famiglia 1.5 sarà dismessa nelle prossime settimane. La ragione alla base di questi intensivi aggiornamenti tecnologici mira a migliorare continuamente le prestazioni dell'app e a soddisfare le esigenze di una base utenti in costante evoluzione.

Con queste innovazioni, Google si propone di rendere la ricerca online più accessibile e intuitiva, riflettendo l'impegno dell'azienda nel migliorare l'esperienza di navigazione e ricerca per i propri utenti. Il futuro di Gemini si preannuncia interessante e ricco di potenzialità.